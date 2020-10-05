Комментаторы сочли запугиванием населения проверки смартфонов у жителей Чечни

05 октября 2020, 19:42

Силовики проверяют смартфоны у прохожих в Чечне, чтобы запугать чеченцев, которые все чаще начинают осознавать бездействие в республике российских законов, считают многие прокомментировавшие новость пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни рассказали, что силовики во время недавних рейдов проверяли у них не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями. Силовиков интересует, комментируют ли владельцы смартфонов сообщения критиков власти в соцсетях, предположили они. Силовики не имеют права проверять содержимое телефонов у прохожих, отреагировали на публикации о рейдах силовиков некоторые пользователи Instagram.

Память смартфона необходимо регулярно очищать от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков, посоветовали авторы анонимного Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне. Проверки смартфонов в Чечне продолжаются, сообщил 4 октября Telegram-канал, призвав жителей республики к осторожности.

Резкую критику вызвала новость о проверке смартфонов у жителей Чечни в паблике «Рифмы и Панчи» соцсети «ВКонтакте», которая за сутки собрала 212247 просмотров и 194 комментария.

«Как я понимаю, в Чечне законы РФ не действительны?» - спрашивает Вячеслав Марышев. «Вот вам и свобода слова, 21 век», - комментирует Карина Сафарова. «По факту, останавливать людей и проверять телефоны на наличие подписки на оппозиционные каналы, это дикарство», - считает Nika Lilyuang. «"Свободная" Чечня, хах», - иронизирует Брайсон Тиллер. «В Чечне диктатура же, кто-то удивлен?» - задает риторический вопрос Фарид Османов.

«Поставил на трубку пароль и пошли они […]», - предлагает решение проблемы Алексей Котышев. «Алексей, не разблокируешь - готовься присесть на бутылку», - отвечает ему No Name. «А как же право на тайну переписки?» - удивляется Евгений Ильин. «Евгений, […] ты серьёзно? Ты вот на полном серьезе задаешь вопрос о правах? Там чувака на бутылку за тг-канал посадили. А ты о правах», - отвечает ему Илья Холодило.

В начале сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку и поясняет, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

На сайте «Новости Ингушетии Бакъдар» публикация о проверках смартфонов в Грозном собрала более 40 комментариев.

«В Грозном военное положение?» - комментирует пользователь под ником Аноним. «Агония власти», - отвечает другой читатель под таким же ником. «Нельзя власть критиковать», - указывает еще один комментатор. «Крайность какая-то. Самим не стыдно проверяющим, ведь унижение какое», - пишет еще один читатель. «Спасибо, что в трусы не заглядывают», - иронизирует Неудачник.

Подобные проверки проводятся с целью запугивания, но это не значит, что такие методы жители Чечни будут терпеть бесконечно, считают комментаторы публикации о проверках смартфонов, опубликованной на странице «Кавказского узла» в Instagram. Эта публикация за два дня собрала 650 отметок «Нравится» и 669 комментариев. Часть читателей отметили, что не сталкивались с проверками смартфонов на улицах.

«Телефоны не вчера начали проверять, сейчас, видимо, упор начали делать на это сверху. Пару человек поймают, запытают или убьют. Таким образом запугивают остальное население. Всё как обычно, ничего не меняется, только хуже становится», - комментирует публикацию agent_zapada_.

Подобные проверки происходили в Чечне и ранее. Так, в марте 2015 года силовики проверяли мобильные телефоны у случайных молодых людей в районе рынка "Беркат" в Грозном. "Я слышала, как один из полицейских сказал ребятам, чтобы они были аккуратнее и не держали в телефонах "ненужных" аудио- и видеозаписей"", - рассказала "Кавказскому узлу" местная жительница.

«Есть разница между досмотром и осмотром, так что права нарушены», - высказывает мнение gogovaaminat2. «Даже отец не смотрит в телефон дочери, потому что это личная вещь. А вы кто такие???» - удивляется besnyash.

«Вряд ли чеченцы долго будут терпеть этот беспредел», - считает incognito0606. «Если растет популярность критиков, это означает, что люди уже не могут молчать, не могут уже терпеть, как бы ни было страшно! это еще значит, если власть не поменяет свою политику, то она может не только проверять телефоны. Если даже у всех заберут телефоны, от этого ничего не изменится, так власть должна искать решения проблемы в себе», - считает kabarda07_____07.

«Не нужно быть в Чечне, чтобы знать, что там происходит», - указывает 777ggg777ggg777ggg777, напоминая при этом о практике публичных извинений в республике, а также об инциденте с Тепсуркаевым.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Проверки смартфонов у прохожих в Грозном раскритиковали и комментаторы публикации на странице «Кавказского узла» в Facebook. Здесь публикация за два дня собрала 13 комментариев.

«Это ещё одно подтверждение, что у главы Чечни жуткий комплекс неполноценности и [что он] не переносит никакой критики, даже объективной. Наверное, святым себя считает», - пишет Ризван Абдуллаев. «Если могли в мозги посмотреть? Что там увидели бы?» - задается вопросом Амин Зехов.

У полиции нет полномочий проверять мобильные телефоны, рассматривать их содержимое, если нет ориентировки на конкретного человека, которую силовик должен предъявить, пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. "Действия сотрудников полиции могут быть интерпретированы как превышение должностных полномочий", - указал он. О том, что полицейские не имеют права изучать мобильные телефоны, выявляя, какие мессенджеры там установлены, и читая личную переписку, МВД России сообщило еще в октябре 2018 года, отреагировав на сообщения о подобных проверках.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".