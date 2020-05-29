Кадыров отреагировал на версию о повторной госпитализации

29 мая 2020, 16:30

Глава Чечни после появления информации о вылете на лечение в Москву заявил, что находится в республике и продолжает работать. Государственный телеканал "Грозный", который ранее регулярно показывал репортажи о деятельности Кадрова, не включил ни одного свежего видео на эту тему в вечерний выпуск новостей 28 мая.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, пока не провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. В прямом эфире в Instagram Кадыров, опровергая версии о своей болезни, заявил, что проходил плановый медосмотр в московской больнице. Вечером 28 мая журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что Рамзан Кадыров и его лечащий врач прилетели в Москву. Новый полет главы Чечни в столицу связан с его болезнью, предположили пользователи соцсетей.

21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заверил, что Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. Вечером 23 мая появился видеоролик, в котором закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с Ураза-байрамом, сам Кадыров в кадре не появился. На это обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни, предположив, что Кадыров действительно болен.

Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев опубликовал сегодня на своей странице в Instagram видео, на котором Рамзан Кадыров, одетый в белую футболку, утверждает, что он находится дома, "на рабочем месте". "Ахмад, скажи им, что я дома, не приземлился я в Москве, дома нахожусь, бодрый, здоровый <...>, я нахожусь на рабочем месте, работаю. Служу своему народу, государству, президенту своему", - говорит Кадыров, улыбаясь.

Дудаев, в свою очередь, обвинил авторов публикаций о перемещениях Кадырова в отсутствии журналисткой этики.

К 16.30 мск 29 мая эта публикация собрала 1 790 "лайков" и 353 комментария. У страницы Дудаева 246 тысяч подписчиков. Комментаторы согласились с Ахмедом Дудаевым и выразили поддержку главе Чечни.

Аналогично отреагировали и читатели Instagram-паблика "Грозный ТВ". "Ну наконец-то розовый цвет [лица] вернулся, а то бледный был совсем", - отметил casper28011991, комментируя видео с Кадыровым. Перепост публикации Дудаева в паблике "Грозный ТВ" к 16.30 мск 29 мая собрал 3,8 тысячи "лайков" и 548 комментариев. У паблика 816 тысяч подписчиков.

Большинство комментаторов в паблике "ЧП Чечня" также положительно отреагировали на публикацию директора гостелекомпании "Грозный". Однако нашлись и критики. "А почему Вы пишете об этом только через 10 дней (Рамзан Кадыров отсутствовал 11 дней, с 15 по 26 мая. - Прим. "Кавказского узла")? За все это время Вы писали обо всем, чем угодно, но только не о нем. Выжидали?" - спросила fuadhud Ахмеда Даудова.

Пользователь benokin__ с иронией повторил обвинения, высказанные Дудаевым в адрес других журналистов, намеренно выделив в этих выражениях буквы из аббревиатуры ЧГТРК. "Чувство стыда, наГлый вброс, эТика и жуРналистикая порядочность напрочь отсутствует, потоК лжи", - написал он, собрав четыре "лайка".

Перепост публикации Дудаева в паблике "ЧП Чечня" к 16.30 мск 29 мая собрал 1223 "лайка" и 48 комментариев. У паблика 105 тысяч подписчиков.

Жители Чечни отметили, что в эфире телеканала "Грозный" сегодня не было новых сюжетов с участием главы Чечни. "Вчера, 28 мая, в новостях показали только масштабное интервью Рамзана, которое он 27 мая дал директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву. За день до этого в новостях были сюжеты о прошедшем заседании Оперштаба с участием главы Чечни и передаче им республиканским больницам реанимобилей", - указал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Адлан.

"Рамзан [Кадыров] появился после длительного отсутствия, провел заседание Оперативного штаба, принял участие в передаче спецмашин медучреждениям, дал большое интервью своему помощнику, где говорил много и обо всем, в том числе и о своем здоровье, а вчера (28 мая. - Прим. "Кавказского узла") снова исчез. Понятно, что это вызывает определенные вопросы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Лечи.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".