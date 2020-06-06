Жителей Чечни возмутило нарушение Кадыровым масочного режима в мечети

06 июня 2020, 12:55

Глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники молились в шалинской мечети без масок, несмотря на строгие требования к остальным верующим, указали жители республики.

Как сообщал "Кавказский узел", коллективные богослужения были отменены 3 апреля. 5 июня в 17 мечетях Чечни впервые за 10 недель прошли пятничные джума-намазы. Рамзан Кадыров, муфтий Чечни Салах Межиев и ряд высокопоставленных чиновников посетили мечеть в Шали. У мечетей дежурили полицейские, значительная часть верующих не смогла попасть внутрь из-за ограничения числа молящихся. "Пятничный намаз во всех мечетях был проведен с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора касательно мер безопасности: соблюдение дистанции в 1,5 метра, наличие защитных масок и других ограничений", - сообщили в муфтияте.

С предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан в регионах выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. Так, в Чечне с 1 июня жителям разрешены прогулки вблизи дома, занятия спортом на открытом воздухе, также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий. Оно обосновало это общим смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако опрошенные "Кавказским узлом" верующие и духовенство Дагестана и Ингушетии заявили, что открывать мечети преждевременно. Жители Чечни, в свою очередь указали на то, что избирательное открытие мечетей в республике выглядит нелогичным.

Кадыров и Делимханов молились без масок

Сюжет о проведении коллективной пятничной молитвы с участием Рамзана Кадырова, муфтия республики и ряда высокопоставленных чиновников, был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 5 июня, а также размещен в таких Instagram-пабликах, как "ЧП Чечня" и "ЧП Грозный_95". На видео глава Чечни, муфтий республики Салах Межиев, депутат Госдумы Адам Делимханов и префект Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов идут к мечети в Шали без масок. При этом спикер парламента Чечни Магомед Даудов был в маске.

На видео, которое Кадыров вечером 5 июня опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", он и Делимханов не надевают маски, и входя в мечеть. На кадрах, где Кадыров и Делимханов молятся в одном ряду с другими верующими, они также без масок. Нет маски и у муфтия Салаха Межиева. При этом в публикации Кадырова указано, что "намаз прошел под контролем бригады врачей и волонтеров, которые проверяли температуру и следили за наличием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции".

Жители Чечни обвинили чиновников в двойных стандартах

Пользователи Instagram обратили внимание на допущенные главой Чечни и его окружением нарушения карантина. "Им можно обниматься [при встрече], нам нельзя", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение zamaetta_, написанное на чеченском языке. "Нам говорят, чтобы соблюдали дистанцию, а посмотри, как они ходят!" - добавила она, обращаясь к одному из пользователей. "А где маски?" - поинтересовалась ima___magomadova.

Раздражение пользователей вызвали и другие детали, отмеченные ими на видео. "Почему их машины в тонировке, а обычным жителям [на] форточки даже не разрешают клеить?" - написал x500xt.

К 12.55 мск 5 июня эта публикация собрала 47,1 тысячи просмотров и 97 комментариев. У паблика 112 тысяч подписчиков.

Пользователь mazayka_hamidov отметила, что из высокопоставленных чиновников маску надел только Магомед Даудов, известный как "Лорд". "Кроме Лорда» все имеют иммунитет [от коронавируса]", - сыронизировал пользователь в комментарии к публикации в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95".

К 12.55 мск 5 июня эта публикация собрала 20,3 тысячи просмотров и 29 комментариев. У паблика 53,2 тысячи подписчиков.

Ранее жители Чечни неоднократно упрекали Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников за то, что те не используют средства индивидуальной защиты. Так, 31 мая на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок. При этом Рамзан Кадыров за последние две недели дважды опровергал сообщения о собственной болезни, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни также выразили недовольство появлением Кадырова и других чиновников в мечети без масок.

"Меня вчера, 5 июня, не пустили в мечеть на джума-намаз. Из-за того, что забыл взять маску, и под предлогом того, что все отведенные места там уже заняты. Вечером в новостях показывают, что Рамзан со свитой спокойно идет в шалинскую мечеть - без никаких масок, без соблюдения дистанции и всего остального. Как это понимать? Разве все верующие не едины перед Аллахом? Почему им можно то, чего нельзя всем остальным? Как им не стыдно требовать от нас делать того, чего не делают сами?" - возмутился житель республики Абу.

Это проявление несправедливости, противоречащее исламу, заявил грозненец Мурад. "Муфтий республики говорил, что приходить в мечети на рузба-намаз в пятницу надо обязательно в масках. Также говорилось, что нужно воздерживаться от рукопожатий и объятий при встрече, соблюдать установленную дистанцию между людьми в 1,5-2 метра и так далее. Почему-то и он, и Кадыров, и другие руководители все эти обязательные для всех нас правила вчера нарушили. Причем сразу все и очень грубо", - сказал верующий.

"Руководство и муфтият нам говорят одно, а сами делают другое. Такие вещи вызывают только неприятие и неприязнь между людьми. Неравенство ощущается повсеместно и на всех уровнях, но никто ничего поделать пока не может. Власть сегодня живет своей жизнью, а народ своей, и руководство это вполне устраивает", - высказался другой житель чеченской столицы, Хаважи.

Чеченские власти регулярно демонстрируют населению свое пренебрежение установленными ими же нормами и правилами, заявил житель республики Идрис.

"То, что Кадыров и его окружение пошли в мечеть без защитных масок, хотя ранее всем было дано строгое предписание иметь маски во время пятничной молитвы, меня совершенно не удивляет. Наше руководство и чиновники постоянно демонстрируют нам полное пренебрежение законами и установленными ими же самим правилами. Они могут ездить на тонированных машинах, в то время как всех остальных за тонировку наказывают; они свободно передвигаются во время карантина и комендантского часа на своих авто, и никто им не указ; они могут не соблюдать карантин и самоизоляцию, не носить маски и так далее. Это называется двойными стандартами", - подчеркнул житель Чечни.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

По данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", число заражений коронавирусом в Чечне к сегодняшнему дню достигло 1326, активных больных 324. Скончались с начала пандемии 14 человек. По числу случаев заражения на 100 тысяч жителей ситуация в республике является наилучшей среди всех регионов СКФО. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".