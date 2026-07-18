Пользователи соцсети поспорили об участи Мансура Мовлаева

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Уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву безопаснее еще полгода оставаться в Казахстане, чем быть выданным России, где ему может грозить расправа, указала часть пользователей соцсети, комментируя продление Мовлаеву срока содержания под стражей. Другие комментаторы указали, что, если бы арест не продлили, то он мог бы уехать в Европу.

Как информировал "Кавказский узел", защита Мансура Мовлаева назвала неправомерным продление ему экстрадиционного ареста. Закон предусматривает не более 12 месяцев экстрадиционного ареста, оснований для его продления Мовлаеву нет, указала защита в обращении к генпрокурору Казахстана, попросив его проверить законность решения о продлении срока пребывания под стражей.

Мансур Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению информацией о похищенных кадыровцами людях. В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Он сбежал оттуда в январе 2023 года и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремизма. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден и покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину. В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест, Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище.

Комментаторы обсудили последствия продления ареста Мовлаева

Пост о продлении Мансуру Мовлаеву экстрадиционного ареста 14 июля на своей странице в соцсети Facebook* разместил адвокат Мурат Адам. Пользователи поспорили, может ли продление экстрадиционного ареста снизить риск выдачи Мовлаева России.

"Лучше у нас пусть подержат, чем туда отправят. За шесть месяцев в большой политике многое поменяется", – считает Ермек Албан.

"Ну хотя бы в течение этого периода хоть что-то можно ещё сделать, чтобы его не отправили в Россию. Хотя бы здесь будет, хотя бы не убит будет, как бы это ужасно и абсурдно ни звучало", – написала Saida Kastaneda.

Адвокат Мурат Адам указал, что освобождение могло бы дать Мовлаеву возможность уехать из Казахстана. "Так если бы его отпустили, то у него была бы возможность покинуть нашу страну. А ему специально такой возможности не дают", – отметил Мурат Адам.

Комментаторы задались вопросом, могут ли власти Казахстана проигнорировать срочные меры ООН и выдворить Мовлаева в Чечню.

"А что мешает нашим плюнуть на срочные меры ООН и выдворить его в Чечню сегодня-завтра? В январе 2027 можно, а сейчас нельзя?" – спросила Kairbayeva Kairbayeva.

"Политика мешает", – ответил ей Мурат Адам в другом комментарии.

"Этот арест не гарантирует содержание Мовлаева в Казахстане, поскольку цель ареста – экстрадиция. Экстрадировать могут в течение срока содержания под арестом", – указала Нина Беляева.

Пользователи выразили тревогу за судьбу Мовлаева. "Короче говоря, всё пропало", – написала Kairbayeva Kairbayeva в другом своем комментарии.

"Он под экстрадиционным арестом, а не арестом по делу в Казахстане, у него в Казахстане нет никакого срока", – указала Нина Беляева.

Отдельные участники предположили, что Мовлаева могут использовать в качестве обменного ресурса. "Держат как обменный ресурс? Может", – предположила Irina Shin.

"На кого обмен?" – спросила Kairbayeva Kairbayeva в еще одном своем комментарии.

Комитет ООН по правам человека ранее сообщил, что получил обращение уроженца Чечни Мансура Мовлаева и потребовал от властей Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева в Россию до рассмотрения этого обращения.

Власти Чечни длительное время преследуют своих критиков

Критики властей Чечни подвергаются преследованию уже длительное время. Так, в сентябре 2020 года широкий резонанс получил ролик, на кадрах которого обнаженный уроженец Чечни Салман Тепсуркаев садится на бутылку. Он пояснил, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом. Тепсуркаев отметил, что оскорблял чеченских силовиков в публикациях.

"Я говорил, что чужие матери <...>, чужие дочери <...>, чужие жены <...>. Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Тепсуркаева.

Критики властей Чечни подвергаются преследованию и в других странах. Так, в начале 2020 года в одном из отелей города Лилль во Франции было найдено тело выходца из Чечни Имрана Алиева. Позже чеченский блогер Тумсо Абдурахманов** заявил, что Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника.

В июле 2020 года о регулярно поступающих угрозах сообщили блогеры из чеченской диаспоры, подвергавшие критике режим Рамзана Кадырова. Они об этом сообщили после того, как был в Австрии убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены".

Несмотря на то, что на родине некоторым уроженцам Чечни грозит преследование, власти других стран периодически высылают критиков чеченских властей в Россию. Так, 8 апреля 2021 года 37-летний Магомед Гадаев был задержан и помещен в депортационную тюрьму во Франции в связи с тем, что не пришел в полицию отметиться. Гадаев ранил себя в живот, чтобы сорвать депортацию, но был выдворен из страны. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. Однако 11 апреля 2021 года полицейские передали Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия. 9 июня 2021 года суд в Ачхой-Мартане приговорил Гадаева к 1,5 года колонии-поселения.

29-летний Ильяс Садуев в марте 2021 года был депортирован из Франции в Россию, несмотря на сообщения правозащитников о грозящей ему на родине опасности. Власти обеих стран не уведомили родных о депортации и местонахождении Садуева, однако родственникам удалось выяснить, что тот передан чеченским силовикам. По сведениям родных Садуева, он еще до отъезда во Францию подвергся в Чечне пыткам, когда его принуждали дать признательные показания по уголовному делу.

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