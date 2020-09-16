Видео с Тепсуркаевым названо частью легенды его исчезновения

16 сентября 2020, 02:02

Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, считают блогер Тумсо Абдурахманов и руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. «Комитет против пыток» обнародовал видео похищения Тепсуркаева из отеля в Геленджике 6 сентября и обратился в Евросуд по правам человека. 14 сентября ЕСПЧ сообщил, что потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим. Тепсуркаев пытался скрыться от людей в черной одежде, пришедших за ним в геленджикскую гостиницу, и подчинился им после нескольких слов, сказанных не по-русски, сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник отеля. Отказ от расследования инцидента в полиции города объяснили отсутствием заявления о преступлении.

Тепсуркаев на видео сообщил, что был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". 10 сентября главред 1ADAT опроверг версию Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин. По его данным, Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное человеком под ником Узник. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Салман Тепсуркаев находится в руках чеченских силовиков, а запись видео с его участием происходит по принуждению, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Тепсуркаев находится не на свободе, он не записывает ролики самостоятельно. Он сейчас находится в их руках... это они говорят все это его устами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что дальнейшая судьба Тепсуркаева "под большой угрозой". "Я не исключаю, что... могут его убить и возложить ответственность на тех, кого он (Тепсуркаев) сейчас оскорбляет, сказав, что это они ему так отомстили, или сымитировать самоубийство. Или сказать, что его убили родственники за то, что он опозорил род", - считает Абдурахманов.

Ранее авторы Telegram-канала 1ADAT выразили опасения, что Салману Тепсуркаеву грозит смерть из-за резонанса после обнародования видео с его самоистязанием. Родственник Тепсуркаева сообщил об угрозах. По его словам, сторонники властей Чечни на фоне резонанса от видеозаписи унижения Салмана Тепсуркаева потребовали от его близких не обращаться к правоохранителям, пригрозив проблемами.

Блогер также выразил опасения, что мог быть дан приказ на физическое устранение Тепсуркаева. "Просто отпустить Салмана нельзя, у парня нет будущего в Чечне, и он вынужден будет покинуть республику. А оказавшись в безопасной стране, он может публично рассказать обо всем, что ему пришлось пережить, кто и как с ним это сделал", - считает Абдурахманов. По его словам, властям такие риски ни к чему, а держать его в плену вечно тоже нельзя. "Парня нужно спасать и сейчас, только Кремль может обеспечить гарантии безопасности для Тепсуркаева... Поэтому нужно общественное давление на Кремль», - считает блогер.

Он указал, что в демонстрации Тепсуркаева на свободе, как и ранее Зелимхана Бакаева, есть общая схема и единая цель — убедить общественность в том, что силовые структуры не имеют отношения к судьбе парня. «Это один сценарий», - заключил Абдурахманов.

Певец Зелимхан Бакаев жил в Москве. В августе 2017 года он приехал в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал. Родственники заявили, что искали Бакаева, но не смогли установить, где он. Спустя два года после исчезновения следствие не получило никаких данных о судьбе пропавшего певца. Жители Чечни уверены в том, что Бакаева давно нет в живых, поскольку на это намекал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой. И братья, видимо, двоюродные, троюродные братья предъявили, что он вот этот вот", - заявил Кадыров.

С высокой вероятностью видео с Тепсуркаевым записаны под давлением, считает руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. «Эти методы давно там ( в Чечне) апробированы. Опасения за его жизнь есть», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Опровергнуть подозрения в причастности к похищению и незаконному удержанию молодого человека чеченские силовики могут лишь его демонстрацией на открытой площадке, на пресс-конференции, но не по телевидению, считает Ганнушкина. «Помните Рамзана Джалалдинова, который выступил по телевидению, а затем пошел слух, что он исчез? На самом деле он был в безопасном месте. Я с Еленой Милашиной вывели его на пресс-конференцию, показали его людям, а затем отправили его туда же, где он был до этого», - рассказала Ганнушкина.

Ранее, в 2016 году, житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Правозащитница отметила единый стиль и цели демонстрации роликов с Тепсуркаевым и Бакаевым. Их цель - показать, что человек жив, здоров и находится на свободе, считает Ганнушкина.

«То же было и с Махсудом Абдуллаевым, сыном Супьяна Абдуллаева, которого депортировали из Египта, затем похитили. Никто не знал где он, но он также выступал по телевидению», - заключила правозащитница.

30 июня 2009 года на чеченском телеканале "Грозный" в ток-шоу "Точки опоры" в прямом эфире выступил пропавший 19 мая в Москве сын заместителя лидера кавказских сепаратистов Докки Умарова - Супьяна Абдуллаева. 22-летний Махсуд заявил, что его никто не задерживал и призвал участников вооруженного подполья "вернуться к мирной жизни". Правозащитники усомнились в добровольном появлении Абдуллаева на ТВ в Чечне. Они заявили, что готовы оказать содействие в получении общегражданского паспорта и, в случае необходимости, выступить в защиту его прав.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".