Возвращение Кадырова в Москву вызвало предположения о его болезни

Рамзан Кадыров и его лечащий врач прилетели в Москву, сообщила вечером 28 мая журналист Елена Милашина. Новый полет главы Чечни в столицу связан с его болезнью, предположили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Видео с этого заседания подкрепило версию о болезни главы Чечни. На руке Кадырова виден предмет, похожий на медицинский катетер, обратили внимание пользователи Instagram. При этом на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держит правую руку под столешницей либо накрывает ее левой рукой. После чего Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице.

21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заверил, что Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. Вечером 23 мая появился видеоролик, в котором закадровый голос, похожий на голос Рамзана Кадырова, поздравил верующих с Ураза-байрамом, сам Кадыров в кадре не появился. На это обратили внимание пользователи Instagram и жители Чечни, предположив, что Кадыров действительно болен.



28 мая в 18.39 мск самолет с бортовым номером VQ-BVQ вылетел из Грозного в московский аэропорт «Внуково» и через 1,5 часа самолет вернулся обратно в Грозный, говорится на сайте компании FlightAware, отслеживающей полеты. О том, что этим самолетом обычно летает глава Чечни, сообщил телеканал «Дождь» еще в 2017 году.

Бортовой номер VQ-BVQ, по данным трекинговых сайтов, принадлежит бизнес-джету Airbus A319-133, написал «Дождь» 5 апреля 2017 года. По данным телеканала, профильные специалисты по фото в социальной сети определили, что самолет, на котором перемещаются Кадыров и его близкое окружение, похож на этот бизнес-джет.

Telegram-канал "1Adat" вечером 28 мая также сообщил, что "Кадыровский самолёт снова приземлился в Москве".

По данным трекингов полетов, самолет с этим бортовым номером на днях передвигался дважды: 21 мая борт вылетел в Москву и 25 мая вернулся обратно. В это время в Чечне заметили отсутствие Рамзана Кадырова в медийном пространстве.

Массовых обсуждений возможной госпитализации Рамзана Кадырова в Москву в чеченских пабликах в соцсетях к 12.10 мск сегодня не наблюдалось таких, как в Instagram - visit_chechnya_95 c 2 млн подписчиков, Visit Chechnya с 2,36 тыс. подписчиков, 4,4 тыс подписчиков соответственно, pro_chechnya с 363 тыс. подписчиков, hello_grozny с 380 тыс. подписчиков,chechnya_life c 314 тыс. подписчиков, eldit_net с 161 тыс. подписчиков, grozny_inform с 115 тыс. подписчиков, groznytv с 707 тыс. подписчиков, YouTube- и Telegram-канал Groznytv c 380 тыс. и другие.

Обозреватель "Новой газеты " Елена Милашина поздно вечером 28 мая разместила на своей странице в Facebook скриншот трекинга полета борта с номером VQ-BVQ. "По второму кругу?" - спросил Владимир Варфоломеев, на что журналист ответила, что Рамзану Кадырову "реально плохо".

Милашину также спросили в комментариях - "Он в Москву летит?" - на что она ответила, что Рамзан Кадыров "уже прилетел".

"Министр здравоохранения прилетел еще раньше […] министр лечащий врач (Кадырова) с 2014 (года)", - написала в комментариях Милашина.

Ранее пользователи Instagram выразили обеспокоенность тем, что ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом 19 и 20 мая, вопреки обыкновению, зачитал не глава Минздрава Эльхан Сулейманов. После двухдневного перерыва Сулейманов появился в эфире, но это видео посеяло новые сомнения. Больничный коридор, где снято видео с главой Минздрава Чечни Эльханом Сулеймановым, идентичен интерьеру больницы в Москве, что не исключает того, что министр находится в российской столице, предположили СМИ. На последних видео о коронавирусе Сулейманов выглядит болезненно, отметили пользователи соцсети.



Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вылет в Москву самолета, на котором обычно летает Рамзан Кадыров, может быть связан с его болезнью. "А ведь достаточно было просто проинформировать население о болезни", - написал под постом Милашиной Ризван Ибрагимов.

Пост Елены Милашиной к 12.10 мск собрал 38 лайков и 11 комментариев.

"Все тогда имеют право заболеть, а не сидеть в домашних камерах", - прокомментировал пользователь под ником Yc Lachinov видео о том, что Кадыров, возможно, во второй раз вылетел в Москву. Видео опубликовано сегодня на YouTube-канал «Политика и События» (203 тысяч подписчиков) и к 12.10 мск сегодня 3915 просмотров.

Пользователь Instagram под ником orstho_nahcho_предположил, что первый замеченный вылет самолета, на котором обычно летает Кадыров, с 21 по 25 мая не может быть связан с его заболеванием. "Вы реально думаете, что тяжелобольной, как писали, мог выздороветь за три дня, да ещё и без маски ходить?" - задался вопросом пользователь в группе Chechnya_life (321 тысяча подписчиков) в Instagram под постом с сообщением о объяснении Кадырова своего отсутствия плановой госпитализацией.

Жители Чечни обеспокоились здоровьем Кадырова из чувства неопределенности, поскольку на Кадырове держится вся система управления республикой, и его отсутствие ассоциируется у людей с потерей стабильности, разъяснили ранее социологи Игорь Селезнев и Денис Волков и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров» до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись"

Отметим, что свои обязанности глава Чечни из-за болезни передавал трижды за 11 месяцев с февраля 2019 года по январь 2020 года: на неделю в январе текущего года и на 5 и 9 дней – в феврале и сентябре-октябре 2019-го соответственно. На эти дни своим распоряжением он назначал врио главы региона председателя правительства Муслима Хучиева.

При этом о том, что 13 января Рамзан Кадыров из-за болезни назначил Хучиева и.о. главы республики, стало известно лишь 15 января. Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, обратили внимание жители Чечни. Лишь 20 января, после недельного перерыва, Кадыров выступил публично. Стоит чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи, посетовал он тогда.

Кроме того, в марте Рамзан Кадыров шутливо заявил, что вместе с главой Минздрава республики уже переболел коронавирусом. «Недели три назад у меня (была) температура 38-39, у Эльхана (министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. – Прим. «Кавказского узла»), тоже. И никак не могли сбить […] Сейчас смеемся. Все симптомы, которые были у нас, наверное, мы с тобой переболели коронавирусом, мы только смеялись. Нам с тобой не страшно, Эльхан, мы с тобой переболели», - заявил Кадыров, обращаясь к министру здравоохранения Чечни на прошедшем в Грозном совещании правительства, которое транслировалось 25 марта в ночных новостях телеканала «Грозный». Пользователи групп в соцсети Instagram призвали главу Чечни не шутить на тему коронавируса.

В интервью Рамзана Кадырова, транслировавшемся в прямом эфире на странице директора ЧКТРК "Грозный" 27 мая, глава Чечни попросил главу Минздрава республики поклясться, что он не болел коронавирусом. "Я могу антитела сдать и доказать, что нет у меня антител. Клянусь Аллахом, не болел", - заявил Эльхан Сулейманов.

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".