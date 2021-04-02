02 апреля 2021, 21:00

Родные сообщили о похищении уроженца Чечни после депортации из Германии

Люди в штатском увезли в неизвестном направлении уроженца Урус-Мартановского района Нурмагомеда Мамуева, депортированного из Берлина, заявила его супруга. Она обратились к правозащитникам с просьбой помочь разыскать его, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

По словам супруги 32-летнего Нурмагомеда Мамуева Маты, силовики 24 марта в 1:35 по местному времени (2.35 мск) ворвались к ним в квартиру в Берлине, выломав дверь.

Они увезли Мамуева, разрешив только обуться и надеть куртку, при этом никаких вещей взять не позволили, сообщил сегодня со ссылкой на Мату Правозащитный центр "Мемориал"*. 

Когда утром супруга обратилась в полицейский участок в Берлине, ей не сообщили, где находится муж и почему его задержали. Позже силовики сообщили Мате, что Мамуев уже в России и забрали у неё документ мужа (Duldung — документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, не появнив, на каком основании его выслали на родину, говорится в пресс-релизе Правозащитного центра.

По словам Маты, ей стало известно, что в Москве Мамуева передали властям Чечни и вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского отдела полиции привезли его в дом его матери в Шалажах. "Утром 26 марта за ним приехали люди в штатском. Они не представились, не предъявили никаких документов. Родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановский РОВД и сообщили о приезде этих людей. В отделе ответили, что они в курсе, что это сотрудники силовых структур и Мамуеву следует поехать с ними на беседу", - указали правозащитники.

Куда увезли Мамуева, родным не сообщили, в отделе полиции его не оказалось, говорится в пресс-релизе. "С тех пор никаких сведений о местонахождении Нурмагомеда Мамуева родственники не имеют. Супруга пропавшего просит помочь найти его", - заявили правозащитники. При этом они отметили, что 1 апреля сотрудники немецкой полиции приходили в квартиру Маты в Берлине и спрашивали про ее супруга.

Мамуев - уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, он уехал в Европу в 2009 году, последние девять лет жил Берлине с женой и четырьмя детьми: самому младшему из них четыре года, старшему - девять, указано в пресс-релизе.

Комментариев относительно депортации Мамуева на сайте МВД Чечни по состоянию на 20.45 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 14 марта родные сообщили о депортации из Франции в Россию 29-летнего Ильяса Садуева, несмотря на сообщения правозащитников о грозящей ему на родине опасности. Власти обеих стран не уведомили родных о депортации и местонахождении Садуева, однако родственникам удалось выяснить, что тот передан чеченским силовикам. Чеченские силовики обещаниями, что "все будет хорошо", пытаются убедить родственников  Садуева отказаться от адвоката по соглашению, чтобы лишить его реальной защиты в суде, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

* организация по решению министерства юстиции РФ включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Власти России предоставили временное убежище Чолиеву", "Юристы сочли минимальными шансы на экстрадицию Закаева в Россию", "Чеченский депутат Госдумы потребовал экстрадировать Закаева в Россию".

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