"Единая Россия" получила меньше 1% голосов в чеченском селе

28 сентября 2021, 19:15

На выборах депутатов Госдумы в селе Корен-Беной Ножай-Юртовского района Чечни победила партия «Новые люди». За "Единую Россию" проголосовало только 0,92 процента избирателей села, следует из данных избиркома.

Как писал "Кавказский узел", 17-19 сентября в Чечне прошло голосование на выборах в Госдуму, а также прямые выборы главы республики, выборы в парламент и гордуму Грозного. Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой же рекорд 2016 года, когда он набрал 97% голосов. "Единая Россия" на думских выборах в республике получила 96,13% голосов, "Справедливая Россия — За правду" - 0,93%, КПРФ - 0,75%, остальные партии набрали менее 0,5%, сообщил избирком Чечни.

Согласно данным сайта избиркома Чечни, "Единая Россия" на выборах в Госдуму не набрала 0,92% (два голоса) на УИК №457, который расположен в селе Корен-Беной Ножай-Юртовского района. Больше всего, 95,41% (208 голосов) получила партия «Новые люди». Число избирателей в этом селе составляет, по данным избиркома, 231 человек.

Изучив данные на сайте избиркома по итогам выборов Госдумы в Чечне, «Кавказский узел» обратил внимание на то, что еще на одном из участков «Единая Россия» набрала менее 50 процентов голосов избирателей. Так, на УИК №510 в Урус-Мартановском районе за партию власти проголосовали 48,81% избирателей (531 человек), за КПРФ здесь же отдано 22,43% (244) голосов.

Ранее сообщалось, что на семи избирательных участках в Дагестане жители проголосовали на выборах в Госдуму за конкурентов партии власти, а "Единая Россия" не получила ни одного голоса.

Подобные аномальные результаты можно встретить и в сводных таблицах других регионов, среди которых Республика Тыва и Нижегородская область. В Тыве на УИК №70 победу также одержали «Новые люди», набравшие 97,09% голосов, единороссы получили всего 0,30%, а в Нижегородской области на УИК №1336 100% голосов избирателей отошло «Партии пенсионеров», говорится в статье на сайте издания The Insider*.

Подобные аномалии можно объяснить по-разному, прокомментировал изданию сопредседатель движения «Голос»**, член научного экспертного совета при ЦИК РФ Андрей Бузин. «Во-первых, это могут быть ошибки. Допускаю, что могли перепутать строки. Такое бывает в избирательных комиссиях – не так записали последовательность партий и поэтому не туда вписали результат. Второе объяснение может быть следующим. В Дагестане и в других кавказских республиках речь идет не о партиях, а о кланах. На данных участках люди голосуют консолидированное, поэтому вполне возможно, что они просто-напросто были нацелены на то, чтобы голосовать именно так. Так сказали аксакалы. Эти объяснения основаны не на исследовании, а на опыте», – пояснил Бузин.

Учителя и врачи в Чечне против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили ранее "Кавказскому узлу" жители республики, указав на пассивное отношение к выборам многих своих знакомых. Перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали жителей республики голосовать. В Чечне за почти двадцать лет налажены механизмы контроля за результатами выборов, указал автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". " Для контроля за выборами местная власть создала больше 200 оперативных штабов под патронажем чиновников, а также команду «противодействия информационным вбросам о нарушениях на выборах». Да, именно так ─ не команду для противодействия "вбросам" при голосовании, а против «информации о нарушениях»", - говорится в заметке "Как в Чечне рисовали голоса на выборах", опубликованной 22 сентября.

Подробнее о сентябрьских выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Чечне и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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