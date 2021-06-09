Магомед Гадаев приговорен в Чечне к полутора годам колонии-поселения

09 июня 2021, 17:48

Суд в Ачхой-Мартане назначил 1,5 года колонии-поселения по делу о хранении оружия уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, который просил госзащиту после депортации из Франции.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия. 14 апреля он отказался от услуг адвоката Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. 27 мая стало известно, что Гадаев отказался от услуг еще одного адвоката, Александра Немова, который был нанят живущей во Франции супругой Гадаева. Его вынудили лишить себя права на защиту, предположили правозащитники.

О том, что Ачхой-Мартановский районный суд Чечни вынес приговор Магомеду Гадаеву, сообщила сегодня европейская организация "Барт-Маршо", объединяющая чеченцев, и подтвердила супруга Гадаева, передает "Русская служба Би-би-си".

"Мы его осудили на полтора года колонии-поселения", - заявили радиостанции в суде.

По словам жены Гадаева, суд над ее супругом прошел в кратчайшие сроки, на заседании присутствовали сестры Магомеда Гадаева и адвокат по назначению. Правозащитники, следившие за судьбой Гадаева, о заседании суда не знали.

Колония-поселение считается самым мягким видом исправительных колоний по режиму содержания осужденных, отмечает "Русская служба Би-би-си" и приводит мнение знакомого Магомеда Гадаева, попросившего не называть его имени, о том, что на решение суда повлияли резонанс дела и массовая поддержка Гадаева.

Информацию об обвинительном приговоре мужу жена Гадаева подтвердила и "Новой газете". По ее словам, суд состоялся вчера, 8 июня в 10.00 утра. "Я не знаю, как это происходило. Там не было нашего адвоката. Если бы кто-нибудь из правозащитников присутствовал, информации было бы больше", - рассказала газете женщина.

На сайте Ачхой-Мартановского райсуда значится одно дело, которое рассматривалось 8 июня в 10.00 мск, информация о подсудимом и вменяемых ему статьях скрыта. Согласно информации в карточке дела, процесс вел судья Магомед Домбаев, дело поступило в суд 19 мая, а на 20 мая было назначено первое заседание.

После того как Магомед Гадаев был депортирован из Франции в Россию, правозащитники заявили, что в отношении него может быть сфальсифицировано уголовное дело. Гадаев был задержан и помещен в депортационную тюрьму во Франции 8 апреля в связи с тем, что не пришел в полицию на отметку. Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать депортацию, но был депортирован в тот же день. Напомним, Гадаев уехал из России в 2010 году, он является свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор. В Чечне он был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.

Отметим, 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева попросили его "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и вернуться в Чечню, заявил адвокат Гадаева. После того как Гадаев отказался от услуг адвоката Цветкова, в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону. Этот видеролик лишь усиливает опасения за жизнь Гадаева, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, напомнив, что героями аналогичных роликов становились после похищения уроженцы Чечни Салман Тепсуркаев и Зелимхан Бакаев.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.