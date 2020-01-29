Кадырову пришлось объясняться по поводу своего больничного

29 января 2020, 23:28

В один ряд с недругами Чечни поставил Рамзан Кадыров авторов комментариев о его последней болезни, заявив, что лишь на несколько дней поручил Муслиму Хучиеву исполнение обязанностей главы республики. За последние 11 месяцев Кадыров пробыл на больничном порядка 21 дня.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Рамзан Кадыров из-за болезни назначил и.о. главы республики председателя правительства Муслима Хучиева. Известно об этом стало лишь 15 января. Временное сложение Кадыровым полномочий совпало с роспуском правительства России и назначением нового премьера Михаила Мишустина. Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни. 20 января Кадыров впервые после недельного отсутствия выступил публично в Грозном, обозначив свои дальнейшие карьерные планы.

На совещании с руководителями правоохранительных органов Чечни 28 января Кадыров заявил об «идеологической и информационной атаке» против республики, которая, по его словам, «занимает одно из ведущих мест среди самых стабильных и безопасных субъектов РФ». По словам Кадырова, «проигравшие в открытой террористической атаке, предпринятой в 90-х годах», «теперь стремятся подорвать изнутри стабильность, используя ложь, наглую клевету и дезинформацию», а «щедро финансируемые недругами России ресурсы» «ежедневно обливают чеченское общество … грязью».

На том же совещании Кадыров потребовал от силовиков находить и наказывать местных жителей, распространяющих информацию о похищениях и задержаниях людей в республике. Распоряжение Кадырова круглосуточно искать "сплетников" прозвучало после публикаций о задержании 25 жителей Чечни за фотоколлаж с главой республики. Журналисты ЧГТРК "Грозный" обвинили в распространении слухов правозащитников и либеральные СМИ.

«Стоило мне слегка приболеть, как «аналитики», «политологи» и «эксперты» с видом великих знатоков стали рассуждать, почему «сложил полномочия», хотя ничего я не сложил, а согласно Конституции ЧР на несколько дней поручил премьер-министру исполнение обязанностей! Эта процедура предусмотрена во всех органах власти, да и в любой компании или фирме. Ответственно заявляю недругам Чеченской Республики и России: «Не дождётесь!» Если даже вы в день миллион раз будете негативно говорить и писать о ЧР, мы не свернём со своего пути», - написал 28 января Рамзан Кадыров в Telegram-канале Kadyrov_95.

Отметим, 43-летний Рамзан Кадыров, один из самых молодых глав регионов России, уже три раза за последние 11 месяцев приостановил работу из-за болезни. На больничном он пробыл за это время порядка 21 дня: 7 дней в январе текущего года и 5 и 9 дней – зимой и осенью 2019-го соответственно.

Так, и.о. главы Чечни распоряжением от 11 февраля 2019 года также был назначен Муслим Хучиев. Сам Кадыров сообщил, что загрипповал. Документов о его возвращении не было обнародовано. Но сам Кадыров 18 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что с 16 февраля в полном объёме выполняет свои должностные обязанности, упомянув, что ему два дня ставили капельницы. Слова о капельницах при гриппе удивили пользователей социальных сетей, а опрошенные "Кавказским узлом" врачи подтвердили нецелесообразность такого метода лечения.

Еще одно распоряжение о назначении Хучиева и.о. главы Чечни было издано 26 сентября 2019 года. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в тот же день сообщил, что Кадыров простудился. Документов о возвращении Кадырова с больничного в этот раз также обнародовано не было. Но 5 октября Кадыров принимал участие в открытии в Грозном поселка Орцин-Мохк, а позже, 16 октября, пояснил, что "слегка захворал".

Очередной уход Рамзана Кадырова на больничный не угрожает его политическому имиджу, однако у нового премьер-министра России могут возникнуть вопросы к главе Чечни, указали 17 января 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Рамзана Кадырова. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.