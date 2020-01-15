Муслим Хучиев. © Фото пресс-службы Минкавказа РФ

15 января 2020, 20:29

Временным главой Чечни назначен Муслим Хучиев

Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы Чечни на время своей нетрудоспособности.

Распоряжение Кадырова №2-р2 опубликовано на сайте главы и правительства Чечни сегодня.

"Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что решение принято в соответствии со статьей 76 Конституции Чечни.

"В случаях, когда глава Чеченской Республики временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Чеченской Республики, а в случае осуществления главой Чеченской Республики непосредственного руководства правительством Чеченской Республики - первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики или лицо, назначенное президентом Российской Федерации временно исполняющим обязанности главы Чеченской Республики в связи с указанными в федеральном законе обстоятельствами", - указывается в статье 76 Конституции Чеченской Республики.

Сведений об отпуске или больничном Кадырова на сайте главы и правительства Чеченской Республики по данным на 19.30 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2019 года председатель правительства Чечни Муслим Хучиев был назначен исполняющим обязанности главы республики на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров объяснил это назначение своим простудным заболеванием. Интерес журналистов к состоянию здоровья Кадырова неоправдан, отметил тогда министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

 Биография Муслима Хучиева опубликована на "Кавказском узле".

Примечание:

"Показная помощь от имени Кадырова подчеркнула его претензии на статус "правозащитника"", "Идея о переименовании Курчалоевского района продолжила тренд "ахматизации" Чечни", "Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле".

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