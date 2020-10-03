Силовики проверяют смартфоны жителей Чечни на фоне роста популярности критиков власти

03 октября 2020, 02:59

Чеченские правоохранители во время рейдов проверяют не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями, сообщили жители Чечни. Силовики проверяли, комментируют ли местные жители сообщения критиков власти в соцсетях, предположили они.

«Ехали с друзьями на такси в Урус-Мартановский район по делу и нарвались на рейд. Силовики проверили документы у водителя и багажник машины, а нам велели выйти и выложить все из карманов. Потом поинтересовались, есть ли у кого в телефонах Telegram, выходим ли в Уoutube, Instagram, и потребовали разблокировать мобильники для проверки. У одного из друзей, оказывается, был Telegram и он, делая вид, что пытается разблокировать телефон, успел его удалить. Телефоны они [силовики] просмотрели, вернули и разрешили нам ехать дальше», - рассказал 2 октября корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Магомед. По его словам, выяснить, что конкретно интересовало силовиков, им не удалось.

"Полиция проверяла соблюдение паспортного режима в доме. Я стоял у подъезда. Ко мне подошли два сотрудника, они спросили, есть ли у меня телефон", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Иса. Он рассказал, что достал телефон и силовики стали его проверять. "На вопрос о том, в чем дело, один [из силовиков] сказал, что проверяют, нет ли у меня там чего ненужного", - сказал Иса.

Он предположил, что силовики проверяют жителей Грозного, пишут ли они что-нибудь в Telegram, оставляют ли комментарии под видео с Тумсо Абдурахмановым.

Тумсо Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии и Польше. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Возвращались вечером с соседом домой с работы. Возле многоэтажек стояли полицейские с автоматами - оказалось, рейд был по проверке паспортного режима", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Хамзат. Один из силовиков попросил показать телефоны, сказал он. "Мы телефоны вынули. У нас были телефоны обычные, старые кнопочные. Так он и смотреть не стал», - рассказал Хамзат. По словам грозненца, прежде ему не приходилось сталкиваться с требованием сотрудников полиции предъявлять им для проверки мобильный телефон.

Комментариями МВД Чечни относительно проверок телефонов "Кавказский узел" пока не располагает.

Борьба властей с критиками обеспечила рост популярности оппозиционных каналов

Критика в социальных сетях ранее вызывала жесткую реакцию со стороны властей. Глава Чечни неоднократно высказывал угрозы в адрес тех, кто позволит себе оскорбить его честь и честь семьи. Так, после истории со сносами дорожных указателей близ Кизляра в июне прошлого года Рамзан Кадыров пообещал авторам оскорбительных интернет-комментариев "поломать пальцы и вырвать язык".

В Чечне растет популярность Тelegram-канала 1ADAT, востребован также канал Тумсо Абдурахманова, указал автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Telegram-канал ADAT, который появился в начале марта, является источником новостей в Чечне. В первую очередь он сообщает информацию о случаях незаконных задержаний, пыток, коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников. Большое внимание активисты канала уделяют социальному неравенству в Чечне — невероятному богатству и роскошному образу жизни чеченских чиновников, с одной стороны, и безработице, поборам и коррупции, с которыми постоянно сталкиваются обычные жители Чечни, — с другой, отметила в опубликованном в "Новой газете" материале обозреватель Елена Милашина.

Рост популярности 1ADAT связан с историей Тепсуркаева, указал PR-специалист, основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

В начале сентября в Чечне и за ее пределами вызвало резонанс видео унижения Салмана Тепсуркаева. На записи обнаженный человек, назвав свое имя, садится на бутылку, поясняя, что "наказывает себя" за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и подвергли пыткам силовики. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни также назвали Telegram одним из главных источников информации.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".