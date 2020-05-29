Четыре больничных: как и когда болел Кадыров

29 мая 2020, 22:55

За последние полтора года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров – в справке «Кавказского узла».

Кадыров против коронавируса

21 мая источник в медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Вечером ТАСС передал, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву . В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.

22 мая «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал BAZA, сообщает, что Кадыров с министром здравоохранения региона Эльханом Сулеймановым предположительно госпитализированы в ЦКБ Управления делами президента РФ .

Рамзан Кадыров здоров, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, назвав разговоры о болезни главы Чечни «сплетнями». В свою очередь, депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов написал на своей странице в Instagram, что члены «команды Кадырова» молятся за него, прося «исцелить от любого недуга». Помощник Кадырова, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев, в ночь с 20 на 21 мая в прямом эфире на своей странице в Instagram не подтвердил и не опроверг информацию о недомогании Кадырова.

Рамзан Кадыров в поздравлении с Ураза-байрамом не появился вечером 23 мая в кадре видеоролика, а ограничился аудиосообщением. На публике Кадыров объявился лишь спустя пять дней — 26 мая он участвовал в заседании оперативного штаба Чечни по контролю ситуации с коронавирусом. При этом многие обратили внимание, на правой руке Кадырова был размещен медицинский катетер . 27 мая глава Чечни, отвечая на вопросы в прямом эфире в Instagram-аккаунте своего помощника, Ахмеда Дудаева, где показал руки без катетера, заявил, что абсолютно здоров, а свое отсутствие объяснил плановой диспансеризацией.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке «Кавказского узла» «История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись».

Рамзан Кадыров и его лечащий врач прилетели в Москву, сообщила вечером 28 мая журналист Елена Милашина. 29 мая подтвердилась информация, что самолет, которым обычно пользуется Кадыров, совершил рейс в Москву и обратно . СМИ предположили, что чеченский политик продолжил лечение в московской клинике. Впрочем, в тот же день сам Кадыров эту информацию опроверг . Ахмед Дудаев 29 мая опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором Рамзан Кадыров, одетый в белую футболку, улыбаясь говорит: «Ахмад, скажи им, что я дома, не приземлился я в Москве, дома нахожусь, бодрый, здоровый <...>, я нахожусь на рабочем месте, работаю. Служу своему народу, государству, президенту своему».

На фоне отставки российского правительства

13 января Рамзан Кадыров назначил председателя правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы Чечни на время своей нетрудоспособности уже во второй раз. Это произошло за два дня до оглашения очередного послания президента Путина Федеральному собранию и публичной отставки правительства России во главе с Медведевым.

Кроме того, что Кадыров «проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», о характере заболевания информации не поступало. Разговоры были о том, что глава Чечни выжидает или идет на повышение. Сам глава Чечни спустя несколько дней пояснил, что «слегка захворал». А 20 января он уже выступал на расширенном заседании чеченского правительства в Грозном, обозначив свои дальнейшие карьерные планы.

Сказки об отравлении и сезонное ОРЗ

26 сентября 2019 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил о том, что Кадыров простудился. 7 октября Telegram-канал «СКФО Telegraph» распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. На следующий день начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично заявили, что не предавали Рамзана Кадырова.

Ахмед Дудаев посоветовал авторам слухов о покушении на Рамзана Кадырова отказаться от сочинения подобных теорий . Он выразил сожаление, что некоторая часть аудитории «покупается на подобные сказки». «У таких слухов есть только одна цель - собрать побольше подписчиков в пабликах, распространяющих подобные вбросы», — добавил Дудаев, напомнив, что «Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и тому подобное».

Временная нетрудоспособность

11 февраля 2019 года вышло распоряжение Кадырова о его временной нетрудоспособности. Впервые он официально оставил свой пост (Муслиму Хучиеву). По словам самого Рамзана Кадырова, он простудился и заболел гриппом во время поездки в высокогорные районы. 15 февраля он посетил в качестве почетного гостя ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года – 2018» в Грозном, а на следующий день, по его утверждению, полностью возвратился к своим обязанностям после курса капельниц.

Слова Рамзана Кадырова о капельницах при гриппе удивили пользователей социальных сетей, а опрошенные «Кавказским узлом» врачи подтвердили нецелесообразность такого метода лечения. Капельницами грипп не лечат, их ставят для дезинтоксикации, пояснила заведующая отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения города Москвы София Русанова. Использование капельниц при лечении гриппа возможно, но только когда болезнь переходит в самую тяжелую стадию, - утверждал семейный доктор Алексей Добровольский.

Примечания