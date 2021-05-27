Отказ Гадаева от второго адвоката обеспокоил правозащитников

27 мая 2021, 18:20

Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев отказался от второго адвоката по соглашению Александра Немова. Гадаева вынудили лишить себя права на защиту, предположили правозащитники.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева попросили его "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и вернуться в Чечню, заявил адвокат Гадаева. 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия.

Адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного в Чечню. 14 апреля Гадаев отказался от услуг адвоката Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. В тот же день в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону.

Сегодня стало известно, что Гадаев отказался от услуг еще одного адвоката, Александра Немова, который был нанят живущей во Франции супругой Гадаева, Марет, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*. Немову тремя днями ранее, 24 мая, удалось встретиться со своим подзащитным в СИЗО-1 Грозного. Гадаев сообщил, что не хочет публичности, не хочет, чтобы правозащитники занимались его делом, но при этом просил Немова представлять его интересы. Правозащитники обеспокоены информацией об отказе Гадаева от адвоката и призывают российские власти обеспечить соблюдение права Гадаева на защиту, а также других прав, предусмотренных международными стандартами справедливого судебного разбирательства.

По данным "Мемориала", Гадаев признал вину по уголовному делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Согласно признательным показаниям, на чердаке дома его родителей в Закан-Юрте, где Гадаев не жил более 10 лет, нашли автомат и восемь патронов. Правозащитный центр считает дело сфабрикованным.

Магомед Гадаев отказался от адвоката под давлением, полагает председатель Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

"Дело Гадаева — далеко не первый подобный случай: и раньше, и теперь мы сталкиваемся с тем, что задержанные или арестованные, находящиеся в Чечне, внезапно отказываются от помощи адвокатов, независимых от властей и правоохранительных органов. Вряд ли отказ от адвоката — случайность. Вряд ли отказ доброволен. О том, что без адвоката, или, что то же самое, с адвокатом „по назначению“ оперативникам и следователям проще „работать“ с человеком, — мы знаем по многочисленным свидетельствам людей, через это прошедших. История самого Гадаева это доказывает: только героические усилия адвокатов помешали задержать и передать его в Чечню в первые двое суток после депортации из Франции, — потребовалось похищение. Теперь таких адвокатов у него нет", - приводятся слова Черкасова в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

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