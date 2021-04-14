Гадаев отказался от услуг адвоката Цветкова

14 апреля 2021, 18:06

Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским силовикам в Новом Уренгое, отказался от услуг адвоката Семена Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром «Мемориал»*.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Гадаев содержится в отделе полиции Урус-Мартана, но адвоката к нему пока не пустили, сообщила "Кавказскому узлу" 13 апреля представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Магомед Гадаев отказался от услуг адвоката Семена Цветкова, предоставленного Правозащитным центром «Мемориал»*, сообщил член совета правозащитной организации Олег Орлов.

«Адвокат находится в Чечне. Он приехал на встречу со своим подзащитным, но Гадаев отказался от услуг Цветкова», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Олег Орлов.

По его словам, Гадаев заявил, что «у него есть адвокат из Чечни». Орлов добавил, что в отношении Гадаева возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Также Орлов сообщил, что, со слов Цветкова, Гадаев выглядел «подавленным».

Сам Семен Цветков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что прибыл в отдел полиции, где находится Гадаев, но тот к нему не вышел, а лишь сообщил через полицейских, что отказывается от его услуг. Цветков предложил Гадаеву переговорить без присутствия полицейских, которые разрешили встречу, но Гадаев отказался.

Применялись ли к Гадаеву пытки, Цветков не знает, но отмечает, что «видимых повреждений нет».

Дополнение "Кавказского узла" от 19.37 мск 14.04.2019: Встреча адвоката с Магомедом Гадаевым происходила в ОМВД Ачхой-Мартановского района ЧР, говорится в сегодняшнем сообщении ПЦ "Мемориал"*. "Сотрудники полиции вывели Гадаева к адвокату. В их присутствии он сообщил Цветкову, что уже имеет защитника и в услугах ещё одного адвоката не нуждается. В присутствии Цветкова Гадаев изложил это и в письменном заявлении. Само заявление сотрудники полиции вручать адвокату отказались", - отмечается в релизе правозащитного центра.

С чем связан отказ, адвокат предположить отказался. «Сложно сказать, с чем связно. Отказаться от адвоката - право любого человека», - сказал Цветков.

В МВД Чечни корреспонденту «Кавказского узла» в комментариях отказали.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться. Поводом для депортации Магомеда Гадаева стал его незначительный конфликт с полицейским, случившийся на фоне особого внимания властей Франции к чеченской диаспоре, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

Олег Орлов ранее не исключил, что дело о схроне с оружием могло быть сфабриковано в Чечне. Руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин предположил, что данные о "противоправной деятельности Гадаева на территории РФ, за которую он мог бы быть привлечен к ответственности", были сфабрикованы лишь в ночь на 11 апреля и стали основанием для задержания Гадаева. Днем 12 апреля местонахождение Гадаева оставалось неизвестным.

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.