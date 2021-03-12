Закаев Ахмед Халидович

12 марта 2021, 12:59

Государственный деятель Ичкерии, занимавший посты министра культуры и министра иностранных дел, участник Первой и Второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр Ичкерии (2007-2009). Объявленный в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании.

Новое уголовное дело

В марте 2021 года Ачхой-Мартановский следственный отдел Управления СКР по Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении Ахмеда Закаева. Поводом для этого стало видеообращение Закаева по поводу спецоперации в Каьар-Юрте, опубликованное в январе 2021 года.

Выводы о том, что Закаев выступил с публичными призывами к террористической деятельности, сделали сотрудники чеченского центра "Э" после анализа видео "Срочное заявление 20.01.2021" с описанием "Председатель кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев сделал срочное заявление по поводу гибели бойцов чеченского сопротивления", опубликованное на YouTube-канале под названием Akhmed Zakaev. Согласно заключению специалиста, на которого ссылаются чеченские следователи, в этом видео "содержатся высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием".

В этом видео Закаев говорит на чеченском языке, но краткий перевод его заявления на русский доступен на сайте "Чечен-Пресс". В этом тексте убитые в Катар-Юрте названы "бойцами чеченского сопротивления" и описываются в одобрительном ключе.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей) предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Биография

Родился 26 апреля 1959 года в пос.Кировский Талды-Курганской области Казахстана, где его семья проживала после депортации 1944 года. Вскоре после рождения Ахмеда, Закаевы вернулись в родной аул Урус-Мартан Чечено-Ингушской АССР.

После школы Ахмед Закаев окончил хореографическое отделение Грозненского культпросветучилища и Воронежский государственный институт искусств (по другим данным, Закаев - выпускник московского Государственного института театрального искусства (ГИТИС)).

В 1981–1990 годах Ахмед Закаев – актёр Грозненского драмтеатра им.Ханпаши Нурадилова. С 1991 года – председатель Союза театральных деятелей Чечни и член правления Союза театральных деятелей России. До начала Чеченского конфликта большую часть времени проводил в Москве.

В 1994 году Ахмед Закаев вернулся в Чечню, где Джохар Дудаев предложил ему должность министра культуры в своем правительстве.

Первая Чеченская война

С конца 1994 года Ахмед Закаев – член штаба Юго-Западного фронта. В конце марта – начале апреля 1995 года он руководил обороной с.Гойское. В 1995 году Закаев назначен командующим Урус-Мартановским фронтом, в звании бригадного генерала. В феврале 1996 года был назначен командующим "западной группировки обороны Ичкерии". По некоторым данным, Закаев участвовал в планировании и проведении нападения на Грозный в августе 1996 года (операция "Джихад").

C 1996 года Ахмед Закаев – помощник президента непризнанной республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева по национальной безопасности, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Участвовал в переговорах 1995 и 1996 годах по мирному урегулированию кризиса в Чечне и в подготовке Хасавюртовских соглашений. В последующий период Ахмед Закаев выступал оппонентом радикальным лидерам чеченских боевиков, в т.ч. Шамилю Басаеву и Салману Радуеву.

Межвоенный период

В октябре 1996 года Закаев вновь занял пост министра культуры ЧРИ, а в 1997 году баллотировался в президенты Чечни (на выборах победил Аслан Масхадов).

С 1998 года Ахмед Закаев - вице-премьер правительства ЧРИ (этот пост он занимал до начала 2006 г., когда был уволен президентом Абдул-Халимом Сайдулаевым). Руководил созданием информационного агентства сепаратистов "Чеченпресс". Есть сведения о том, что по поручению президента Масхадова Закаев поддерживал контакты с членами руководства Грузии. 17 июня 1998 года чеченская делегация во главе с Закаевым посетила ФРГ с предложением установить отношения между германским и ичкерийским парламентами.

Вторая Чеченская война

В 1999 году, после похода отрядов Хаттаба и Шамиля Басаева в Дагестан, Аслан Масхадов назначил Ахмеда Закаева министром информации (вместо Мовлади Удугова).

