Участники схода в Урус-Мартане записали видео с осуждением Ахмеда Закаева

13 сентября 2020, 21:54

Представители рода Закаевых на сходе в Урус-Мартане в оскорбительной форме раскритиковали главу правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT. Заявив о верности "падишаху", участники схода потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. 1ADAT заявил, что сход организован чеченскими властями.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. 10 сентября в Instagram появилось сообщение, что "род Закаевых после очередных провокационных заявлений своего родственника решил публично осудить [...] Ахмеда Закаева, принявшего на себя всю ответственность за группу матерящихся людей, оскорбляющих чеченский народ". Пользователи соцсети и авторы Telegram-канала 1ADAT предположили, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него. 11 сентября Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников.

В Чечне вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. По словам Тепсуркаева, он "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил Закаеву "спросом" за публикации Telegram-канала. "Потом не говори, что мы неправильно поняли тебя, и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова", - перевели "Кавказ.Реалии" слова Даудова.

В городе Урус-Мартан состоялся сход родственников беженца Ахмеда Закаева, объявила государственная телекомпания "Грозный", разместив сегодня в своем Instagram-паблике видео, на котором несколько человек по очереди выступают на чеченском языке перед десятками людей, собравшимися в помещении.

Первым выступил старший брат эмигранта, Али Закаев. Он дал понять, что сход связан с поддержкой Ахмедом Закаевым Telegram-канала 1ADAT. Вразрез с заявлениями самого Ахмеда Закаева, Али Закаев назвал его руководителем соответствующей группы.

"Причина того, что мы сейчас собрались, заключается в том, что находящиеся в Европе люди ругают нашу молодежь и работающих в органах власти людей. Говорят, что наш [родственник Ахмед Закаев] заявил, что он возглавляет тех, кто этим занимается. То, что они делают, то что они говорят в адрес матерей, жен, тех кто работает, перешли все границы дозволенного. Они стали нелюдьми, они людьми и не являются. Будь людьми, они находись бы дома (то есть в Чечне, а не в эмиграции. - Прим. "Кавказского узла"). <...> Будь они людьми, они бы не вели эти разговоры. У них было время воевать, драться, было, куда уехать. Будь они прокляты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Али Закаева.

Салман Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1ADAT. Он заявил, что Тепсуркаев стал жертвой атаки на канал, а обвинения в оскорблении женщин стали лишь поводом для публичного унижения.

Али Закаев заверил, что собравшиеся на сход верны "падишаху", то есть главе Чечни Рамзану Кадырову. "Мы - все, кто здесь [собрался] - работаем. Они говорят о тех, кто работает, об их матерях, об их женах, много пустого говорят. Вы не мужчины. Мы имеем своего падишаха, мы им довольны, мы ему преданы, работаем и живем. Ничуть вас не уважаем и ничуть вас не боимся", - заявил он.

Затем слово взял другой пожилой мужчина. "Ахмад [Закаев], сидя в Европе <...> говорить о государстве легко. <...> ты говоришь ненужное, ты перешел все границы. У нас есть государство, есть падишах, есть народ, есть приличия, есть мечети, медресе, есть вера - все есть. У вас нет ни веры, ничего. Там же легко сидеть, проедать получаемые от них рубли. Что есть, чего нет - вам лучше знать, если вас послушать. То, чем вы занимаетесь – не дело, и вы не мужчины. Если бы вы [ими] были, не вели бы разговоров, порочащих женщин из своего народа", - сказал он.

Третий выступающий заявил, что все эмигранты - не мужчины. "Вы живете там. Наши предки говорили, что не может человек быть князем и мужчиной не у себя на родине. То, что ты там живешь - признак того, что ты не мужчина, и те, кто с тобой. <...> Ахмад, если бы ты был мужчиной, ты бы не вел такой разговор. Если бы ты был мужчиной, ты бы не мучил своего брата", - сказал он, многократно повторяя свое утверждение.

Старший брат Закаева, вновь взяв слово, заявил, что родственникам стыдно перед людьми за Ахмеда Закаева. "Нас люди мучают, нам перед людьми стыдно, нас не власть мучает. <...> Если бы [вы] в то время вернулись, и вы бы ходили [свободно]. Вам не стыдно, сидя там, говорить: мы строим государство? Ичкерии*, ничего нет, вы ничто", – подытожил он.

Еще один представитель рода Закаевых отметил, что Али Закаев с 1995 года "ходил за своим братом", "пытался Ахмада остановить". "Ахмад, ради Всевышнего и Пророка, мы идем на пути нашего первого президента Ахмата-хаджи [Кадырова]. Не пытайся нарушить наш порядок, сделать нас пустышками, не давай нас мучить людям, прекрати. Когда ты был министром, мы видели, чем вы занимались. Нам хватило того, что вы сделали, оставьте нас", - сказал он.

