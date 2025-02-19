Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине

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Не менее 2846 военных из регионов СКФО и 3058 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе боевых действий на Украине. Больше всего убитых приходится на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 5850 бойцов из регионов юга России.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла" на 19 февраля, представители властей и силовых структур официально признали убитыми в военной операции 5904 бойца из регионов юга России: 2846 - из СКФО и 3058 - из ЮФО.

Как и ранее, самое большое количество убитых насчитывается в Дагестане – 1248. В Ставропольском крае официально названы убитыми 587 военных, в Северной Осетии – 349, в Чечне – 231 1 , в Кабардино-Балкарии убитыми на Украине признаны 225 2 , в Ингушетии – 112, в Карачаево-Черкесии - 94.

В ЮФО больше всего убитых из Волгоградской области - 1124. В Краснодарском крае убитыми признаны 672 военнослужащих, в Ростовской области – 623, в Астраханской области - 452, в Калмыкии - 110, в Адыгее - 77.

Первым из представителей властей смерть российского военного на Украине публично признал глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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