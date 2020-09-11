Кадыров и Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым

11 сентября 2020, 16:50

Главу Чечни смутил только факт публикации в открытом доступе видео с истязаниями модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, спикер чеченского парламента также счел правильным подобное наказание за оскорбление женщин. Некоторые пользователей Instagram согласились с этим мнением, большинство возмутились жестокостью унижения. Сам Тепсуркаев в новом видео заявил, что случившееся с ним не заслуживало резонанса.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. В еще двух видео Салман Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. Тепсуркаева похитили, он может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале "Новой газеты". Российские власти обязаны обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием, заявила комиссар Совета Европы по правам человека. Знатоки адатов не нашли оправданий издевательствам над Тепсуркаевым

В случае насильственного принуждения жителя Чечни Салмана Тепсуркаева к записи видео, где он садится на бутылку, должно быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании, считает адвокат Евгений Черноусов. Юристы ПЦ "Мемориал" интерпретируют это как истязание и пытки. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти.

Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с Тепсуркаевым на расширенном заседании парламента Чечни, репортаж о котором был показан 10 сентября в ночной новостной программе ЧГТРК «Грозный». Кадыров высказался на тему «провокаторов», находящихся за рубежом, а также упомянул инцидент с Тепсуркаевым, не называя при этом его имени.

«Опубликовали ролик - вышли ругать того, кто этот ролик опубликовал. Кто этот ролик забросил, говорит: «Я упоминал (оскорблял) всех матерей, жен, сестер, когда мне сказали самому выбрать себе наказание», - говорит. «Я его выбрал», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Рамзана Кадырова.

На первом видео молодой человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, заявляет, что он администратор Телеграм-канала 1ADAT, и это "очень грязная группа". "Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка", - заявляет молодой человек и порочит самого себя и свою семью. Он утверждает, что решил наказать себя сам. После публикации этого видео Тепсуркаев записал еще одно, где заявил, что садился на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. "Есть много людей, которые не понимают, почему я снял то видео. Я пытаюсь вам объяснить. <...> По чеченским адатам, либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют...", - заявил он. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

Кадырова не смутило унижение Тепсуркаева, снятое на видео, однако, по мнению главы республики, это видео не стоило публиковать в открытом доступе.

«Не надо было это оглашать, это неприлично. Когда наши люди публиковали людей со снятыми штанами, я первый был против этого. (Говорил): «Не публикуйте человека со снятыми штанами среди людей, среди женщин» […] Мы против этого[…] Как ты в Чечне наведешь порядок […] когда такие», - заявил Кадыров.

В декабре 2015 года в соцсетях появилось видео, на котором житель Чечни Адам Дикаев со спущенными штанами извиняется перед Кадыровым за критику, признавая свою неправоту.

«Отец (Тепсуркаева) говорит, что два года не видел (его) […] Дома не живет, уехал куда-то, официантом, говорят, работает […] Когда (отец) сказал: «Убью, отвезу работать на кошару», - сбежал, говорят. Его что, кто-то нашел и мучает? (Салман Тепсуркаев) ничуть не стесняется […] Видел ролик, где он прогуливается, - он не стесняется. Если бы он стеснялся, он бы не называл имена достойных мужчин, чтобы унизить нашу честь, он бы не вел недопустимые разговоры, если бы у него были достоинство и отвага», - подчеркнул Кадыров.

На произошедшее с Тепсуркаевым отреагировал и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Аудиоролик с его заявлением на эту тему опубликовал вчера, 10 сентября, Instagram-паблик «ЧП Грозный», насчитывающий 78,7 тысячи подписчиков.

«Я видел этот ролик (с Тепсуркаевым) […] Почему было сделано - причина там есть. Кто это сделал и где сделал, мы этим занимаемся […] Я видел три различных ролика […] если (Тепсуркаев) говорит, что высказывал то, что говорил, и делал это - он ничто, он не человек […] это наказание, что он сделал себе сам, если его послушать. Но, мы узнаем (так ли это), работа ведется», - заявил Даудов.

Он предположил, кто мог осуществить наказание для Тепсуркаева. «Если (Тепсуркаев) это говорил, будь это чья-то мать, жена или сестра - этот товарищ его выследил, нашел и покарал его […] Если бы мне пришлось столкнуться с таким, если бы упоминали мою мать, мать моих детей, сестру, члена семьи, если бы мне такие вещи говорили, что бы я сделал? Как бы я это решил? Если задать этот вопрос себе, если он чеченец, если у него есть отвага, если он знает адаты наших отцов, он сразу найдет для себя ответ. Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал его к ответу […] Все, что касается женщин, еще от наших предков, все было очень строго[…] Если убили человека, через какое-то время […] прощают человека, долг прощают […] Что касается женщин, чеченец не прощает […] Наши предки у человека, который вел подобные разговоры, снимали штаны и (сообщали): «С такого-то сняли, вот по такой причине, вот этой женщине он вот такое сказал или допустил вольности» - вы сами это знаете», - заявил Даудов в видеоролике.

