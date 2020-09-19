Супруга Тепсуркаева заметила незаинтересованность следствия в розыске мужа

19 сентября 2020, 21:30

Следователь провел опрос супруги Салмана Тепсуркаева Елизаветы по заявлению о его похищении, но в итоговом протоколе опустил многие детали из ее рассказа, сообщила сама женщина. Наиболее вероятным итогом проверки по заявлению будет отказ в возбуждении дела, уверен представитель "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. "Комитет против пыток" обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике 6 сентября и обратился в Евросуд по правам человека. 14 сентября ЕСПЧ сообщил, что потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Следователь в протоколе опустил многие детали из рассказа супруги Тепсуркаева

Опрос супруги Салмана Тепсуркаева Елизаветы состоялся 18 сентября, длился он почти два часа. Как сообщила сегодня сама Елизавета, она не увидела интереса к делу у опрашивавшего ее следователя.

"Следователь расспрашивал обо всем с самого начала — как познакомились с Салманом, где он работал, с кем общался на работе и так далее. У меня был сопровождающий-чеченец, он иногда обращался к нему по-чеченски. Я языка не знаю, и о чем они переговаривались, я не понимала. Но было видно, что у следователя нет интереса к делу, в итоговом протоколе он опустил многие детали из того, что я рассказывала", — заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елизавета.

Несмотря на то, что был проведен опрос супруги Тепсуркаева, не факт, что следствие сможет куда-то продвинуться, считает глава Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

"Вчера следователь провел опрос супруги Салмана Тепсуркаева Елизаветы по заявлению, которое от ее имени было подано "Комитетом против пыток" 15 сентября. Сейчас мы ждем окончания проверки и главного действия, которое должно быть проведено в ее рамках — проведения осмотра места происшествия, территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, желательно вместе с представителями потерпевшей стороны на предмет наличия/отсутствия незаконно задержанных лиц. Однако до сих пор ни в одном уголовном деле, которым мы занимались, подобный осмотр не производился", — заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Пискунов.

Ранее правозащитники упоминали полк патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля 2019 года на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни с декабря 2016 года по январь 2017 года, где упоминался этот полк.

По его словам, шансы на то, что осмотр территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова будет произведен в рамках проверки, очень малы. Наиболее вероятным итогом проверки будет отказ в возбуждении уголовного дела, который правозащитники будут обжаловать, отметил Пискунов.

Также он сообщил, что пока нет сведений об ответе российских властей на вопросы ЕСПЧ, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим.

К настоящему моменту остается без ответа и обращение Правозащитного центра "Мемориал" в прокуратуру, МВД и следственное управление Следкома России по Чечне от 11 сентября с просьбой установить местонахождение Салмана Тепсуркаева, расследовать его возможное похищение, пытки и унижающее человеческое достоинство обращение, сообщил сегодня член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Закон предоставляет им для ответа срок до 30 дней. Вот, вероятно, они и ответят через месяц, что знать ничего не знают, что Тепсуркаева не задерживали сотрудники МВД, что его родственники о нем не беспокоятся и жалоб не подавали — все вот в таком духе", — пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

Правозащитный центр "Мемориал" направил заявления в прокуратуру, полицию и Следком с требованием установить, не похищен ли Тепсуркаев, и провести расследование в связи с заснятыми на видео унижениями. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео. На инцидент отреагировала и комиссар Совета Европы по правам человека, которая призвала российские власти обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием. Сам Тепсуркаев еще в одном видео заявил, что случившееся с ним не заслуживало резонанса.

Салман Тепсуркаев готов был бежать после того, как его вычислили

В заявлении супруги Салмана Тепсуркаева, поданном на имя руководителя следственного отдела по городу Геленджик следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Дмитрия Дремлюги юристом КПП Романом Веретенниковым (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), содержится просьба провести проверку по факту исчезновения модератора чата Telegram-канала 1ADAT.

