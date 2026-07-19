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20:00, 19 июля 2026

Три партии решили побороться за места в парламенте Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

О своем участии в выборах депутатов парламента Чечни заявили три избирательных объединения: КПРФ, "Справедливая Россия" и «Единая Россия», они подали документы в республиканский избирком.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта. На следующий день избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

Ни на одних прямых выборах главы Чечни соперники Рамзана Кадырова не приближались даже к пятипроцентному рубежу. В 2016 году трое остальных кандидатов получили от 0,53% до 0,84% голосов, а в 2021 году два конкурента Кадырова вместе набрали менее 0,4% голосов. При этом сам Кадыров на обоих голосованиях получил более 97% голосов избирателей.

Рабочая группа по приему и проверке документов избиркома Чечни приняла от уполномоченных представителей партии "Единая Россия" пакет документов, необходимых для заверения списка кандидатов, который включает в себя 62 кандидата, сообщил Избирком Чечни в своем Telegram-канале.

О своем участии в выборах депутатов представительного органа республики заявили три избирательных объединения: КПРФ -  52 кандидата, Справедливая Россия - 45 кандидатов,  «Единая Россия» - 62 кандидата. 

В парламенте Чечни пятого созыва представлены три фракции и: «Единая Россия» (37 мест), «Справедливая Россия» (2 места) и КПРФ (2 места).

Напомним, на парламентских выборах в 2021 году в селе Корен-Беной Ножай-Юртовского района Чечни победила партия «Новые люди», а за "Единую Россию" проголосовало только 0,92 процента избирателей села, следует из данных избиркома. На УИК №510 в Урус-Мартановском районе за партию власти проголосовали 48,81% избирателей (531 человек). Этот результат может быть реальным мнением избирателей в Чечне, указали правозащитники.

В Чечне за почти двадцать лет налажены механизмы контроля за результатами выборов, указал тогда  автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". " Для контроля за выборами местная власть создала больше 200 оперативных штабов под патронажем чиновников, а также команду «противодействия информационным вбросам о нарушениях на выборах». Да, именно так ─ не команду для противодействия "вбросам" при голосовании, а против «информации о нарушениях»", - говорится в заметке "Как в Чечне рисовали голоса на выборах".

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Автор: "Кавказский узел"

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