1adat дал жителям Чечни советы на случай проверки смартфона силовиками

03 октября 2020, 17:01

Память смартфона необходимо регулярно очищать от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков, посоветовали авторы Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне. МВД России квалифицирует такие проверки как нарушение тайны переписки.

Как писал "Кавказский узел", чеченские правоохранители, по словам местных жителей, во время недавних рейдов проверяли не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями. Силовики проверяли, комментируют ли местные жители сообщения критиков власти в соцсетях, предположили жители Чечни.

Такие проверки происходили в Чечне и ранее. Так, в марте 2015 года силовики проверяли мобильные телефоны у случайных молодых людей в районе рынка "Беркат" в Грозном. "Я слышала, как один из полицейских сказал ребятам, чтобы они были аккуратнее и не держали в телефонах "ненужных" аудио- и видеозаписей"", - рассказала "Кавказскому узлу" местная жительница.

1adat: проверки сматфонов стали массовыми

Чеченские силовики расширили давнюю практику проверок телефонов, говорится в сегодняшней публикации Telegram-канала 1adat. "Это началось еще давно, просто не имело такого массового характера, как сейчас. А самое забавное то, что когда ты у них спрашиваешь, зачем они это делают, они отвечают: "А что, тебе есть, что скрывать?", - сообщили авторы анонимного Telegram-канала.

В публикации подчеркивается, что проверки телефонов противоречат как российским законам, так и законам шариата и чеченским традициям - адатам. "За просмотры роликов Тумсо уже людей убивают, за модераторство в нашем чате уже насилуют публично. <...> Вместо того, чтобы исправить свои ошибки, перестать притеснять народ и пытаться улучшить его жизнь, вы лишь еще сильнее боретесь с инакомыслием, ведь ничего другого вы и не умеете", - обратились авторы публикации к чеченским властям.

1adat призвал своих подписчиков из Чечни "тщательно следить за своей цифровой безопасностью". "Ни в коем случае не выходите на улицу с телеграмом в телефоне. Убирайте автозагрузку медиа, постоянно очищайте телефон, не давайте этим рабам повода придраться к вам. Если надо, то пусть все отпишутся, лишь бы ни один свободный человек не попал в лапы этих садистов", - написали авторы канала

Сегодня на YouTube-канале "Политика и события" был опубликован ролик, подготовленный на основании материала "Кавказского узла" о проверках смартфонов в Чечне. За час ролик набрал 154 просмотра и четыре комментария. "Бей своих, чтоб чужие боялись", - описал тактику чеченских силовиков Berik Anapuanov. "Плохая тактика, закончится все как с Каддафи", - ответил Denny Brabus, напомнив о судьбе сверженного ливийского диктатора.

МВД считает проверки телефонов нарушением тайны переписки

У полиции нет полномочий проверять мобильные телефоны, рассматривать их содержимое, в том числе фотографии, если только нет ориентировки на конкретного человека, которую силовик должен предъявить, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. "Действия сотрудников полиции могут быть интерпретированы как превышение должностных полномочий", - указал адвокат.

По его мнению, изучать информацию на мобильном телефоне силовикам можно только по решению суда. В случае нарушения пострадавшему следует обратиться в прокуратуру, которая должна провести проверку, посоветовал Черноусов.

МВД России еще в октябре 2018 года отреагировало на сообщения в интернете о подобных проверках. Ведомство заявило, что силовики не имеют права изучать мобильные телефоны, выявляя, какие мессенджеры там установлены, и читая личную переписку.

"Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России", - говорится в публикации на сайте ведомства от 7 октября 2018 года.

Жители Чечни читают 1adat и смотрят ролики Тумсо

Критика в социальных сетях вызывает жесткую реакцию со стороны властей Чечни. Так, давлению подвергся оппозиционный Тelegram-канал 1adat - однако это привело лишь к резкому росту его популярности. Подробнее об этом рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

"Кавказский узел" также сообщал, что Европейский суд по правам человека рассматривает вопрос об особых мерах безопасности для жителя Чечни Мовсара Умарова. По словам матери Мовсара, ее сына задержали за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предполагает, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Силовики утверждают, что задержанный сбежал. Исчезновение Умарова вызвало резонанс, но Кадыров, высказываясь на эту тему, не дал даже формальных обещаний провести расследование, отметил председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Популярность Тумсо Абдурахманова резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".