В этом заявлении супруга Тепсуркаева рассказала, что ее муж пропал в тот же день, когда человек под ником "Узник" должен был перевести ему деньги. С "Узником" Тепсуркаев познакомился в конце июля 2020 года, обсуждал с ним различные темы, в том числе религиозные, сообщает женщина. По ее словам, 6 сентября в 15.07 мск он написал ей, что "Узник" собирается перевести ему 500 евро для ведения YouTube-канала, а в 15.34 мск – что, "возможно, его нашли". Последнее сообщение от него с текстом: "Всё, я валю" пришло в 15.40 мск. Когда женщина дозвонилась в отель, где работал Салман, ей ответили, что приехало несколько чеченцев на автомобиле с чеченскими номерами, предъявили удостоверения МВД, и Салман вышел из гостиницы вместе с ними.

Человек под ником "Узник" пытался войти в доверие к администраторам 1ADAT, но не преуспел в этом - его раскрыли как "крота" (агента, инкорпорированного в структуру, о которой добывается информация), утверждается в статье главреда 1ADAT. По его словам, несмотря на предупреждения относительно "Узника", Салман Тепсуркаев не только общался с ним, но и согласился получить 500 евро денежным переводом. После того как Тепсуркаев сообщил номер своего онлайн-кошелька, его вычислили, похитили и вывезли в Чечню. Также в этой публикации опровергается заявление Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин, за что якобы и подверг себя унижению. По мнению главреда канала, стихи написал не Тепсуркаев, а "Узник".

В дальнейшем благодаря возможности отследить телефон Салмана Тепсуркаева его супруга 7 сентября смогла установить, что он находится на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном, говорится в заявлении. Когда женщина прибыла туда в сопровождении матери Салмана Седы Тепсуркаевой, то вышедший к ним (и не назвавшийся) человек в форме МВД заявил, что Тепсуркаева "могли просто провозить мимо их территории и включили его телефон". После этого телефон Салмана Тепсуркаева больше не включался, и она не могла увидеть его местоположение.

В заявлении также описывается видеозапись, изучив которую правозащитники пришли к выводу, что Тепсуркаев был похищен. "На видеозаписи видно, как в 15.45 в отель заходит один из участников похищения. В это же время через дорогу появляется ещё один человек из группы наблюдения, который контролирует выход из отеля. В 15.46 Салмана выводят из отеля два человека, один из которых удерживает Салмана за локоть. Вместе они уходят за угол здания и пропадают из зоны видимости камеры. Через несколько секунд вслед за ними пробегает мужчина, наблюдавший за выходом из гостиницы. Из этого можно сделать вывод, что похищение было совершено организованной группой, обладающей необходимой специальной подготовкой", - сказано в заявлении.

Салман Тепсуркаев пытался скрыться от людей в черной одежде, пришедших за ним в геленджикскую гостиницу, и подчинился им после нескольких слов, сказанных не по-русски, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник отеля. Отказ от расследования инцидента в полиции города объяснили отсутствием заявления о преступлении.

Описанные события, как указывается в нем, имеют признаки преступления по пункту "а" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и по части 1 статьи 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) УК РФ.

Кроме того, в заявлении предполагается, что в отношении Тепсуркаева могла быть нарушена статья 3 (запрет применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) и статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

"Считаю, что Следственный комитет Российской Федерации должен предпринять все возможные усилия для того, чтобы проверка данного заявления о преступлении была проведена в соответствии с указанными Европейским судом критериями эффективного расследования - все указанные заявителями доводы должны быть тщательно и всесторонне проверены, им должна быть дана объективная оценка", - сказано в заявлении.

Напомним, после первого видео с самоистязанием Салман Тепсуркаев записал еще два видео, на которых заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. Спикер чеченского парламента назвал справедливым подобное наказание за оскорбление женщин, а главу Чечни смутило лишь то, что видео со сценой самоунижения появилось в открытом доступе. Тепсуркаев в еще одном видео оскорбил тех, кто поднял шумиху вокруг наказания, которое, по его словам, он сам себе избрал. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, указали блогер Тумсо Абдурахманов и руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Отец Салмана Тепсуркаева в видеообращении, опубликованном государственной телекомпанией "Грозный", заявил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Он утверждает, что Тепсуркаева не похищали. Также Ширвани Тепсуркаев сказал, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT. Слова Ширвани Тепсуркаева, назвавшего унижение своего сына внутрисемейным делом, вызвали протест у пользователей Instagram. Резонансная история сказалась на имидже всех чеченцев, полагают они.

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