Издевательства и истязание Салмана Тепсуркаева не имеют отношения к чеченским адатам, ранее заявлял историк Сергей Арутюнов. Обидчики Тепсуркаева однозначно должны быть наказаны, а их действия не попадают ни под какие адаты, отметила правозащитница Асет Мальсагова.

Видеозапись к 16.50 мск сегодня набрала 7 139 просмотров и 38 комментариев. Некоторые пользователи соцсети также осудили Тепсуркаева за его поведение в отношении женщин. «(Тепсуркаев) животное двойное – первое, когда писал про взрослых женщин, матерей, а второй раз, когда выбрал такое наказание для себя […] Но зачем, такое выставлять?» - написал пользователь под ником arsamakovkhusein. «Никакого оправдания нету тому кто затрагивает честь женщин, оскорбление матери, сестры, жены и дочери...» - убежден _razboynik_95.

Другие комментаторы назвали слишком жестоким унижения Тепсуркаева. «(Тепсуркаев) говорит то, что ему говорят […]когда увидел это (видео), я всю ночь не спал, до сих пор не могу в себя придти. О каком единстве говорить после этого или таких унижений», - согласился tot_chei_vzor_nadezdu_gubit.

«На это есть суд […] и нигде нет такого наказания. Скоро за любой косяк будут применять этот метод», - ответил на это mars0583. «Весь мир от вас в шоке. Честно, мне очень обидно за чеченцев, ведь вы мой братский народ […] вы не его опустили, вы себя опустили. У вас не осталась ничего святого […] бывший мэр Грозного Кадыров который бил током женщин и бил по лицу взрослого мужчину, какое наказание понес он?» - написал пользователь asssssssazefthjkk.

Про бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, позволившего себе пытать электрошокером женщин и избивать пожилых людей, вспомнил и другой пользователь. «А Кадырова Ислама почему не наказали? Ведь он тоже оскорблял чеченских женщин. А да, на вас наказание не полагается, а простой народ должен нести своё наказания!» - написал adam131266.

Ранее в Чечне вызвало большой резонанс видео, на котором Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, применяет электрошокер к женщине. Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому бывший мэр Грозного приходится родственником, заявил, что тот "перестарался", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

Мнение о жестокости наказания для Тепсуркаева высказали и местные жители. «Издевательство над этим парнем вызвало огромный резонанс. Никто этого Тепсуркаева не оправдывает, возмущает именно то, как с ним поступили, и то, что это выставили на весь мир. Это ведь унижение не только для него, но в первую очередь для руководства республики, которое, получается, не контролирует ситуацию или потворствует таким вот изуверствам», - высказал свое возмущение активистка Роза.

Тепсуркаев возмутился шумихой вокруг своего видео

10 сентября в Instagram-паблике "ЧП. Чечня" появилось еще одно видео с Салманом Тепсуркаевым. "Очередное обращение от админа "1адат" к евроичкерийцам", - говорится в пояснении к публикации.

"Евроичкерийцами" называют эмигрировавших в Европу сторонников независимости Чечни. В мае глава Чечни заявил, что готов простить покинувших Россию оппонентов, если они признают ошибочность своих взглядов. Призыв прозвучал после серии громких убийств критиков Рамзана Кадырова в Европе.

На видео Тепсуркаев оскорбляет тех, кто поднял шумиху вокруг наказания, которое, по его словам, он сам себе избрал. "Я себе выбрал наказание. Я считаю, я правильно поступил - это мое тело, и я как-нибудь сам разберусь с наказанием, которое мне полагается", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Тепсуркаева.

По мнению Тепсуркаева, возмущаться надо было не в связи с его самоунижением, а в связи с его оскорбительными публикациями. "Когда я писал стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки, почему тогда никто из вас не вышел? Вы большие лицемеры. Вы сейчас просто хайп на мне ловите, больше ничего", - заключил он.

Слова Тепсуркаева перекликаются с заявлением Кадырова о «провокаторах», находящихся за рубежом. Так, действительно вескими причинами для возмущения Тепсуркаев назвал публикацию французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммада, а также аморальные поступки, которые, по утверждению Тепсуркаева, совершали критики Рамзана Кадырова - Мансур Садулаев и Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". "Это же ваш бог, Анзор. А что вы ко мне так прицепились сейчас? Это дело есть. Вы, конечно, максимально пытаетесь подавить информацию о нем, но это в тайне не останется", - сказал Тепсуркаев.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены. В своих видео на YouTube он не только критиковал, но и прямо оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

К 16.50 мск 11 сентября эта публикация собрала 52 тысячи просмотров и 609 комментариев. У паблика "ЧП. Чечня" 147 тысяч подписчиков.

"Кавказский узел" также писал, что 8 сентября с осуждением пыток Тепсуркаева выступил глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев. Он также заявил, что является администратором Telegram-канала 1ADAT. Это вызвало резкую реакцию председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который пригрозил Закаеву наказанием за публикации канала, после чего родственники Закаева решили публично осудить его. Близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него, предположили пользователи Instagram.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".