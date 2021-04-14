Опубликовано видео с Магомедом Гадаевым в Чечне

14 апреля 2021, 23:57

На видео, опубликованном в чеченских Instagram-пабликах, Магомед Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Гадаев содержится в отделе полиции Урус-Мартана, сообщила "Кавказскому узлу" 13 апреля представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина. Сегодня стало известно, что он отказался от услуг адвоката, предоставленного ему Правозащитным центром «Мемориал»*.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева попросили его "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Короткую видеозапись с Магомедом Гадаевым сегодня вечером опубликовало Instagram-сообщество pro_chechnya. Этот паблик имеет 438 тысяч подписчиков, его публикации носят ярко выраженный провластный характер. В пространной подписи к видео говорится, что Гадаев "жив и здоров".

"Несмотря на то, что Гадаев задержан в рамках предварительного расследования, ему дали встретиться с родными и близкими, ни о каком насилии речи и близко нет. И, как видим, никакого «вскрытия живота» во французской тюрьме он себе не делал", - утверждается в публикации.

Автор видео стоит на лестничной площадке и снимает Гадаева, который поднимается по лестнице вверх. Между ним и оператором происходит короткий диалог на чеченском. Судя по табличке с указанием на эвакуационный выход, съемка ведется в административном здании. Несмотря на подпись к видео, по записи нельзя понять, есть ли у Гадаева на животе следы ранения - на нем свободная футболка и расстегнутая куртка.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем Telegram-канале перевод диалога на русский язык. "Голос за кадром спрашивает: "Магомед, это ты что ли? Говорят тебя не находят, ты потерялся, тебя убили. Ты ведь Магомед Гадаев? Ты ведь живой? Тебя кто-нибудь избивал?" Магомед отвечает, что с ним все нормально, он жив и его никто не избивал", - написал он.

Блогер уверен, что эти слова Гадаева не соответствуют действительности. "Да уж, по выражению лица Магомеда видно, на сколько у него все «хорошо»", - написал Тумсо.

На видеозаписи Гадаев, во время диалога с собеседником с камерой, периодически посматривает не только на него, но и на кого-то, кто, вероятно, стоит рядом со снимающим. В конце разговора он коротко усмехается с широкой улыбкой, которая не подходит к содержанию и тону диалога.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.

Поводом для депортации Магомеда Гадаева стал его незначительный конфликт с полицейским, случившийся на фоне особого внимания властей Франции к чеченской диаспоре, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.