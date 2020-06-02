Верующие Дагестана и Ингушетии сочли открытие мечетей преждевременным

02 июня 2020, 20:32

Предложение Духовного управления мусульман России не нашло поддержки у опрошенных "Кавказским узлом" верующих Дагестана и Ингушетии. Они считают, что не стоит надеяться на соблюдение мер безопасности посетителями мечетей. Имамы махачкалинских мечетей предпочли дождаться заключения эпидемиологов.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии исключило возможность возобновления коллективных молитв в мечетях республики, поскольку эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. Верующие заявили, что с пониманием относятся к решению муфтията. Муфтият Чечни, напротив, с 1 июня снял запрет на коллективные пятничные молитвы в крупных мечетях городов и райцентров. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

С предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан в регионах выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. "Во многих регионах России планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии, Духовное управление мусульман Российской Федерации считает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения с 1 июня 2020 года", - цитирует 31 мая письмо за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова РИА "Новости".

Махачкалинская мечеть "Тангим" не будет открыта для коллективных молитв, пока в республике не улучшится ситуация с внебольничной пневмонией и коронавирусом, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мечети Магомед Магомедов. "Наша позиция состоит в том, чтобы ждать, пока профильные компетентные органы примут решение, что в мечетях можно проводить коллективные молитвы", - пояснил он.

Руководство мечети убеждено в том, что в Дагестане нет возможности соблюдать все предписанные на время эпидемии санитарные нормы во время совершения коллективных молитв, добавил Магомедов.

В другой махачкалинской мечети, "Ихляс", не исключили возможности возобновления коллективных пятничных молитв, однако отметили, что будут ориентироваться на разрешение со стороны профильных противоэпидемиологических ведомств. Если разрешение будет дано, то помещение мечети будет дезинфицироваться, а пожилые и другие люди из группа риска допускаться на молитву не будут, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Ихляс". Количество прихожан будет минимизировано, они должны будут прийти в маске и перчатках, с собственным ковриком для намаза, а во время молитвы соблюдать предписанную дистанцию, добавил он.

"Естественно, мы советуемся с врачами, узнаем, как обстоит ситуация с заболеваемостью. Пока что, на сегодняшний день, мы допускаем, что в следующую пятницу в узко ограниченном количестве будет совершен джума-намаз", - сказал представитель мечети.

Он отметил, что в "Ихляс" более двух месяцев, с 31 марта, не проводились никакие коллективные молитвы и собрания. Причем решение о закрытии мечети было принято без оглядки на позицию муфтията и исходило исключительно из оценки опасности распространения вируса, подчеркнул представитель "Ихляс". По его словам, закрытие "Ихляс" было негативно воспринято частью верующих, так как в большинстве своем люди не понимали опасность, которую несет коронавирусная инфекция. В вопросе о возобновлении коллективных молитв руководство мечети будет считаться с мнением муфтията республики, чтобы это решение максимально консолидированным, добавил он.

Жители Дагестана и Ингушетии высказались против возобновления коллективных намазов

Возобновление коллективных молитв может способствовать новому скачку заболеваемости, предположил верующий из Дагестана Ибрагим. С ним согласился и верующий Гамзат. Он считает, что решение об открытии мечетей должны принимать не духовные лица, а эпидемиологи. "Имамы – духовные лица. Здесь нужна экспертная оценка и просчет рисков возобновления пиковой статистики. Но я уверен, что многие дагестанцы пока не будут ходить на коллективные молитвы", - сказал махачкалинец корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что контролировать соблюдение эпидемиологических норм в мечети практически невозможно. "Дагестанцы не будут их соблюдать в полной мере",- считает верующий.

Житель Махачкалы по имени Магомед, также выступивший против возобновления коллективных молитв, согласился и с опасениями насчет нарушения верующими мер безопасности. "В городе, может, будут соблюдать, но в горах никто не будет приходить в мечеть в маске, в перчатках и со своим молитвенником (ковром для совершения намаза. - Прим. "Кавказского узла")", - уверен Магомед.

Духовные авторитеты в Ингушетии и представители здравоохранения еще не высказались по поводу открытия мечетей, отметил Ахмед Тангиев, ведущий мусульманской передачи "Голос разума". "Лучше дождаться решения врачей. Возможно, представитель ДУМ России выступил с учетом развития болезни по стране. Мы исходим из ситуации в нашем регионе. Если это не нанесет вреда обществу, то было бы хорошо открыть мечети, так как люди скучают по мечетям. Если бы распространение коронавируса на спад пошло, то я был бы за, но если врачи говорят, что это наоборот опасно, то лучше подождать", - сказал Ахмед Тангиев корреспонденту "Кавказского узла".

Другой верующий из Ингушетии, Ибрагим Кокурхоев, полагает, что открывать мечети рано. "Я считаю, что на данном этапе лучше переждать и не возобновлять коллективные молитвы, пока угроза заражения не будет исчерпана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые верующие считают, что коллективные молитвы можно было бы совершать на открытом пространстве - на стадионах и площадях. "Мне трудно сказать, есть ли сейчас в нашей республике возможность совершать коллективные молитвы. Я знаю, что люди соскучились по пятничным молитвам, но в данном вопросе нам следует следовать указаниям наших имамов, алимов, а они должны посоветоваться с медиками. Возможно, стоит изучить мировой опыт. Где-то уже открылись мечети, там проводятся молитвы, но люди соблюдают дистанцию, используют средства защиты. С пятничным молитвами будет сложнее, дистанцию соблюдать не получится - и в обычное время люди в пятницу не все помещались в мечетях", - отметил житель Ингушетии Тамерлан.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 1 июня Дагестан занимал третье место в России по числу умерших от коронавируса и шестое - по числу случаев заражения. По темпам прироста смертей и случаев заражения Дагестан опережал все другие регионы СКФО. В Ингушетии был зафиксирован один из худших показателей по числу заражений на 100 тысяч населения.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". У многих пациентов, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, передал 22 мая пояснение представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры "Интерфакс". "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", – заявила она.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".