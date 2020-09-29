1Adat раскрыл масштабы похищений в Чечне

29 сентября 2020, 11:58

С начала сентября в Чечне были похищены 53 человека, из которых как минимум один убит и 20 освобождены, сообщили в движении 1Adat, за сотрудничество с которым был унижен Салман Тепсуркаев. Пользователи из Чечни доверяют информации Telegram-канала 1Adat, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Журналисты вынуждены работать с анонимными источниками информации о событиях в Чечне, пояснила журналистка Светлана Анохина.

Как писал "Кавказский узел", движение 1Adat продолжило работу после похищения Салмана Тепсуркаева, который некоторое время работал модератором чата Telegram-канала 1Adat, а число подписчиков канала выросло втрое. Члены 1Adat предпринимают меры безопасности, а похищение Тепсуркаева стало следствием нарушения рекомендаций коллег, рассказал представитель движения.

В начале сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку и поясняет, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники добились реакции следствия на заявления о похищении - была опрошена супруга Тепсуркаева. Однако наиболее вероятным итогом проверки заявления будет отказ в возбуждении дела, считает представитель "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

1Adat насчитал 53 похищенных с начала сентября в Чечне

По данным 1Adat, с начала сентября в Чечне были похищены 53 человека. "20 человек освобождены, как минимум один человек убит. Это все с начала месяца до 25 сентября. Ну, естественно, похищен наш модератор Тепсуркаев Салман", - рассказал 27 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представитель Telegram-канала.

Он предоставил «Кавказскому узлу» список из 18 имен похищенных, среди которых супружеская пара и как минимум один подросток, и заверил, что администраторы канала 1Adat уделяют существенное внимание проверке достоверности публикуемой информации.

"Целый день, например, проверяем информацию из разных наших источников об убийстве человека кадыровцами. Пока не можем сказать, какая информация. Но сегодня (27 сентября) кадыровцы убили человека и отдали родственникам. Да, бывало, что нам кидали дезинформацию, но мы всегда проверяем ее у наших источников", - сообщил он.

Администрация канала не всегда публикует информацию о похищении, поскольку руководствуется соображениями безопасности самого похищенного или его родных, добавил активист. "Если публикация как-то навредит похищенному или его семье - мы не публикуем. Мы всегда уговариваем родственников обратиться в правозащитные организации, такие как «Мемориал» или «Комитет против пыток», чтобы родственники не боялись и боролись за своего близкого человека. Ибо время играет на руку только кадыровцам", - сказал он.

Число подписчиков Telegram-канала 1Adat к 11.50 мск 29 сентября составило 17,9 тысячи. Канал публикует ежедневно от 4 до 10 постов. Основная тематика публикаций - похищения людей, насилие со стороны представителей власти, коррупция. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

В Чечне сведения 1Adat вызывают доверие

Несмотря на анонимность работы Telegram-канала 1Adat, его работа вызывает доверие в Чечне, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Да, канал ведут анонимно, и мне не известно, чтобы кто-то из авторов себя выявил. Доверие к их информации, конечно же, есть. Не знаю, какие у них критерии к публикациям, но мне не известно, чтоб они выдали в сеть информацию, которая затем была опровергнута. Другое дело, что многие из их публикаций невозможно проверить и подтвердить. Тут на усмотрение читателя, верить или нет", - сказал Абдурахманов.

Он поставил под сомнение достоверность опровержений какой-либо информации о действиях силовиков в Чечне, исходящих от родственников жертв. "Опровержение родственников не принимается. Мы ведь понимаем, как от родственников добиваются этих опровержений. К тому же, часто бывает так, что родственники записывают опровержение и в то же время выходят на связь и подтверждают информацию [о действиях силовиков]", - пояснил блогер.

Ширвани Тепсуркаев, отец Салмана, в видеообращении, опубликованном ЧГТРК "Грозный", заявил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Он утверждает, что Тепсуркаева не похищали. Также Ширвани Тепсуркаев сказал, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1Adat.

Авторы публикаций о событиях в Чечне вынуждены оперировать неполной информацией

Чеченские блогеры и активисты вынуждены работать в условиях, исключающих возможность всесторонней оценки сообщений о правонарушениях. А если журналист не может получить подтверждение информации, которая выглядит общественно значимой, тем более если речь идет о спасении жизни человека, то он ссылается на наличие неподтвержденной информации, указала главный редактор журнала «Даптар» Светлана Анохина.

"Все понимают, что это Чечня и там может произойти все что угодно. В отдельных случаях, когда на кону жизнь человека, - очень важна огласка, даже при том, что информация может быть недостаточно подтверждена. Другое дело, что этим иногда пользуются в обратных случаях: многие СМИ выдают совершенно неподтвержденную информацию, даже из мест, где ограничений к доступу информации нет. Наши федеральные каналы в этом лидируют, там нет речи о журналистике, но Чечня - такой регион, где найти людей, готовых подтверждать под своими именем что-то, да еще и на камеру, достаточно тяжело, потому что это угрожает их жизни", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Анохина.

В реалиях Чечни читатель больше полагается на имя журналиста и издание, отметила она. "Если добросовестный журналист - мы полагаемся на его слово. Когда [журналист "Новой газеты"] Елена Милашина пишет, что материал есть в редакции - запись разговора, видео - но нам не показывают, то мы все понимаем, чем это продиктовано. Конечно, лучше выходить, искать конкретного человека. Неправильно, что в РФ существует такой регион, где совершенно невозможно работать журналистам, кроме правительственных. Сам этот факт - уже свидетельство, что не все в порядке. [...] Тут достаточно сложно. Все зависит от того, насколько сам журналист ориентируется, насколько у него серьезные завязки и информаторы в Чечне", - сказала Анохина.

Telegram не обеспечивает полную анонимность

В мессенджере Telegram нет функции, обеспечивающей полную анонимность участников сообществ, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела обеспечения функционирования сетей одной из ведущих телекоммуникационных компаний России Александр, попросивший не указывать его имя и название компании.

"В Telegram возможно обеспечение конфиденциальности переписки лишь между пользователями, когда автоматически сообщения удаляются через установленное время. Для участников групп и подписчиков пабликов можно рекомендовать лишь ставить пароль для входа в Telegram с помощью цифрового кода или FaceID - это возможно сделать со смартфона - а также запаролить доступ с ноутбука", - рассказал специалист.

Кроме того, в Telegram можно скрыть номер мобильного телефона, эта опция есть в настройках, добавил он. "Можно сделать номер телефона невидимым для всех или с исключениями", - сообщил Александр, отметив, что это защищает лишь от дистанционной идентификации, но не в случае, когда телефон "попадает в руки заинтересованных лиц".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".