С 1999 года, начала второй чеченской войны, Ахмед Закаев – командир "бригады особого назначения" (личный резерв Масхадова). В августе 2000 года он был ранен в бою в селении Гехи Урус-Мартановского района. По другим данным, Закаев получил ранение во время прорыва боевиков из Грозного в ночь с 31 января на 1 февраля 2000 года и, по некоторым данным, выезжал на лечение в Грузию.

С марта 2000 года Ахмед Закаев находится за пределами Чечни.

Дипломатическая деятельность

В ноябре 2000 года Закаев был назначен представителем Масхадова в Турции и ближневосточном регионе. Участвовал в учреждении "правительства Ичкерии в изгнании", которое возглавил экс-президент ЧРИ Зелимхан Яндарбиев. В марте 2001 года Закаев посетил Азербайджан, где провел совещание с командирами чеченских вооруженных формирований.

С 2001 года Ахмед Закаев назначен специальным представителем Масхадова в странах Запада. Одновременно он выступал в качестве представителя Масхадова на мирных переговорах с российским правительством.

18 ноября 2001 года в московском аэропорту Шереметьево Ахмед Закаев встречался с полпредом в ЮФО Виктором Казанцевым. Переговоры, целью которых было урегулирование ситуации в Чечне, прошли безуспешно. Позже стало известно, что на момент встречи Закаев уже был объявлен в федеральный розыск — ордер на его арест был выписан в сентябре 2001 года.

В 2002 году Аслан Масхадов назначил Ахмеда Закаева председателем информационного комитета Ичкерии. В марте 2002 года Закаев встречался с прокурором международного трибунала по Югославии Карлой дель Понте и предложил ей судить президента России Владимира Путина за действия федеральных сил в Чечне. Как представитель ЧРИ Закаев посещал также Францию и Великобританию. 18 августа 2002 года в Цюрихе Ахмед Закаев встречался с бывшим секретарем Совета безопасности РФ Иваном Рыбкиным.

Деятельность за пределами России

С января 2002 года Ахмед Закаев вместе с семьей жил в Лондоне, в доме киноактрисы и общественного деятеля Ванессы Редгрейв.

Аресты по запросу России

В октябре 2002 года Ахмед Закаев принял участие во Всемирном чеченском конгрессе в столице Дании Копенгагене, где 30 октября 2002 года был задержан датской полицией по запросу российских властей, направленному через каналы Интерпола. Россия обвиняла Закаева в причастности к теракту в московском Театральном центре в октябре 2002 года и деятельности незаконных вооруженных формирований, и настаивала на его экстрадиции в РФ. Тем не менее, датские суд счел, что полученных из Москвы доказательств вины Ахмеда Закаева недостаточно для экстрадиции и 2 декабря 2002 года Закаев был освобожден.

5 декабря 2002 года Закаев был арестован в лондонском аэропорту Хитроу - вновь по запросу из Москвы. Вскоре Ванесса Редгрейв внесла залог в размере 50 тыс. фунтов стерлингов и Закаев вышел на свободу без права покидать страну. За последующие три месяца в Лондоне прошли три судебных заседания по делу об экстрадиции Закаева. Одним из правозащитников, оказывавших поддержку Закаеву, был глава созданного Борисом Березовским Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб.

Получение политического убежища

13 ноября 2003 года лондонский суд постановил отказать России в требовании о выдаче Ахмеда Закаева и закрыл его дело. 29 ноября 2003 года стало известно о том, что Великобритания предоставила Закаеву статус беженца.

26 июля 2006 года Генеральная прокуратура России объявила о заведении нового дела против Ахмеда Закаева. На основании многочисленных высказываний в различных СМИ Закаев обвиняется в разжигании ненависти к лицам русской национальности (ст.282-2 УК РФ). Вскоре после этого президент России Владимир Путин вновь потребовал выдачи Закаева.

