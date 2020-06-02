Частичная отмена запрета на коллективные молитвы удивила жителей Чечни

02 июня 2020, 10:38

Введенный из-за коронавируса запрет на коллективные пятничные молитвы отменяется в крупных мечетях городов и райцентров, объявил 1 июня муфтият Чечни. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни ослабили введенные ранее из-за коронавируса ограничения. С 1 июня жителям разрешены прогулки вблизи дома, занятия спортом на открытом воздухе, также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий.

Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендацию о введении ограничения при посещении мечетей из-за угрозы распространения коронавируса. Муфтий Чечни Салах Межиев 24 марта призвал местных жителей не посещать в период эпидемии COVID-19 пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы, похороны, поминки и прочие мероприятия, предполагающие скопление людей.

Вопрос, касающийся возобновления пятничных молитв в мечетях, был рассмотрен 1 июня на том же заседании оперштаба по профилактике коронавируса в Чечне, на котором было принято решение о введении второго этапа смягчения режима карантина. "В предстоящую пятницу в мечети "Сердце Чечни", а также мечетях городов и районных центров республики разрешено провести коллективные рузба-намазы, при условии соблюдения определенных ограничений по количеству людей, соблюдении масочного режима и социальной дистанции", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник муфтията региона.

По словам сотрудника муфтията, кроме этих ограничений будут действовать и другие. "Есть ограничения по возрасту – дети и люди старше 60 лет не могут пока присутствовать на пятничной молитве, так же, как и люди с хроническими заболеваниями. В мечетях будут находиться сотрудники полиции, которые проконтролируют, чтобы количество людей не превышало определенного числа, чтобы верующие соблюдали между собой дистанцию и были в масках. Маски могут выдаваться на месте, при этом наличие перчаток на руках не является обязательным", – отметил собеседник.

Мечети не смогут посещать пожилые люди и прихожане с хроническими заболеваниями, сообщил муфтий Чечни Салах Межиев. "Пятничный коллективный намаз пройдет только в самых крупных мечетях городов и райцентров. Все рекомендации по количеству посетителей и правил их расстановки будут переданы имамам, которые доведут их до своих прихожан", – привела 1 июня его слова ЧГТРК "Грозный" на своем сайте.

Пользователи соцсети разошлись во мнении о частичном снятии ограничений

В Instagram-паблике "Eldit_net", насчитывающем 201 тысячу подписчиков, к 10.30 мск 2 июня публикация о частичном снятии ограничений на пятничные молитвы набрала 2323 отметки "Нравится" и 79 комментариев. Авторы некоторых из них отнеслись скептически. "Какая разница? Больной, пожилой человек если не пойдет в мечеть, а молодые из его дома пойдут в мечети, где и больные, и пожилые, и обратно вернутся к себе домой. Разницы нет", – написал пользователь 555_srm (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла"). "Правильно", – отметил пользователь m_a_r_y_____yam.

"Интересно, как определят людей с хроническими заболеваниями, при входе МРТ поставят?" – задался вопросом halid115115.

Другие комментаторы восприняли новость положительно. "Какая же приятная весть", – написал, в частности, mansur_edi.

Некоторые жители Чечни сочли нелогичным частичное открытие мечетей для совершения пятничных молитв. "Когда закрывали мечети на карантин, то закрыли одновременно все. Теперь решили открывать, но почему-то только крупные", – отметил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Салман.

На 2 июня в Чечне зафиксировано 1247 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались, следует из данных интерактивной карты на главной странице "Кавказского узла". О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"То, что наконец-то у нас разрешили совершение пятничных молитв, я только приветствую. Неясно лишь, почему рузба-намазы дозволены только в городских и районных мечетях. Эти же правила могут действовать и во всех других", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Али.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".