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15:02, 14 февраля 2025

Власти признали убитыми на Украине 5850 бойцов с юга России

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2828 бойцов из СКФО и 3022 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля не менее 5800 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 14 февраля представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 5850 бойцов с юга России: 2828 – из СКФО и 3022 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1236. Также подтверждена смерть 584 бойцов из Ставропольского края, 348 – из Северной Осетии, 229 – из Чечни , 225 – из Кабардино-Балкарии , 112 – из Ингушетии и 94 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1111) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 665 бойцов из Краснодарского края, 623 – из Ростовской области, 444 – из Астраханской области, 110 – из Калмыкии и 69 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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