Обвинение России в смерти Александра Литвиненко

1 ноября 2006 года Закаев на своей машине подвез своего друга - бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В тот день у Литвиненко состоялось несколько встреч - в т.ч. с бывшими коллегами по ФСБ Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым, а также с итальянским исследователем Марио Скарамелло. К вечеру 1 ноября Литвиненко почувствовал недомогание и спустя некоторое время был госпитализирован в тяжелом состоянии. 23 ноября 2006 года он скончался в больнице Университетского колледжа Лондона в результате отравления радиоактивным изотопом "полоний-210". В одном из интервью Закаев дал понять, что винит в смерти Литвиненко российские власти. 7 декабря 2006 года на похоронах Александра Литвиненко Ахмед Закаев пообещал выполнить просьбу покойного, незадолго до смерти принявшего ислам, и перевезти останки Литвиненко на Кавказ, чтобы похоронить там на настоящем мусульманском кладбище.

Премьер-министр правительства Ичкерии в изгнании

22 ноября 2007 года постановлением парламента ЧРИ Ахмед Закаев назначен главой правительства Ичкерии. Это решение было принято депутатами парламента ЧРИ в связи с тем, что 25 октября 2007 года президент и председатель Кабинета министров непризнанной республики Ичкерия Докку Умаров сделал заявление, в котором провозгласил новое государственное образование - Кавказский Эмират (Имарат Кавказ), объявив себя амиром моджахедов Кавказа и предводителем джихада.

Вопрос о возвращении в Чечню

9 февраля 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров лично пригласил Закаева вернуться, сообщив, что на родине Закаев может заняться развитием национальной культуры. По словам Кадырова, Закаев в личном разговоре с ним заявил, что и сам хочет вернуться. Раньше он такую возможность исключал.

17 февраля о возможной амнистии Закаева сообщил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов. После этого Закаев заявил о своем желании "способствовать долгосрочному миру в регионе", находясь в Чечне.

3 марта Кадыров подтвердил свое приглашение Закаева в Чечню.

2 июля 2009 года стало известно о том, что Ахмед Закаев встречается в Норвегии со спикером Парламента Чеченской Республики Дуквахой Абдурахмановым. На переговорах, по словам участника встречи Айвара Амудсена, директора организации "Форум за мир в Чечне", обсуждались "долгосрочные перспективы стабильности в Чечне". Однако в тот же день Дукваха Абдурахманов опроверг информацию о своих контактах с Ахмедом Закаевым в Осло. Президент Чечни Рамзан Кадыров подтвердил факт ведения переговоров, заявив, что ведет переговоры о возвращении на родину бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. По его словам, Закаев единственный человек со стороны Ичкерии, которого он хотел бы видеть в нынешней республике.

24 июля по итогам двухдневных переговоров в Осло с главой парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым, Ахмед Закаев сделал заявление о том, что он не думал закончить свою жизнь на чужбине и что обязательно вернется в Чечню, где ситуация, по его словам, все еще нестабильна. В частности, Закаев сказал, что неправильно не видеть добрых начинаний, которые связаны с Рамзаном Кадыровым в Чечне. Также Закаев говорил, что не вел переговоров о личном трудоустройстве и личной безопасности.

26 июля Закаев заявил, что руководством непризнанной Чеченской республики Ичкерия на территории Чечни принято решение о прекращении вооруженных действий против чеченской милиции с 1 августа 2009 года. По его словам, это решение стало результатом встречи Ахмеда Закаева с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым и было принято в рамках развития мирного диалога на совместном заседании парламента и правительства Ичкерии. Закаев также считает, что его диалог с властями Чечни может заставить задуматься и тех боевиков, которые сегодня подчиняются Доку Умарову, и они поддержат мирные инициативы.

На вопрос, обсуждалась ли на встрече в Осло проблема его возвращения в Чечню и прекращения уголовного преследования со стороны российских правоохранительных органов, Ахмед Закаев ответил отрицательно.

25 августа 2009 года "Верховный Шариатский Суд Имарата Кавказ" объявил Ахмеда Закаева "зиндикъом" (отступником от ислама) и приговорил к смертной казни, постановив, что "убийство этого зиндикъа является обязанностью мусульман, если он не успеет публично покаяться, прежде чем окажется во власти мусульман".

17 сентября 2010 года Ахмед Закаев был задержан польской полицией в Варшаве, во время своего визита в Польшу для участия во "Всемирном конгрессе чеченского народа". Задержание произведено на основании международного ордера на арест, инициированного российскими властями в 2002 году. Суд Варшавы освободил Закаева.