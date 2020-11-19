Правозащитники высказали беспокойство за судьбу Тепсуркаева

19 ноября 2020, 03:25

Вестей от похищенного в Геленджике уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева с 6 сентября не было, утверждает его супруга Елизавета. Отсутствие новых роликов от имени Тепсуркаева и любых новостей о нем говорит в пользу версии о его убийстве, считают блогер Тумсо Абдурахманов, активист Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября управление Следкома по Чечне отказалось возбуждать дело о похищении модератора чата Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева, заявив об отсутствии самого преступления. Уведомление об этом правозащитники получили только через две недели. При этом следственная проверка была основанием, по которому ЕСПЧ не стал требовать от российских властей особых мер по обеспечению безопасности Тепсуркаева. 13 ноября чеченские следователи начали новую проверку заявления о похищении Тепсуркаева, однако правозащитники сочли ее запоздалой. 17 ноября стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу, поданную правозащитниками в интересах Тепсуркаева, причем, как отметили в "Комитете против пыток", коммуникация стала рекордно быстрой.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. "Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование. Впоследствии правозащитники добились реакции следствия на заявления родственников, которые считают Тепсуркаева похищенным - была опрошена его супруга. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-то уголовного дела.

По мнению блогера Тумсо Абдурахманова, тот факт, что от лица Салмана Тепсуркаева перестали публиковаться ролики, является тревожным знаком. "Наличие роликов хотя бы давало нам понять, что он жив. Сейчас у нас нет этой уверенности. И это, конечно, повод для беспокойства. История с Салманом стала слишком резонансной и имела ровно обратный эффект, в отличие от того, который ожидали кадыровцы. Поэтому велика вероятность, что в отместку за все созданные им проблемы его убьют, выдав это за суицид, например", - сказал он 18 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

Абдурахманов отметил, что после скандала Telegram-канал 1адат стал еще более популярен. "Они ожидали, что люди испугаются и перестанут высказываться критически в отношении Кадырова, от ТГ-канала 1адат отпишутся. А получилось наоборот - люди стали массово высказываться, а ТГ-канал 1адат более чем в три раза приумножил свою аудиторию", - пояснил он.

Отсутствие каких-либо новостей от Тепсуркаева настораживает, также считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Отсутствие каких-либо выступлений или появлений этого молодого человека немножко настораживает. Что могло бы с ним случиться? С чем это связано? Дело в том, что преступление против него вышло далеко за пределы Кавказа и России. Сейчас международные организации - в том числе и правозащитные, и судебные - обратили внимание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кутаева, те, кто совершил преступление против Тепсуркаева, "понимают, что расплата будет неминуемо, поэтому живой свидетель - это очень серьезная угроза для них". "И с этой точки зрения я допускаю, что может быть в отношении него сделано всё, что угодно. Когда его нет, когда он сам не говорит", - добавил он.

"Но в то же время все понимают, что он находился под контролем силовых структур Чеченской Республики. Без всякого сомнения - при поддержке и по поручению политического руководства. И если с ним что-то случится, к ответу будут призваны люди по цепочке... Поэтому у меня двоякое мнение. И с той, и с другой стороны есть свои слабые места, и поэтому сейчас что-либо говорить очень тяжело. Возможно, его не показывают, чтобы не говорили об этом, забыли об этом, чтобы "слить" преступление, совершенное в отношении Салмана Тепсуркаева. Но, без всякого сомнения, он находится под контролем. Иначе бы он убежал. И скорее всего - у тех людей, которые его похитили и применили в отношении него насилие", - заключил Кутаев.

По мнению руководителя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, отсутствие новостей от Тепсуркаева "дает основания для беспокойства". "Как и в случае многих, кто появлялся, говорил, что с ним всё в порядке, а потом бесследно исчезал, и никто не знает, что было дальше. Дальше - фактически были признания в том, что человек убит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ганнушкина напомнила про случай с певцом Зелимханом Бакаевым. "Помните случай с певцом Зелимханом Бакаевым, который на видео говорил, что у него всё в порядке, он в Германии? А у него стояла на столе бутылка с минеральной водой, которой в Германии не бывает. И после этого никто не знает, где он и что, но в одном из своих выступлений Кадыров сказал: "Вот, этот Бакаев, например. Почему это мы убили? Может, это его родственники убили?" А никто не говорил, что Бакаев убит", - напомнила она.

24 сентября 2017 года в Интернете появилось видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии, однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным. Они обратили внимание на неестественное поведение Зелимхана, обстановку в доме, где снято видео, и попавшие в кадр предметы - мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается на немецком рынке.

"Так что, на самом деле по Тепсуркаеву могут быть два предположения. Во-первых, не известно, где человек, что с ним и как, а во-вторых - если с ним, дай Бог, всё в порядке, понятно, что он напуган и больше появляться не будет. После такого страшного предупреждения. Одно из двух. Хотелось бы надеяться, что он жив. Но вполне возможно, что это и не так", - заключила Ганнушкина.

Супруга Тепсуркаева Елизавета сказала корреспонденту "Кавказского узла", что вестей от Салмана с 6 сентября так и не было. "Думаю, если бы у него была возможность связаться со мной, то он бы связался. И просто сказал бы мне, что я должна держать это в тайне. Я бы послушала мужа. Он это знает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".