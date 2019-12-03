Глава МВД Чечни подключился к публичному порицанию задержанных

03 декабря 2019, 10:14

Министр внутренних дел Чечни отчитал в Гудермесском районе мужчин, задержанных по подозрению в употреблении алкоголя и психотропных веществ. Участие генерала полиции в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра, предположили жители республики.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публикуют видео, на которых руководители РОВД отчитывают людей за употребление алкоголя и психотропных веществ. Так, в октябре и ноябре были опубликованы по меньшей мере три видеозаписи "воспитательных бесед" в отделах полиции Гудермесского и Курчалоевского районов. Такие публикации унижают людей, указали пользователи соцсети и жители Чечни.

Силовики в Чечне повышают свой рейтинг в глазах руководства, записывая ролики с порицаниями задержанных, при этом аптеки продолжают продавать такие препараты без рецептов, указали пользователи соцсетей. Полицейские должны проводить освидетельствование людей на предмет употребления запрещенных веществ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Видеозапись "воспитательной беседы" главы МВД Чечни с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ опубликовано 2 декабря на странице министерства в Instagram. "Руслан Алханов посетил отдел МВД России по Гудермесскому району, где по прибытию провел беседу с правонарушителями, среди которых находились доставленные в отдел за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, за употребление наркотических и психотропных веществ, а также за другие противоправные действия", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видны около трех десятков мужчин, стоящих вдоль стены с опущенными головами во время "воспитательной беседы".

"Чеченец, являющийся мусульманином, как может (быть таким)? О молодых можно было бы сказать, что не имеют разума, молоды. Но вы уже взрослые люди. Вам не будет стыдно, когда вас увидят ваши семьи?" - говорит задержанным генерал-лейтенант полиции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Публикация, по состоянию на 10.10 мск, набрала 1957 отметок "нравится", под ней размещено 13 комментариев. Это же видео размещено также в Instagram-пабликах "Чечня лайф", "ЧП/Чечня" и eldit_net, насчитывающих соответственно 316 тысяч, 85,4 тысячи и 157 тысяч подписчиков. Под этими публикациями размещено от 20 до 42 комментариев.

Пользователи соцсети не одобрили употребление психотропных веществ, при этом некоторые из них указали на недопустимость публичного унижения задержанных. "Зачем такое выставлять?" – написал, в частности, islam__0303. "Говорили, что нельзя показывать и позорить своих, а выставляете людей за малейшие нарушения", - согласился пользователь dr.kosmetolog.zarema05.

Участие министра внутренних дел в "воспитательной беседе" раскритиковали также некоторые жители Чечни. "Ладно, если бы это был кто-то из местных полицейских начальников, участковый или богослов, но никак не министр", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Лечи.

"Собирать задержанных правонарушителей, проводить с ними беседы - это не по его части. Руководитель должен соблюдать должностной статус, а не заниматься чем попало", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Марина.

"Негативно отношусь к тому, что представители органов власти позволяют себе публично унижать других людей. Провинился человек в чем-то, так накажите его по закону, но зачем позорить перед народом? Алкоголики, наркоманы, всевозможные нарушители всегда были и будут, и с ними надо работать, но не унижать", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Сахиб.

Сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

Напомним, в конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в регионе. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни.

В декабре 2018 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли борьбу с употреблением алкоголя в Чечне способом популяризации власти.

О практике публичных порицаний и извинений в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".