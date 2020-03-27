Число участников пятничного намаза в мечетях Чечни сократилось

27 марта 2020, 20:04

Коллективные намазы в Грозном сегодня были значительно малочисленнее после призыва муфтия не посещать их людям из группы риска для заражения коронавирусом, отметили верующие.

Как писал "Кавказский узел", еще 16 марта Духовное управление мусульман России из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовало сократить продолжительность пятничной молитвы в мечетях и ввести ограничения на их посещение. Муфтияты ряда регионов последовали рекомендации, но в Чечне ограничились призывами соблюдать гигиену. Жители республики одобрили это решение. Но после того как в Чечне был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, муфтий Салах Межиев призвал пожилых и больных людей воздержаться от посещения пятничных молитв. В обращении от 24 марта он также посоветовал не проводить многолюдные свадьбы и поминки.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. 24 марта власти Чечни сообщили о положительных тестах на коронавирус у трех пациентов. Двое из них прилетели из Мекки через Турцию, третий из Стамбула. Рамзан Кадыров заявил, что один из паломников не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня в мечетях было значительно меньше верующих, сообщили жители Грозного корреспонденту "Кавказского узла". "Стариков практически не было, детей стало меньше значительно. Человек семь или восемь пришли в масках. Обычно у нас мечеть полностью заполнялась, иногда даже людям приходилось на улице молиться, а сегодня где-то процентов на 70 была заполнена всего лишь", - отметил житель Октябрьского района Грозного Ибрагим.

Грозненец Исмаил связал сокращение числа молящихся с призывом муфтия. "Однозначно, людей в мечети сегодня было меньше, чем в прежние пятничные рузба-намазы. Пожилых людей не было, было несколько подростков лет 10-14, а остальные уже молодежь и взрослые", - рассказал он.

Имам мечети в Ленинском районе Грозного перед началом молитвы сказал, что из-за угрозы заражения следует воздержаться от рукопожатий при встрече, отметил местный житель Абу. "У нас мечеть больше тысячи человек вмещает. Обычно не только весь первый этаж, но еще и две террасы наверху были заполнены. Сегодня даже первый этаж был не полностью занят", - сообщил он.

Бывшая центральная мечеть Грозного сегодня была заполнена не более, чем наполовину, отметил местный бизнесмен Адам Исмаилов. "Проповедь была очень короткой, продолжалась всего 15 минут. Людей было очень мало, очень многие были в масках. Сейчас людей очень мало даже по городу. Сами пятикратные намазы проводятся в обычном режиме. В мечети сделали объявление, чтобы в следующую пятницу лица со слабым иммунитетом на проповедь не приходили", - рассказал Исмаилов.

При этом в Ведено участников пятничного намаза было так же много, как обычно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бизнесмен Юни Успанов. "Был в мечети в Ведено. Ситуация как обычно, людей так же много. В масках людей практически нет, кроме сотрудников мечети. Призывы есть: "Если кто-то себя плохо чувствует, на джума (пятничный намаз. - Прим. "Кавказского узла") не приходите, дома сделайте", - заключил Успанов.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Воздерживаться от участия в пятничном рузба-намазе в таких случаях допустимо, считает представитель чеченского руководства Муслим. "Совершать коллективный рузба-намаз в пятницу - это "фарз-айн", то есть обязательное действие для мусульманина. Это смывает грехи человека за истекшую неделю. Пропустив три рузба-намаза в мечети, верующий должен совершить тоба (покаяние) и стараться впредь такого не допускать. Но в исключительных случаях - таких, например, как нынешняя ситуация с распространением эпидемии коронавируса, - разрешается совершать намаз дома. Ислам запрещает верующему сознательно подвергать свою жизнь опасности, если есть возможность избежать этого", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дядя главы республики, председатель Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров также призвал пожилых людей временно не посещать пятничную молитву в мечетях, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом, сообщила государственная телекомпания "Грозный" на своей странице в Instagram. Эта публикация, сделанная 26 марта, к 20.04 мск 27 марта собрала 3028 "лайков" и 47 комментариев. У паблика 705 тысяч подписчиков.

Большинство комментаторов согласились с этим призывом, написав "амин". Однако пользователь _miki_keligov_ заявил, что "это не причина, чтобы пропускать пятничную молитву".

Некоторые пользователи Instagram, прокомментировавшие в паблике eldit_net аналогичное обращения муфтия Чечни Салаха Межиева, указали на недостаточность таких мер, как отказ от посещения пятничной молитвы. "Какая разница, если молодые [домой] к ним (старикам и больным. - Прим. "Кавказского узла") принесут заразу. Взрослых людей надо полностью изолировать на время", - написал gendargenoi. "Молодые же принесут домой к старикам эту заразу!" - высказал то же мнение makh7918.

"Надо ввести комендантский час, а так толку не будет", - считает hamzat321456.

Эта публикация в eldit_net, сделанная 26 марта, к 20.04 мск 27 марта собрала 20,6 тысячи просмотров и 52 комментария. У паблика 186 тысяч подписчиков. Обращение муфтия Салаха Межиева с призывом, чтобы пожилые и больные люди не посещали пятничную молитву, было опубликовано 27 марта и на сайте Духовного управления Чечни.

Рамзан Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований, заявив, что заболевшие заслуживают смерти. Он распорядился закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы в республике, однако после этого власти Чечни устроили торжественное открытие Дворца искусств в Грозном. Пользователи соцсетей и жители Чечни раскритиковали непоследовательность республиканских властей.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".