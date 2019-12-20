Командир полка Кадырова причислил правонарушителей к "изменникам"

20 декабря 2019, 04:09

Командир полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замид Чалаев объяснил подчиненным, что "изменниками" следует считать всех правонарушителей.

Как информировал "Кавказский узел", подполковник полиции, кавалер высшей награды Чечни - ордена Ахмата Кадырова, однотейповец главы Чечни Замид Чалаев в июле стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. В сентябре Чалаев участвовал в публичной выволочке молодых людей, которые написали в соцсетях, что мечеть "Гордость мусульман" в Шали построена на "недозволенные деньги".

Видеоролик с выступлением полицейского начальника перед личным составом размещено на сайте ИА "Грозный Информ" под названием "Замид Чалаев провёл строевой осмотр личного состава", а также на канале агентства в Youtube. За два дня с момента публикации видео, по данным на 04.00 мск 20 декабря, под видео не было размещено ни одного комментария пользователей.

"…Говорю, чтобы вы поняли. Употребляет таблетки - он изменник, пьет спиртное - он изменник, делает то, что запретил наш падишах [Рамзан Кадыров], он - изменник. Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники…", - сказал Чалаев на видео на чеченском языке после слов приветствия, обращаясь к подчиненным. Выступление Чалаева перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни.

По словам Чалаева, каждый сотрудник подразделения должен начать исправляться в лучшую сторону с себя и со своей семьи.

«Если мы, как говорим, являемся товарищами падишаха, начиная с себя, начиная со своего дома, каждый в своем селе [должен] остановить допустившего ошибку [нарушителя]. Если не остановит, привести к нам - мы его остановим. Если ошибусь - меня остановят, вас остановят, каким бы он ни был - остановят… Мы говорим - нам падишахом поставлена задача. Мы [находимся] на пути Ахмата-хаджи… Если на то будет воля Всевышнего, в сердцах, на языке, в голове - мы на этом пути…", - добавил он.

Жители Чечни расценили заявление Чалаева как тревожное

Местные жители сочли заявление полицейского начальника показательным и опасным.

"Достаточно показательное заявление, которое говорит о том, как именно наши силовики воспринимают установки главы республики. Командир доводит до своих подчиненных мысль о том, что любой нарушивший действующие в республике неписанные установки руководства касательно того же запрета на употребления алкоголя должен восприниматься не просто как нарушитель, преступивший закон, а именно как изменник", - сказал житель Чечни Аслан "Кавказскому узлу".

"Видел выступление нового командира "кадыровского спецназа" перед подчиненными в Youtube. Не все там можно разобрать, качество звука плохое, но тем не менее основные тезисы ясны: любой нарушить - изменник. Сотрудник не только сам должен быть "на пути Ахмата-хаджи", но и все его близкие родственники тоже, плюс слово падишаха - закон. И чего можно ожидать от силовиков, получивших такое вот командирское наставление?" - отметил другой местный житель Абубакар.

"Как я понимаю, новый командир по-своему внятно и доходчиво пытался объяснить своим подчиненным, что главное для них - это указания Рамзана и следование "пути Ахмата-хаджи". Человек просто хочет себя проявить на новом месте, оправдать оказанное ему доверие, как бы банально это ни звучало. Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события и как будут действовать сотрудники этого полка ППС-2, который называют "кадыровским спецназом", - сказал житель Чечни Лечи "Кавказскому узлу".

Смена командования полка имени Кадырова произошла после упоминания данного подразделения правозащитниками в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни. "Нас увезли в Грозный, во второй полк, в ППСП-2, завели в подвал, заломив руки, накинув на голову футболку, там посадили в угол, поставили на колени. Каждый, кому не лень, каждый, кто захотел, у кого отыщутся руки, проходя мимо, бил", - говорится в показаниях Эпсара Абубакарова, озвученных на пресс-конференции.

В Чечне на фоне публичных унижений царит атмосфера страха

В Чечне развернулась целая кампания по публичным унижениям и принуждению к извинениям.

С октября в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители Чечни предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра.

Публичные воспитательные беседы, поставленные на поток, перестают действовать, считают пользователи соцсети, оставившие свои комментарии в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 87,5 тысячи подписчиков.

"Если есть зависимость у них к этим вещам, никакая беседа не поможет, пока они сами не осознают, что в этом есть вред", - считает пользователь с ником "abdurahmanova_095". "Вроде все и всех прочистили, через сито просеяли, а все равно, каждый день вроде бы есть те, кто употребляет", - отметил пользователь "leto2014g".

В республике царит атмосфера страха, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

"В этой республике, если кто-то меня не слушается, я его заставлю, - сказал Рамзан. - Потому что я знаю, что говорит Бог, что говорит закон и что нужно народу". Ему вторит высокопоставленный представитель МВД: "Будь прокляты те, кто осмелится свернуть вправо или влево с пути, избранного нашим главой". Парламентская ассамблея Совета Европы отметила, что "власти продолжают поддерживать атмосферу всеобщего страха", указывают авторы доклада.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".