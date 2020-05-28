Кадыров предложил сторонникам Ичкерии прощение на фоне убийств в Европе

28 мая 2020, 14:34

Глава Чечни заявил, что готов простить покинувших Россию оппонентов, если они признают ошибочность своих взглядов. Призыв прозвучал после серии громких убийств критиков Рамзана Кадырова в Европе.

"Евроичкерийцы", то есть бежавшие в Европу сторонники независимости Чечни, сами знают о несостоятельности своих идей, заявил Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram, назвав их "лжепатриотами", которые "отрабатывают социальный паек", перевело слова Кадырова издание "Кавказ.Реалии".

"Они (сторонники независимой Ичкерии. - Прим. "Кавказского узла") часть моего народа. Многие из них оказались вдали от родины из-за разных обстоятельств, кто-то в свое время бежал от войны, кто-то уехал в поисках лучшей доли", - приводятся слова главы Чечни в публикации в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный" от 27 мая.

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией в ходе Второй Чеченской войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", с августа 2019 года в Евросоюзе были убиты два оппонента главы Чечни, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилль в январе 2020 года. Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в ЕС стал расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова.

29 мая 2016 года, "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре в Европе, в котором содержались угрозы. "Когда вас погонят из Европы, вам некуда будет деваться! И вот тогда я с вас спрошу за каждое слово", - заявил Кадыров.

Отметим, что в 2015 году в Чечне по амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, из мест заключения освободили 709 человек. Амнистия не распространялась на лиц, совершивших тяжкие преступления, а также участников незаконных бандформирований.

Вопрос об амнистии сторонников Ичкерии поднимался в ходе спора блогера Тумсо Абдурахманова со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Как заявил Даудов, по призыву первого главы Чечни Ахмата Кадырова "десятки тысяч сложили оружие, вернулись и попали под амнистию". Тумсо заявил на это, что таких было не больше тысячи.

По сути, амнистии участников вооруженного конфликта в Чечне не было, считает председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. "Под амнистию подпадали только силовики, и по идее любого участника конфликта сейчас можно привлечь к ответственности", - заявил он в апреле 2019 года.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на странице "Инакомыслие в Чечне".