В 1994 году президент самопровозглашенной Ичкерии* Джохар Дудаев предложил Закаеву должность министра культуры в своем правительстве. С конца 1994 года Ахмед Закаев – член штаба Юго-Западного фронта. В конце марта – начале апреля 1995 года он руководил обороной с.Гойское. Затем Закаев командовал Урус-Мартановским фронтом и "западной группировкой обороны Ичкерии"*. C 1996 года он помощник президента Зелимхана Яндарбиева по национальной безопасности, секретарь Совета безопасности. В октябре 1996 года Закаев вновь занял пост министра культуры, а в 1997 году баллотировался в президенты Чечни, проиграв Аслану Масхадову. С 1998 по 2006 год Ахмед Закаев - вице-премьер правительства Ичкерии*. Правительство Ичкерии* он возглавил в ноябре 2007 года, указано в биографической справке "Кавказского узла" об Ахмеде Закаеве.

Али Закаев высказал и прямые угрозы в адрес своего брата и его последователей. "Остановитесь. Если вы не остановитесь, то мы до вас доберемся. Если мы не доберемся, люди доберутся. Люди не дадут вам говорить о своих женщинах. Вы же знаете, что делают с человеком, который сказал что-то в адрес женщины и матери. Это не дозволяется. Чтобы ноготь на пальце сестры не пострадал, много парней умерло и сейчас умрут", - заявил Али Закаев.

Еще один выступающий призвал эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. "Вы убежали и сидите там. Ты <...> говоришь, что ты их начальник. Ты пустышка. Вы не мужчины, и говорить с вами не о чем. Вы никакого государства не сделаете. У вас просто зависть. Соберитесь там, в Европе, выбейте себе участок и сделайте там себе Ичкерию и государство. Там сделайте себе государство. Здесь есть государство, есть падишах. есть парламент, все есть", - подчеркнул он.

К 21.30 мск 13 сентября публикация видео схода в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала 100 тысяч просмотров и 2717 комментариев. У паблика 875 тысяч подписчиков.

Многие комментаторы присоединились к осуждению Закаева. "Даже свои родственники осудили! Одумайся, Закаев!" - прокомментировал видео пользователь supyan3795. "Кого свои люди не считают мужчиной, другие тем более не будут считать", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя zakrievd_95. "Как можно своим домашним таким проблемы из-за себя создавать", - написал по-чеченски iren_4433.

Однако нашлись и сторонники Закаева. "Никто из вас не достоин ногтя командира отряда сопротивления Ахмеда Закаева. Вы коллаборационисты. Ахмед воин и патриот", - заявил muradgulinski.

Государственная телекомпания "Грозный", распространившая видео схода родственников Ахмеда Закаева, 12 сентября опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который заявил, что отрекся от сына за его непослушание и примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT. На этом ЧГТРК "Грозный" сочло инцидент с Салманом Тепсуркаевым "полностью исчерпанным".

1ADAT напомнил об отречении родственников от Закаева в 2016 году

Чеченским властям было бы разумнее отказаться от организации схода Закаевых после информации о похищении родственников Ахмеда Закаева, указали авторы Telegram-канала 1ADAT, комментируя видео, распространенное ЧГТРК "Грозный".

"Честно говоря, мы искренне полагали, что после того, как мы огласили похищение родственников Ахмеда Закаева и дальнейшие планы кадыровских притеснителей на них, они откажутся от своей глупой затеи. <...> Видимо, Кадырова просто сильно задело выражение "Кадыров дал заднюю", которое мы использовали в посте про это. По-другому этот глупый ход объяснить нельзя", - говорится в сегодняшней публикации канала.

Отметим, что известный журналист Максим Шевченко после звонка Магомеда Даудова извинялся за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии об имаме Шамиле, указано в регулярно обновляемой "Кавказским узлом" "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Авторы канала напомнили о том, что родственники Закаева уже отрекались от него в феврале 2016 года.

"Тогда вы даже сняли слезливый ролик, где ваш падишах обнимал родственников Закаева и говорил, что они не виноваты, что их родственник такой "трус". Тогда ты, Кадыров, также сказал, что они больше не несут за него ответственности", - отмечается в публикации Telegram-канала 1ADAT.

В феврале 2016 года Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на встрече с родственниками Закаева в Урус-Мартане. "У Ахмеда нет причин сидеть в Лондоне. Ичкерия перестала существовать с момента проведения референдума. Народ сделал осознанный выбор. Этот выбор должны все уважать. Ахмед давно вернулся бы домой, если бы принятие решения зависело только от него", - написал он. Ахмед Закаев отверг это предложение. "Я как-нибудь в состоянии разобраться, где и как мне жить. Это чисто пропагандистское заявление, как и "встречи" с моими родственниками в Чечне. Собрали не только близких, но и дальних, вынуждали их отказаться от меня. Видимо, что-то там не сработало или сработало не так, как они хотели", - заявил Закаев.

1ADAT называет себя "народным движением против кадыровской диктатуры". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне. Они публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.