Правозащитники предупредили о рисках фальсификации уголовного дела против Гадаева

11 апреля 2021, 03:35

Освободить уроженца Чечни Магомеда Гадаева, которого после депортации из Франции силовики удерживали в Шереметьево, удалось усилиями адвокатов и правозащитников, рассказали Олег Орлов и Игорь Каляпин. Претензий ни у российских, ни у французских силовиков к Гадаеву нет, но есть риск, что в отношении него может быть сфальсифицировано уголовное дело, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать назначенную на 9 апреля депортацию из Франции в Россию. Несмотря на это он был депортирован в тот же день. После прибытия в Москву пограничники отказались отпустить Гадаева, и он остался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Утром 10 апреля председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин сообщил, что Гадаев отпущен на свободу. В тот же день вечером он обратился в отдел полиции Нового Уренгоя, где попросил вызвать следователя. Возле дома, где он находился, дежурят чеченские силовики.

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 10 апреля, что Гадаев находится на свободе. "Удалось, выражаясь языком ФСБ, "договоренности разрушить". [Но его] ищут сотрудники чеченской полиции, боюсь, могут подключить сотрудников МВД других регионов России", - сказала она.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал"*, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов в свою очередь заявил, что Гадаев сейчас на свободе исключительно благодаря активности нескольких правозащитных организаций и "Новой газеты".

"Если бы такой активности всю ночь не было, и те адвокаты, которых мы, коалиция [...] направила в защиту Гадаева, если бы [...] один из этих адвокатов не сел бы на самолет вместе с Гадаевым и не летел бы туда к родственникам, куда он улетел, в Сибирь, то он бы был уже сегодня в Чечне, это точно. Потому что ему было четко и внятно сказано, когда его задержали в аэропорту, что его намерены этапировать в Чечню. Он уже был бы там и, думаю, [...] он бы исчез на некоторое время, как водится. А потом не знаю, что бы было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Орлова, в места, где живут родственники Гадаева в России вне Чечни, уже приходят силовики-чеченцы. "Мы не очень понимаем пока, кто это такие, но силовики-чеченцы его разыскивают, интересуются, где он находится", - добавил он.

По его мнению, никаких оснований для уголовного преследования Гадаева в России нет. "Пока нет никаких оснований [для уголовного преследования]. Он не был объявлен в России в розыск, он не экстрадирован, то есть не было запроса России за совершение им тут, в России преступлений. Он депортирован, причем, насколько мы понимаем, законность депортации из Франции весьма и весьма сомнительна. С этим сейчас разбираются наши французские коллеги-правозащитники. Но вообще законность очень сомнительна, потому что были решения суда, насколько нам известно [...] Я знаю, что было такое решение суда, который остановил депортацию Гадаева в Россию, потому что здесь ему была угроза его жизни и безопасности безусловно. Несмотря на это решение суда, он был депортирован решением министра внутренних дел Франции. Такое решение, ну, мягко говоря, сомнительно. Но это их внутренние французские дела. Никаких до сих пор претензий со стороны российского законодательства к Гадаеву не было, поэтому нет никаких оснований и не было его задерживать в аэропорту, как это было сделано, насильно его удерживать в аэропорту, куда-то его сопровождать и отправлять, будь то в Чечню или в Сибирь. С какой стати? Человек свободный. Хорошо, выслали из Франции, и что дальше? Он имеет право ехать куда угодно [...] Поэтому пока нет никаких законных оснований. Хотя мы понимаем, что фабрикация, фальсификация может быть совершена", - отметил Орлов.

Председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин считает дальнейшие перспективы Гадаева не ясными.

"Я очень надеюсь, что удастся изменить, признать незаконным решение миграционных властей Франции, и ему удастся вернуться обратно. Потому что в России ему находиться действительно небезопасно. И в общем я не представляю себе, какая структура в России возьмется за то, чтобы обеспечивать ему здесь безопасное нахождение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Каляпин также отметил, что освободить Гадаева удалось усилиями целой команды. "У него два адвоката, один из которых непосредственно на месте находился в аэропорту, второй в это время ездил по различным инстанциям, в прокуратуру и другие, запросы и заявления делал. Одновременно распространялась информация через соцсети, публикация в "Новой газете" и так далее. Таким образом получился кумулятивный эффект", - пояснил глава КПП.

Он отметил, что Гадаеву сейчас будет сложно выехать в какую-то третью страну. «Он без документов соответствующих. Учитывая то, что его депортировали из Франции, ни одна страна Шенгена его сейчас к себе не возьмет", - отметил Каляпин.

По его словам, уголовных дел против Гадаева ни в России, ни во Франции нет. "Насколько я понимаю, какие-то претензии со стороны французской полиции к нему есть. И они, наверное, там обоснованные, насколько я понимаю. Но это не более чем претензии, никакого судебного разбирательства не было, никакого обвинения ему не предъявлено, никаких судебных решений в отношение его не было никогда. То есть это вот такая не вполне, на мой взгляд, законная практика, то есть человека решили на всякий случай из Франции выслать", - отметил Каляпин.

По его словам, Гадаев был фактически в статусе беженца. "У него была так называемая протекция [...] То есть все понимали, что он фактически является беженцем. У Гадаева был серьезный конфликт с кадыровцами. Он находился в заложниках там (в Чечне - прим. "Кавказского узла"), сидел в подвале в 2010 году несколько месяцев. Его чудом тогда не убили. И уже потом, выехав во Францию, он выступал в качестве свидетеля, давал показания, причем совершенно официально российскому следователю, который приехал туда специально, чтобы допросить Гадаева. И Гадаев является свидетелем обвинения по уголовному делу в отношение целой группой кадыровцев. И это дело до сих пор не прекращено, оно приостановлено сейчас по нескольким техническим причинам. Но это дело, которое находится в производстве в Главном следственном управлении СК. И понятно, что сейчас Гадаеву действительно реально угрожает опасность", - резюмировал Каляпин.

37-летний Магомед Гадаев, который уехал из России в 2010 году, является свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по тяжким статьям УК России "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, его жизни угрожает реальная опасность, утверждает "Новая газета". В Чечне он был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Во Франции уроженец Чечни прожил 11 лет. Он является членом правления организации "Барт Маршо" и членом "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться.

Напомним, что вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак Анзоров. Во Франции Анзорову был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шесть из которых уже отпущены, были его родственники.

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