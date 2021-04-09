Тумсо сообщил о попытке уроженца Чечни избежать депортации из Франции

09 апреля 2021, 11:50

37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать назначенную на сегодня депортацию из Франции в Россию, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.

Магомед Гадаев нанес себе раны в область живота в знак протеста против решения властей Франции о его депортации в Россию, сообщил сегодня в своем Telegram-канале Abu Saddam Shihani блогер Тумсо Абдурахманов. "Гадаев Магомед [поранил] себе живот, в депортационный лагерь едет "скорая", наши участники и партнеры едут в лагерь для выражения протеста против его экстрадиции", – сказано в публикации.

В другой публикации показана фотография, кадр которой запечатлел прибытие "скорой помощи" в депортационный лагерь. "Скорая" въезжает в депортационный лагерь, где держат Магомеда Гадаева. Он [поранил] себе живот, чтобы избежать депортации", – сказано в публикации блогера.

Власти Франции приняли решение о депортации Гадаева в Россию несмотря на заявления его адвоката, что на родине ему грозят пытки, сообщило 8 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Гадаев был задержан и помещен в депортационную тюрьму 8 апреля после того, как не пришел в полицию на отметку. В конце марта суд отменил его депортацию и предписал ходить на отметки в полицию. После нарушения предписания, уроженец Чечни должен был быть депортирован сегодня, 9 апреля, сказано в публикации.

По словам супруги Гадаева, он опасался, что власти Франции могут принять решение о его высылке. "И это несмотря на недавнее решение суда о том, что его нельзя выдавать России, и несмотря на то, что через 20 дней во Франции у него суд по поводу статуса беженца!" – привело издание слова супруги уроженца Чечни.

Напомним, что вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати. Гражданин России чеченского происхождения со статусом беженца во Франции, 18-летний Абдулак Анзоров, продемонстрировал отрезанную голову Пати на видео, распространившемся в соцсетях. При задержании Анзоров был застрелен, перед смертью он кричал: "Аллаху акбар!" После этого инцидента во Франции заявили о возможной депортации чеченцев, однако министр внутренних дел страны уточнил, что речь идет только о тех, кто отбыл наказание за тяжкое преступление экстремистской направленности. Спецслужбы Франции обеспокоены радикализацией чеченской молодежи, указал "Кавказскому узлу" журналист Николя Энен, автор книги "Академия джихада".

"Кавказский узел" также писал, что 14 марта родные сообщили о депортации из Франции в Россию 29-летнего Ильяса Садуева, несмотря на предупреждения правозащитников о грозящей ему на родине опасности. Власти обеих стран не уведомили родных о депортации и местонахождении Садуева, однако родственникам удалось выяснить, что тот передан чеченским силовикам.

2 апреля родные сообщили о похищении силовиками другого уроженца Чечни Нурмагомеда Мамуева после того, как он был депортирован из Германии. Люди в штатском увезли его в неизвестном направлении, заявила его супруга. Она обратились к правозащитникам с просьбой помочь разыскать его.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.