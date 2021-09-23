"Единая Россия" набрала ноль голосов на семи участках в Дагестане

23 сентября 2021, 11:59

На семи избирательных участках в Дагестане жители проголосовали на выборах в Госдуму за конкурентов партии власти, а "Единая Россия" не получила ни одного голоса.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября стало известно, что на УИК №1521 в селе Аксай Хасавюртовского района за "Единую Россию" не проголосовал никто. Там на выборах в Госдуму партия "Зеленые" получила 1617 из 1650 голосов, еще 25 избирателей (1,52%) проголосовали за "Справедливую Россию", а восемь (0,48%) - за КПРФ. Все остальные партии, включая "Единую Россию", не получили ни одного голоса.

Согласно официальным итогам голосования, выиграла выборы во всех регионах Северного Кавказа - и по одномандатным округам, и по федеральным спискам в Госдуму. Во всех трех одномандатных округах, на которые разделен Дагестан, кандидаты от партии власти набрали более 80% голосов.

Согласно данным сайта избиркома Дагестана, "Единая Россия" на выборах в Госдуму не набрала ни одного голоса, помимо УИК № 1521, на шести участках: на УИК № 540 (Избербашский городской избирком, Центральный избирательный округ), № 769 (Кизлярский избирком, Северный избирательный округ), № 1369 (Табасаранский избирком, Центральный округ), № 1475 (Тляратинский избирком, Южный округ), № 1762 (Цумадинский избирком, Южный округ) и № 1767 (Цунтинский избирком, Южный округ).

На участке № 540 в Избербаше 1706 голосов (77,62%) набрала партия "Новые люди", 286 голосов (13,01%) - "Справедливая Россия", 99 (4,50%) - ЛДПР, 83 (3,78%) - КПРФ и 24 (1,09%) - "Партия роста".

На УИК № 769 в Кизлярском районе 785 голосов (68,44%) набрала "Справедливая Россия", 327 (28,51%) - КПРФ, 12 (1,05%) - "Яблоко", девять (0,78%) - ЛДПР, семь (0,61%) - "Коммунисты России" и один голос (0,09%) - "Зеленая альтернатива".

На участке № 1369 в Табасаранском районе 219 голосов (81,11%) набрала ЛДПР, 33 (12,22%) – "Яблоко", 18 (6,67%) – "Новые люди". Остальные партии не получили ни одного голоса.

На участке № 1475 в Тляратинском районе голоса избирателей собрали лишь две партии: 100 голосов (79,37%) отданы за партию "Зеленые", еще 26 (20,63%) – за КПРФ.

На УИК № 1762 в Цумадинском районе 63 голоса (84%) отданы за "Партию свободы и справедливости", восемь (10,67%) – за КПРФ, три (4%) – за "Справедливую Россию" и один (1,33%) – за "Коммунистов России".

На участке № 1767 в Цунтинском районе 59 голосов (80,82%) набрала "Партия свободы и справедливости", 13 голосов (17,81%) – КПРФ, еще один голос (1,37%) отдан за "Справедливую Россию".

Напомним, с 17 по 19 сентября жители Дагестана голосовали не только на выборах в Госдуму, но и в Народное собрание республики и органы местного самоуправления. В Народное собрание Дагестана седьмого созыва по итогам выборов, как и в 2016 году, прошли три партии: "Единая Россия", набравшая 73,74% голосов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду " (12,71%) и КПРФ (11,62%). Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Подробности о сентябрьских выборах в Дагестане и других регионах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Новости о выборах на юге страны собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".