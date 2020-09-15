Родственник Тепсуркаева сообщил об угрозах от сторонников властей Чечни

15 сентября 2020, 11:32

Сторонники властей Чечни на фоне резонанса от видеозаписи унижения Салмана Тепсуркаева потребовали от его близких не обращаться к правоохранителям, пригрозив проблемами, сообщил один из родственников Тепсуркаева правозащитникам и представителям Telegram-канала 1ADAT. Схема, по которой вычислили Тепсуркаева, предполагает участие силовиков, рассказал руководитель организации "Роскомсвобода".

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. «Комитет против пыток» обнародовал видео его похищения в Геленджике 6 сентября и попросил Евросуд потребовать от России найти Тепсуркаева.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". 10 сентября главред 1ADAT опроверг версию Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин. По его данным, Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное человеком под ником Узник. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Один из родственников Тепсуркаева готов подать заявление в полицию

Родственники Тепсуркаева столкнулись с угрозами от сторонников властей Чечни, сообщил 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Telegram-канала 1ADAT. "Кадыровцы совершенно не ожидали такого развития событий, которое мы имеем на данный момент. Именно по этой причине они даже не подумали о родственниках Салмана, так как были заняты целиком Салманом, уверенные в своей безнаказанности. Но именно с того момента, как все пошло не по их сценарию, они спохватились и сразу же принялись обрабатывать родственников Салмана в свойственной им манере. Все родственники Салмана, по нашей информации, включая его отца, подвергались угрозам и шантажу", - сообщил он.

12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение Ширвани Тепсуркаева, который сообщил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Жителей Чечни принуждают отрекаться от родственников, которые посмели проявлять инакомыслие, считают опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и кавказоведы.

По данным одного из администраторов канала, родственникам Тепсуркаева было приказано никуда не обращаться, а также делать и говорить все, что им прикажут, "иначе у них будут проблемы". Однако, по его словам, один из родственников Тепсуркаева не испугался и готов написать заявление в полицию.

"Нам удалось уговорить одного из родственников Салмана помочь ему. Мы не можем разглашать данные этого родственника, однако он уже находится под защитой. Выражаем благодарность как этому родственнику за его храбрость, так и "Комитету против пыток", которые сделали все, чтобы помочь в этом деле", - рассказал представитель Telegram-канала.

По словам источника, на данный момент у них нет связи с родственниками Салмана. "Да и они уже не выйдут на связь, так как кадыровцы уже запугали и обработали их, поэтому мы не можем сказать, что сейчас происходит в их семье", - сказал он.

Администраторы 1ADAT раскрыли роль Узника в истории с Тепсуркаевым

Администраторы канала подозревали пользователя под ником Узник в причастности к властям Чечни, рассказал представитель 1ADAT.

Человек под ником Узник пытался войти в доверие администраторам 1ADAT, но не преуспел в этом - его раскрыли как агента советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в опубликованной 11 сентября статье главреда 1ADAT. Несмотря на предупреждения относительно Узника, Салман Тепсуркаев не только общался с ним, но и согласился получить 500 евро денежным переводом. После того, как Тепсуркаев сообщил номер своего онлайн-кошелька, его вычислили, похитили и вывезли в Чечню

"Узник был одним из многих наших активистов, которые нам помогали и помогают. Узник хорошо сочинял стихи, поэтому мы взяли его в наши ближайшие помощники, дабы он помогал нам. Но также Узник и "сливал" нам весьма ценную информацию, которой простой человек обладать не мог. Задачей Узника было усыпить нашу бдительность, давая нам ценную информацию и помогая, дабы мы взяли его в администрацию или же дали в ответ какую-то ценную информацию, например, некоторую информацию об администраторах. Постепенно мы начали подозревать, что он "крот" (внедренный агент). Все это происходило постепенно. Так или иначе, мы пришли к тому, что даже сам Узник начал понимать, что мы ему не доверяем, поэтому уже очень вяло помогал нам, тогда как мы как раз и терпели его даже после подозрений, чтобы вытянуть из него максимум нужной нам информации. Также мы знали, что Узник и Салман очень тесно начали общаться, от чего предостерегали Салмана, говоря ему, что Узник крот. Узник еще до этого предлагал двум нашим админам денежную помощь. Конечно, он тем самым хотел по кошельку выяснить какую-либо информацию о нас, но мы отказались. А вот Салман не отказался", - рассказал представитель канала.

Узник обещал создать YouTube-канал, где "будут рассказывать о беспределе властей Чечни", и для покупки микрофона выслал Тепсуркаеву 500 евро, которые тот перевел на свой личный онлайн-кошелек, сообщил источник. "Когда кадыровцы взяли Салмана, они почистили всю информацию об этом, дабы не палить своего крота, но родственник Салмана все равно сумел добыть всю необходимую информацию о платеже. Кстати говоря, мы уверены в том, что Узник крот, не только из-за собственного расследования, но и благодаря близкому родственнику Салмана. Именно он подтвердил наши догадки о причастности Узника к похищению Салмана", - подчеркнули в администрации Telegram-канала.

Номер интернет-кошелька позволяет силовикам получить данные о его владельце

Получить данные о человеке, зная номер его интернет-кошелька, возможно, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации «Роскомсвобода», cооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.

