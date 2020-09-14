Муфтият Чечни присоединился к нападкам на Тепсуркаева и Закаева

14 сентября 2020, 06:00

Муфтий Чечни Салах Межиев в своем видеообращении раскритиковал Салмана Тепсуркаева за "бесстыдные разговоры", а заступившегося за него Ахмеда Закаева назвал "изгоем". С посланием к Закаеву и "евроичкерийцам" выступили участники схода в мечети "Сердце Чечни", которые заявили, что уехавшие в Европу чеченцы не имеют право быть голосом народа.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. 10 сентября в Instagram появилось сообщение, что "род Закаевых после очередных провокационных заявлений своего родственника решил публично осудить [...] Ахмеда Закаева, принявшего на себя всю ответственность за группу матерящихся людей, оскорбляющих чеченский народ". Пользователи соцсети и авторы Telegram-канала 1ADAT предположили, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него. 11 сентября Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников. Представители рода Закаевых на сходе в Урус-Мартане 13 сентября в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT.

В Чечне вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. По словам Тепсуркаева, он "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил Закаеву "спросом" за публикации Telegram-канала. "Потом не говори, что мы неправильно поняли тебя, и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова", - перевели "Кавказ.Реалии" слова Даудова.

Муфтий Чечни Салах Межиев выступил с критикой в адрес Салмана Тепсуркаева и Ахмеда Закаева. Видеообращение Межиева опубликовано 12 сентября на Youtube-канале ЧГТРК "Грозный". По данным на 06.00 мск сегодня, 14 сентября ролик набрал 57 405 просмотров. Возможность прокомментировать видео отключена.

Салах Межиев на чеченском языке в оскорбительной форме охарактеризовал Салмана Тепсуркаева, заявив, что он "говорит про чужих матерей, чужих жен, чужих сестер бесстыдные разговоры, говорил грязным языком, говорил грязные вещи, о которых никто в мире и подумать не мог" (перевел корреспондент "Кавказского узла").

"Его поймали наши люди и взяли с него свою положенную плату (наказали). Как надо его опорочили", - заявил Межиев. "Когда мы видели, когда у нашего народа было, чтобы про чужих матерей, чужих сестер, чужих жен говорили порочащие вещи. Когда (такое) было? Сколько такому давали ходить (безнаказанно), как ему хочется?" - говорит муфтий.

Салман Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1ADAT. Он заявил, что Тепсуркаев стал жертвой атаки на канал, а обвинения в оскорблении женщин стали лишь поводом для публичного унижения.

Раскритиковал он и заступившегося за Тепсуркаева Ахмеда Закаева. "От того, что ты доволен такими людьми, Всевышний тебя сделал из их числа", - обратился Межиев к нему.

Недовольство муфтия вызвало и место жительства Закаева. "Вот так, сидя где-то в Европе, тайно сидя в телефонах, пишете всякие вещи, ведет разговоры. Это не проявление исламской веры, не проявлением мужества и даже не женские приличия", - считает Межиев.

"Как ты можешь говорить о чеченском народе? Уже много лет прошло, как люди из твоего тейпа отреклись от тебя. «Ты не из тейпа, не из тукхума. ты ничто», - сказав, твои близкие люди (семья), тебя от тейпа и тукхума отрезали", - сказал Межиев Закаеву.

При этом муфтий заявил Закаеву, что тот не воевал. "Ты против русских ни разу не воевал", - заявил Межиев.

В 1994 году президент самопровозглашенной Ичкерии* Джохар Дудаев предложил Закаеву должность министра культуры в своем правительстве. С конца 1994 года Ахмед Закаев – член штаба Юго-Западного фронта. В конце марта – начале апреля 1995 года он руководил обороной с.Гойское. Затем Закаев командовал Урус-Мартановским фронтом и "западной группировкой обороны Ичкерии"*. C 1996 года он помощник президента Зелимхана Яндарбиева по национальной безопасности, секретарь Совета безопасности. В октябре 1996 года Закаев вновь занял пост министра культуры, а в 1997 году баллотировался в президенты Чечни, проиграв Аслану Масхадову. С 1998 по 2006 год Ахмед Закаев - вице-премьер правительства Ичкерии*. Правительство Ичкерии* он возглавил в ноябре 2007 года, указано в биографической справке "Кавказского узла" об Ахмеде Закаеве.

13 сентября в Грозном в мечети "Сердце Чечни" был организован сход с участием муфтия республики, богословов, кадиев районов, имамов мечетей, представителей провластных общественных и молодежных организаций. Участники осудили Ахмеда Закаева и «евроичкерийцев» и от имени чеченского народа отреклись от них и подвергли проклятию.

Подписанты резолюции задаются вопросом, "какое отношение имеют к понятию «представители народа» беглецы, осевшие в той же Европе" (перевел корреспондент "Кавказского узла").

Государственная телекомпания "Грозный", распространившая видео схода родственников Ахмеда Закаева, 12 сентября опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который заявил, что отрекся от сына за его непослушание и примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT. На этом ЧГТРК "Грозный" сочло инцидент с Салманом Тепсуркаевым "полностью исчерпанным".

"Кто наделил Закаева [...] правом вести беседы от имени чеченского народа? Какие-то правительства в изгнании… Вам не стыдно называться чеченцами и одновременно обозначать себя изгнанниками? Кто уполномочил вас называться комитетами, правительствами и прочими объединениями от имени народа?" - приводятся в резолюции вопросы.

По мнению авторов резолюции, их оппоненты "не имеют право быть голосом народа" в то время как они (подписанты) идут по "пути Ахмата Кадырова".

"Мы, народ, живущий на исторической Родине, идём и будем идти по пути Шейха-Шахида Ахмата-Хаджи Кадырова, который основал свой путь на Священном Коране и благородной Сунне. И это является спасением для чеченского народа и светом в будущее", - говорится в резолюции, где также перечисляются достижения республиканских властей за последнее время, в том числе 1200 мечетей, школы хафизов, медресе, исламский институт и университет, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.