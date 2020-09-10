Совет Европы призвал расследовать пытки Тепсуркаева

10 сентября 2020, 19:51

Российские власти обязаны обеспечить безопасность похищенного модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием, заявила комиссар Совета Европы по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. В еще двух видео Салман Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. Тепсуркаева похитили из другого региона, и он может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале "Новой газеты".

В случае насильственного принуждения жителя Чечни Салмана Тепсуркаева к записи видео, где он садится на бутылку, должно быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании, считает адвокат Евгений Черноусов. Юристы ПЦ "Мемориал" интерпретируют это как истязание и пытки. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти.

По данным комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, Тепсуркаев был похищен 5 сентября в Краснодарском крае. Это "серьезное нарушение прав человека", говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте Совета Европы.

Миятович призвала российские власти незамедлительно обеспечить безопасность Тепсуркаева. "Его похищение и продолжающееся, но не признанное властями содержание под стражей в помещениях правоохранительных органов в Грозном, где он подвергался сексуальному насилию и пыткам, являются еще одной иллюстрацией тенденции к подавлению критических высказываний, которая преобладает в Чечне на протяжении десятилетий. Такие серьезные нарушения прав человека недопустимы", - заявила комиссар.

Она напомнила властям России об обязательствах в области защиты прав человека и заявила о необходимости "провести своевременное и эффективное расследование этого отвратительного преступления, в том числе гарантировать надлежащее наказание виновных" (перевод "Кавказского узла").

8 сентября с осуждением пыток Тепсуркаева выступил глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев. Он также заявил, что является администратором Telegram-канала 1ADAT. Это вызвало резкую реакцию председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который пригрозил Закаеву наказанием за публикации канала. Сегодня Закаев сообщил о задержании чеченскими силовиками его родственников.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.