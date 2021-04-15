Пользователи соцсети сочли постановочным ролик с Гадаевым

15 апреля 2021, 12:30

Видео с депортированным из Франции Магомедом Гадаевым, распространенное вечером 14 апреля в социальных сетях, снято в подвале, улыбка мужчины выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку, что не соответствует сезону, отметили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля 37-летний Магомед Гадаев был депортирован из Франции в Россию. Перед этим он поранил себе живот, чтобы воспрепятствовать своей высылке. После депортации, 11 апреля, чеченские силовики увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия. 14 апреля Гадаев отказался от услуг адвоката, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. В тот же день в Instagram появился ролик, на кадрах которого Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Так, ролик с Магомедом Гадаевым был опубликован 14 апреля на странице Instagram-паблика chp.chechenya, на который подписаны около 228 тысяч пользователей. На его кадрах показан Гадаев, который неспеша поднимается по лестнице, сверху его снимает автор ролика. Гадаев улыбается, однако при этом его глаза остаются невеселыми. Между оператором и депортированным из Франции уроженцем Чечни идет разговор на чеченском языке.

"Магомед, это ты? Слышал, что ты пропал, убит", – спросил его оператор на чеченском языке, слова которого переведены "Кавказским узлом". "Нет, я жив и не пропадал никуда", – ответил Гадаев также на чеченском языке.

"Даже не знаю. Не находят, пропал, говорили. Что никто не знает где ты, говорили. Ты Гадаев Магомед, так ведь?" – спросил его автор ролика. "Да", – ответил Гадаев. "Ты жив, да?" – спросил оператор. "Да, жив", – последовал ответ. "Били тебя? Пытал кто-нибудь?" – спросил снимающий видео. "Все нормально", – сказал Гадаев.

К 11.50 мск 15 апреля эта запись набрала 42,5 тысячи просмотров и 85 комментариев. Большинство их авторов восприняли кадры видео скептически.

"Выглядит неважно", – отметил пользователь kavkaz_95_06_05_1.

"Не завидую я тебе, брат...", – написал пользователь rukha_tumkho.

"Спасибо, что живой…", – подчеркнул пользователь d231_22.

"Это в каком подвале снимали?" – задался вопросом shabtai_tsevi.

"Очень жалко, конечно, что французская власть такая ничтожная", – считает c1adahro.

"Судя по его лицу видно, насколько он жив и здоров. Очередной цирк устроили", – пишет пользователь djigitwolf.

"Для какой категории населения рассчитаны эти постановки? Так, для информации, со стороны это выглядит очень дешево и убого. Серьезно! Старики тут не сидят, они бы еще "повелись" на эти спектакли", – выразил схожее мнение ramadan_bitro.

"Перестаньте! Люди видят этот сыгранный спектакль, вы нас за дураков принимаете? Видно, как сделано это видео-"оскорбление"... "Неужели это ты?" Ага, конечно, он, вы же его хорошо знаете", – написал на чеченском языке пользователь nohciborz_vu, комментарий которого переведен "Кавказским узлом".

Этот же самый ролик был также размещен 14 апреля на странице Instagram-паблика chp_checnya, на который подписаны около 157 тысяч пользователей. К 11.50 мск эта запись набрала 11,6 тысячи просмотров и 23 комментария. Большую часть их авторов встревожили кадры видеоролика.

"Вид не хороший у него что-то", – отмечает mikail_oybuev.

"После этого видео ещё больше волноваться стали", – указал пользователь 5cvetok.

"Один вопрос… Почему на нем зимняя куртка?" – задалась вопросом salavdi539.

Видео с Гадаевым также было опубликовано 14 апреля и в Instagram-паблике pro_chechnya, на который подписаны около 439 тысяч пользователей. К 12.15 мск 15 апреля эта запись набрала 18,6 тысячи просмотров и 951 комментарий, практически все имеющиеся комментарии сделаны в одобрительном тоне о возвращении Гадаева в Чечню.

"Сейчас скажут, что постановка", – отметил пользователь eniev95.

"Живой, здоровый и довольный. А закон один для всех!" – подчеркнул gonchaev_95.

"Все эти слухи приводят к нехорошему. Вот он, жив-здоров", – высказала похожее мнение khapaev_maga.

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.