"Дело в том, что для проведения денежных переводов, то есть получения и отправления денег, необходимо предоставить кое-какие данные о себе. А если речь идет о сумме больше 15 тысяч рублей, то уже необходимы паспортные данные, то есть ты должен себя идентифицировать. И здесь уже есть вероятность, что эти данные получат силовики. И местонахождение человека можно вычислить, имея данные о нем", - сказал Артем Козлюк.

Эксперт подчеркнул, что не знает таких случаев, когда местонахождение человека вычисляли бы исключительно по номеру кошелька. "Только по номеру кошелька, думаю, это вряд ли возможно. А вот имея адрес прописки, который можно узнать, получив паспортные данные, уже можно найти человека. Например, возможно, найти человека, если он пользовался каким-то терминалом, отправлял себе на кошелек деньги. Если ты представитель спецслужб, то можно запросить данные по всем платежам и посмотреть, где был владелец кошелька. Если речь про иностранный онлайн-кошелек, то в этом случае это труднее, но тоже не исключаю получения подобных сведений силовиками", - сообщил он.

По его словам, при желании можно сохранить приватность для безопасности, не передавая интернет-сервису свои личные данные. «Но в этом случае будут ограничения на размер суммы, которую ты отправляешь или получаешь», - отметил эксперт.

Правозащитник расценил задержание Тепсуркаева как похищение

У Салмана Тепсуркаева нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

"У него не было и до сих пор нет никакого статуса. Его похитили люди, которые представлялись сотрудниками [силовой структуры], но это якобы задержание никак официально оформлено не было. Также не были предъявлены никакие официальные обвинения в его адрес. По сути он является похищенным, а не задержанным. Мы направили обращения в том числе в чеченские правоохранительные органы. Ответов пока не получили", - рассказал 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Пискунов.

К 14 сентября с момента похищения Тепсуркаева прошло уже восемь дней, пояснил он. "Он был задержан 6 сентября в 15:40. По закону, если это задержание, правоохранительные органы обязаны сообщать об этом родственникам задержанного, дать ему возможность позвонить, предоставить ему адвоката. В этом случае уже адвокат может сообщить родственникам о местонахождении задержанного. Ничего такого не было сделано в случае с Салманом. Это человек, который похищен, ему не предъявлены официальные обвинения, кроме тех обвинений, что он принимал участие в деятельности телеграм-канала, который критикует чеченские власти и рассказывает про нарушения прав человека в республике", - сказал правозащитник.

(Дополнение "Кавказского узла" от 12.05 мск 15.09.2020: 14 сентября Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей ответов на вопросы о Салмане Тепсуркаеве, сообщила сегодня пресс-служба "Комитета против пыток", юристы которого 11 сентября подали в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Тепсуркаева. "ЕСПЧ задал российским властям вопросы о том, был ли похищен Салман, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, а также в связи с видео, где Салман занимается самоистязанием, известно ли властям местонахождение Салмана, если он официально задержан – то по какой причине и на какой срок, имеется ли у него возможность видеться с родственниками и адвокатом. Правозащитникам и российским властям предлагается подготовить и выслать свои ответы в ЕСПЧ до 17.00 16 сентября", - говорится в публикации на сайте организации.)

Силовики должны уведомлять местных коллег об операции в их регионе

Если силовики из одного региона едут на задержание в другой регион, то сотрудники в этом регионе должны быть уведомлены о предстоящих мероприятиях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"В таких случаях правоохранительные органы региона, где идет задержание, должны быть в курсе происходящего. Только в одном случае их могут не уведомить об операции: если есть подозрения на коррупцию, есть сомнения в том, что местные могут прикрыть, помешать задержанию, то их не ставят в известность. Но в таких случаях об операции силовиков одного региона в другом регионе должны быть информированы в центральном аппарате МВД России. Это обязательно. Они даже могут выслать своего сотрудника для участия в операции по задержанию. В противном случае к этим силовикам могут быть серьезные претензии", - рассказал Евгений Черноусов.

Но, по его словам, в законе «О полиции» не прописан алгоритм координации действий силовиков двух регионов. "То, что я сказал, это [применяется] на практике. В законе четко не написано, как должны поступать силовики в такой ситуации. Поэтому случаются такие задержания и вопросы в связи с ними. Задержания на территории других регионов без уведомления местных силовиков случаются нередко", - сказал он.

Юрист добавил, что удостоверение силовика является основанием для проведения каких-то действий только на его территории. "То есть он не может поехать в другой регион, показать местным свое удостоверение и спокойно задержать, кого хочет. Удостоверение дает право задерживать, проводить действия только в том регионе, где ты работаешь. Если ты и поехал в другой регион задерживать кого-то, то тебе надо вызвать на место проведения задержания местных коллег. Также у тебя должно быть, например, решение суда о задержании подозреваемого или обвиняемого", - подчеркнул Евгений Черноусов.

По словам очевидцев, Тепсуркаев при задержании попросил сотрудников гостиницы вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку, но один из похитителей показал удостоверение сотрудника силовой структуры. Затем Тепсуркаева вывели из здания, сообщил ранее "Комитет против пыток".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".