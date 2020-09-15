Работник отеля в Геленджике рассказал подробности похищения Тепсуркаева

15 сентября 2020, 21:00

Салман Тепсуркаев пытался скрыться от людей в черной одежде, пришедших за ним в геленджикскую гостиницу, и подчинился им после нескольких слов, сказанных не по-русски, сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник отеля. Отказ от расследования инцидента в полиции города объяснили отсутствием заявления о преступлении.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. «Комитет против пыток» обнародовал видео похищения Тепсуркаева из отеля в Геленджике 6 сентября и обратился в Евросуд по правам человека. 14 сентября ЕСПЧ сообщил, что потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". 10 сентября главред 1ADAT опроверг версию Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин. По его данным, Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное человеком под ником Узник. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Полиция Геленджика не стала принимать меры после вызова из-за отсутствия заявления

Сотрудник гостиницы в Геленджике, из которой был насильно увезен в неизвестном направлении Салман Тепсуркаев, на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что за молодым чеченцем пришли несколько человек в черной одежде. После того, как они зашли в отель, один из них показал сотруднице на ресепшн удостоверение сотрудника полиции.

«Мужчины говорили с акцентом, спрашивали, где проживает Тепсуркаев. Потом они его вывели, он пытался скрыться, но увидел, что на входе тоже стоят их люди. Он вцепился в колонну у нас в фойе и не хотел идти с ними. Потом они сказали ему что-то на другом языке, и он пошел», - сообщил сотрудник гостиницы.

Он отметил, что администратор гостиницы нажала на тревожную кнопку, чтобы вызвать наряд вневедомственной охраны. «Тепсуркаева очень быстро увезли. Уже потом приехали сотрудники полиции, мы объяснили ситуацию, заявление писать не стали, и они уехали», - рассказал сотрудник гостиницы.

6 сентября из гостиницы «Вилла Лагуна» поступил вызов с помощью тревожной кнопки, на место выехал экипаж вневедомственной охраны, при этом писать заявление о преступлении сотрудники отеля не стали, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в УВД Геленджика.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что по факту опубликованной «Комитетом против пыток» видеозаписи началась проверка.

На видеозаписи, полученной юристами "Комитета против пыток", видно, как в гостиницу через главный вход заходит один из участников похищения, еще один остается на улице и контролирует выход. Затем человека, которого правозащитники идентифицировали как Салмана Тепсуркаева, выводят из гостиницы два человека. Вместе они заходят за угол здания и пропадают из зоны видимости камеры, вслед за ними бежит и наблюдавший за выходом из гостиницы, отмечается в публикации на сайте "Комитета против пыток".

Правозащитники надеются на освобождение Тепсуркаева в связи с резонансом

Никакой реакции на похищение Тепсуркаева со стороны правоохранительных органов относительно его местонахождения нет, правозащитники не знают, где он находится, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Северокавказского отделения «Комитета против пыток» (КПП) Дмитрий Пискунов

«Последнее известное место, где он находился, – это полк патрульно-постовой службы полиции имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном. Это место печально известно как подвалы для пыток, очень много людей подвергались там насилию. Нам люди рассказывали, что их держали и пытали в этом полку, без каких-либо процессуальных оформлений, без присвоения какого-либо процессуального статуса», - заявил Пискунов.

Ранее правозащитники упоминали полк патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля 2019 года на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни с декабря 2016 года по январь 2017 года, где упоминался этот полк.

Он отметил, что Тепсуркаев сейчас находится в такой же ситуации, он не был задержан официально, у него нет никакого официального статуса. «Он де-факто был похищен, но осуществили это, по нашему мнению, сотрудники (силовой структуры), потому что есть несколько факторов, указывающих на это. Во-первых, они показывали в гостинице удостоверение сотрудников (этой силовой структуры) и в ходе операции по похищению Салмана они действовали очень организованно, явно обладая спецподготовкой», - рассказал Пискунов.

Он считает, что есть вероятность, что в ближайшее время Салмана Тепсуркаева, если он еще жив, могут отпустить из-за того, что к ситуации подключился Европейский суд, который запросил у России информацию о нем, а также Совет Европы. «Мы уже подали заявление о преступлении в следственный комитет Чечни в связи с тем, что он находится на территории полка ППС, и заявление в Геленджикский следственный комитет по факту похищения на территории отеля», - сообщил Пискунов.

Он также указал на то, что наряд полиции по вызову тревожной кнопки приехал в отель, где был похищен Тепсуркаев, после того, как все уже закончилось. При этом, по словам Пискунова, никакого насилия к сотрудникам гостиницы «люди в черном» не применяли.

Авторы Telegram-канала 1ADAT считают, что Салману Тепсуркаеву грозит смерть из-за резонанса после обнародования видео с его самоистязанием. Родственник Тепсуркаева сообщил об угрозах. По его словам, сторонники властей Чечни на фоне резонанса от видеозаписи унижения Салмана Тепсуркаева потребовали от его близких не обращаться к правоохранителям, пригрозив проблемами.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".