Силовики не пустили часть верующих на первый за 10 недель джума-намаз в Чечне

05 июня 2020, 19:20

Коллективные пятничные молитвы частично возобновились в Чечне после более чем двухмесячного перерыва. Значительная часть верующих не смогла попасть в мечети из-за ограничения числа молящихся.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня муфтият Чечни объявил, что введенный из-за коронавируса запрет на коллективные пятничные молитвы отменяется в крупных мечетях городов и райцентров. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

С предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан в регионах выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. Так, в Чечне с 1 июня жителям разрешены прогулки вблизи дома, занятия спортом на открытом воздухе, также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий. Оно обосновало это общим смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако опрошенные "Кавказским узлом" верующие и духовенство Дагестана и Ингушетии заявили, что открывать мечети преждевременно.

Сегодня впервые после длительного перерыва прошли пятничные намазы в городах и райцентрах Чечни, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман республики.

"Глава республики, другие руководители и муфтий республики совершили сегодня пятничную молитву в мечети имени Пророка Мухаммада (мир Ему), которая находится в городе Шали. Пятничный намаз во всех мечетях был проведен с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора касательно мер безопасности: соблюдение дистанции в 1,5 метра, наличие защитных масок и других ограничений", - сообщил представитель муфтията.

Ранее жители Чечни неоднократно упрекали Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников за то, что те не используют средства индивидуальной защиты. Так, 31 мая на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок. При этом Рамзан Кадыров за последние две недели дважды опровергал сообщения о собственной болезни, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

Пятничный намаз прошел сегодня в 17 мечетях Чечни, сообщила на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

Мечети не смогут посещать пожилые люди и прихожане с хроническими заболеваниями, отмечается в публикации на странице ДУМ Чечни в Instagram от 4 июня. Большинство комментаторов этой публикации ее перепоста в сообществе eldit_net выразило радость по поводу открытии части мечетей. Аheles_001_01 высказался скептически. "Через месяц мы посетим мечети. А пока мы совершим молитвы дома как обычно. Бог бережет береженого", - написал он.

Верующие рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что богослужения прошли при усиленных мерах безопасности на территории мечетей и ограниченном количестве участников пятничной молитвы.

"Ездили сегодня с другом в мечеть «Сердце Чечни» на пятничную молитву. На территории дежурили сотрудники [полиции], пожилых людей не пускали, обязательно было наличие масок. Людей внутри было мало, потому что нужно было соблюдать дистанцию в полтора метра между молящимися. Я в первый раз в своей жизни совершил намаз в таких условиях, когда приходится стоять не в плотном ряду с другими верующими, как делается во время коллективного намаза, а на определенной дистанции. Хочется надеяться, что скоро все вернется в нормальное русло", - отметил грозненец Ризван.

"Желающих совершить джума-намаз сегодня было много, но пустили далеко не всех. Полицейские на территории дежурили. Те, кто пришел туда за час-полтора до начала молитвы, смогли попасть внутрь, а большинству не повезло - они ушли, так и не помолившись. Детей и стариков вообще не пускали. Маски были обязательными", - сообщил житель Гудермеса Шамсудди.

"У нас в поселке есть своя мечеть, но ее сегодня не открыли, только центральная мечеть Гудермеса была открыта. Хотя мы приехали пораньше, в нее нас не пустили. Охранники сказали, что отведенное число людей там уже набралось, всем остальным нужно молиться дома. Еще, оказывается, детям и людям старше 60 лет пока нельзя в мечети ходить. Пришлось вернуться назад", - сказал житель поселка Новогрозный Гудермесского района, Сайд-Магомед.

По словам жителя Грозного Саида, он совершил сегодняшнюю пятничную молитву у себя дома. "Не понимаю тех, кто поехал или пошел сегодня в центральные мечети на пятничный намаз. Заранее же было сказано, что число людей будет ограничено, что пожилым туда нельзя, что должны быть маски, и так далее. Понятно было изначально, что всех не пустят. Лучше подождать, пока уберут ограничения, и затем уже, без всяких проблем, как раньше, ходить на джума-намазы", - считает житель республики.

Другой местный житель, Альви, не поехал в мечеть по совету родственника в муфтияте. "Он сказал, что туда только очень ограниченное число людей будет допускаться, и лучше зря не ездить, а помолиться дома. Мой сосед поехал, но вернулся расстроенный: в мечеть не пустили, как и многих других желающих. Остается надеяться, что хотя бы в следующую пятницу или еще через неделю все эти ограничения снимут, и откроют все мечети", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что когда Духовное управление мусульман России 16 марта рекомендовало сократить продолжительность пятничной молитвы в мечетях и ввести ограничения на их посещение, муфтияты ряда регионов юга России сделали это, но муфтият Чечни ограничился призывами соблюдать гигиену. Только после того, как в Чечне был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, муфтий Салах Межиев призвал пожилых и больных людей воздержаться от посещения пятничных молитв. Коллективные богослужения были отменены только с 3 апреля.

В последний раз, когда в Чечне проводились коллективные пятничные намазы - 27 марта - мечети посетили значительно меньше людей, чем обычно. Верующие откликнулись на призыв к людям из группы риска для заражения коронавирусом не посещать богослужения, отметили жители Чечни. При этом контроля за посетителями и соблюдением ими мер безопасности не было. Маски надела лишь часть молящихся.

По данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", число заражений коронавирусом в Чечне к сегодняшнему дню достигло 1306, активных больных 310. Скончались с начала пандемии 14 человек. По числу случаев заражения на 100 тысяч жителей ситуация в республике является наилучшей среди всех регионов СКФО. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".