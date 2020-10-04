Пользователей соцсети возмутили проверки смартфонов жителей Чечни

04 октября 2020, 18:31

Силовики не имеют права проверять содержимое телефонов у прохожих в Чечне, отреагировали на публикации о рейдах силовиков некоторые пользователи Instagram. Проверки смартфонов в Чечне продолжаются, сообщил Telegram-канал 1adat, призвав жителей республики к осторожности.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни рассказали, что силовики во время недавних рейдов проверяли у них не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями. Силовиков интересует, комментируют ли владельцы смартфонов сообщения критиков власти в соцсетях, предположили они.

Память смартфона необходимо регулярно очищать от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков, посоветовали авторы анонимного Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне.

Telegram-канал 1adat сегодня опубликовал обращение к подписчикам, в котором призвал всех, находящихся в Чечне, быть "крайне осторожными". "Сейчас особенно активно проходят рейды, [...] останавливают машины, прохожих, проверяют телефоны у всех. Если раньше они искали в телефонах что-то запрещенное, то теперь смотрят, подписаны ли вы или следите за нами или за Тумсо [Абдурахмановым]. Призываем всех быть крайне осторожными и беречь себя", - говорится в публикации, которая к 18.25 мск набрала 11,4 тысячи просмотров.

Под публикацией размещен 31 комментарий, авторы многих из них обсудили, могут ли пользователи мессенджера стать объектами слежки спецслужб. "А правда, что спецслужбы не могут проследить телеграм?" – написал, в частности, Marcus Aurelius.

"Мне кажется, захотят - смогут", - ответил Бакус. "Мне тоже так кажется. Думаю, если захотят, везде найдут", - согласился Afsaron. "То, что построено (защита), можно и разрушать/хакнуть. В сети всегда остается след", - высказал мнение пользователь La Li.

В мессенджере Telegram нет функции, обеспечивающей полную анонимность участников сообществ, рассказал ранее «Кавказскому узлу» на условиях анонимности сотрудник одной из ведущих телекоммуникационных компаний России."В Telegram возможно обеспечение конфиденциальности переписки лишь между пользователями, когда автоматически сообщения удаляются через установленное время. Для участников групп и подписчиков пабликов можно рекомендовать лишь ставить пароль для входа в Telegram с помощью цифрового кода или FaceID - это возможно сделать со смартфона - а также запаролить доступ с ноутбука. Можно сделать номер телефона невидимым для всех или с исключениями", - сообщил он, добавив, что это защищает лишь от дистанционной идентификации, но не в том случае, когда телефон "попадает в руки заинтересованных лиц".

Публикация о проверках смартфонов жителей Чечни, размещенная 3 октября на странице "Кавказского узла" в Instagram, к 18.25 мск 4 октября набрала 547 комментариев.

Авторы некоторых из них выразили возмущение действиями силовиков. "Жесть. Не имеют права проверять", - написал, в частности, пользователь ___gostya___. "Какое право они имеют заглядывать в чужой телефон", - возмутился ar.slan5448. "Тут за отказ показать телефон тебя могут запытать до смерти", - пояснил в ответ пользователь agent_zapada_. "Даже отец не смотрит в телефон дочери, потому что это личная вещь", - высказал мнение besnyash.

МВД России еще в октябре 2018 года отреагировало на сообщения о подобных проверках, заявив, что полицейские не имеют права изучать мобильные телефоны, выявляя, какие мессенджеры там установлены, и читая личную переписку. "В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России", - говорится в публикации, размещенной 7 октября 2018 года на сайте министерства.

Часть пользователей указали, что не сталкивались с проверками смартфонов и не слышали о них до публикации "Кавказского узла". "Вот сегодня [силовики] ходили по квартирам, проверяли паспорта, задавали вопросы - откуда, какое время живёшь здесь и т.д. - но телефоны не проверяли, это точно!" – написал, в частности, ciklon1442g.

"То, что вы здесь пишете, ни я, ни один из моих друзей, знакомых, близких, родственников никто не видел", - указал в своем комментарии ahmed__3955. "Если вы не столкнулись, не значит, что этого нет или не может быть. В жизни очень часто происходят вещи, о которых мы даже не подозреваем, особенно с теми людьми, о которых и мысли не допустили бы. Кто вам скажет прямо, что критикует власть, тем более у вас?" – написала в ответ phatima_sh.

"Если растет популярность критиков [власти], это означает что люди уже не могут молчать, не могут уже терпеть, как бы ни было страшно! Это еще значит, если власть не поменяет свою политику, то она может не только проверять телефоны, если даже у всех заберут телефоны, от этого ничего не изменится, так власть должна искать решения проблемы в себе", - написал kabarda07_____07.

Напомним, в начале сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку и поясняет, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. После похищения Салмана Тепсуркаева, который некоторое время работал модератором чата Telegram-канала 1Adat, число подписчиков канала выросло втрое.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".