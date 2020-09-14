Местонахождение Тепсуркаева не установлено спустя более недели после его похищения

14 сентября 2020, 19:51

Салману Тепсуркаеву грозит смерть из-за резонанса после обнародования видео с его самоистязанием, считают авторы Telegram-канала 1ADAT. Это же не исключает «Комитет против пыток», который попросил Евросуд потребовать от России найти похищенного 6 сентября молодого человека. К инциденту с Тепсуркаевым причастны власти Чечни, пришел к выводу в ходе своего расследования Ахмед Закаев.

Как писал "Кавказский узел", 7-8 сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. «Комитет против пыток», который начал работу с целью установить местонахождение Тепсуркаева, обнародовал видео его похищения в Геленджике.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Похитители Салмана Тепсуркаева изначально хотели его выпустить, пригрозив смертью ему и его родственникам в случае огласки правды, но теперь решили убить Салмана в виду того, что дело зашло слишком далеко, говорится в сообщении Telegram-канала 1ADAT от 13 сентября. О том, что похитители Тепсуркаева изменили свое решение относительно него, сообщили источники канала.

«Так как есть все доказательства причастности их к этому преступлению, а также даже Совет Европы уже начал расследование их преступления, они уверены, что если отпустят Салмана, то его убедят рассказать всю правду про их кадыровский спектакль. Теперь Салман для них - это ненужный свидетель их преступлений. Каким образом они хотят подстроить его смерть и отвести от себя подозрения, мы расскажем позже», - отмечается в сообщении.

Правозащитный центр "Мемориал" направил заявления в прокуратуру, полицию и Следком с требованием установить, не похищен ли Тепсуркаев, и провести расследование в связи с заснятыми на видео унижениями. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео. На инцидент отреагировала и комиссар Совета Европы по правам человека, которая призвала российские власти обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием. Сам Тепсуркаев еще в одном видео заявил, что случившееся с ним не заслуживало резонанса.

Расправу с Тепсуркаевым не исключают и в «Комитете против пыток» (КПП), юристы которого 11 сентября направили в Европейский суд по правам человека срочную жалобу в интересах молодого человека. Правозащитная организация выяснила, что Тепсуркаев был похищен в Геленджике 6 сентября людьми, которые представились сотрудниками МВД, а позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.

Юристы КПП направили в Евросуд жалобу о нарушении прав Тепсуркаева, предусмотренных статья 3 и 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» («запрет пыток» и «право на личную неприкосновенность») и попросили потребовать от Российской Федерации обеспечительных мер по установлению местонахождения молодого человека, а также гарантии его освобождения и безопасности.

«Имеющаяся на данный момент информация даёт основания полагать, что Салман Тепсуркаев мог стать жертвой похищения, проведенного сотрудниками правоохранительных органов», - приводятся 11 сентября слова руководителя северокавказского филиала «Комитета против пыток» Дмитрия Пискунова на сайте организации. По словам Пискунова, есть опасения, что Салмана может ждать расправа, если не будут предприняты срочные меры. «Мы надеемся, что вмешательство Европейского суда по правам человека поможет сохранить ему жизнь», - подчеркнул Пискунов. Новой информации по делу Тепсуркаева, по данным на 19.50 мск 14 сентября, на сайте КПП не опубликовано.

К похищению и пыткам 19-летнего Салмана Тепсуркаева причастны власти Чечни, уверен глава правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев. В своем видеообращении на чеченском языке, которое опубликовано 13 сентября на его YouTube-канале, Закаев заявил о наличии у него доказательств по этому поводу. По словам Закаева (перевод его обращения опубликовало сегодня издание «Кавказ.Реалии» на своем сайте), в ходе проводимого им расследования стало известно, что пытки Тепсуркаева совершены одним из приближенных Рамзана Кадырова.

«И, как нам сообщили люди из твоего же окружения, видео было обнародовано с твоего согласия. Конечно, я им верю, так как они бы не посмели что-либо сделать без твоего ведома», — заявил Закаев, обращаясь к главе Чечни. Закаев добавил, что результаты расследования будут переданы в Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Комиссариат ООН по правам человека.

10 сентября живущий в Великобритании Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Рамзан Кадыров и Магомед Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым. Закаеву спикер чеченского парламента пригрозил "спросом" за публикации Telegram-канала. 13 сентября в грозненской мечети "Сердце Чечни" прошел сход с участием муфтия республики, богословов и представителей провластных общественных и молодежных организаций. Участники схода осудили Ахмеда Закаева и "евроичкерийцев" и от имени чеченского народа отреклись от них и подвергли проклятию. Днем ранее, 12 сентября, муфтий Чечни Салах Межиев в телесюжете ЧГТРК "Грозный" раскритиковал Салмана Тепсуркаева за "бесстыдные разговоры", а заступившегося за него Ахмеда Закаева назвал "изгоем".

Стоит отметить, что полиция проводит проверку по факту публикации видео, на котором запечатлен момент похищения Тепсуркаева. Об этом, как написал портал «Юга.ру», сообщили 12 сентября в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому. О результатах проверки, по данным на 19.50 мск 14 сентября, на сайте ведомства информации нет.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.