Жильцы подъезда многоэтажки в Астрахани эвакуированы из-за угрозы обрушения

В ходе ремонта в подвале пятиэтажки на улице Татищева в Астрахани замечено разрушение перекрытия. Спасатели эвакуировали жильцов трех подъездов, впоследствии жильцам двух из них было разрешено вернуться в квартиры.

Власти Астрахани ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня вблизи многоквартирного жилого дома по улице Татищева в связи с угрозой аварийной ситуации, сообщила сегодня пресс-служба губернатора области.

Сегодня при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий. Всего в доме четыре подъезда и 34 квартиры. Спасатели ограничили доступ во второй подъезд. Проводится обследование конструкций здания. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения жителей, сообщил глава города Игорь Редькин.

"Для обеспечения безопасности граждан было незамедлительно принято решение о временной эвакуации жильцов. На месте введен режим локальной чрезвычайной ситуации для оперативного реагирования. Эксперты уже приступили к детальному обследованию объекта", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля в Астрахани обрушилась часть аварийной пятиэтажки на улице Ляхова. Первоначально сообщали о троих раненых, однако позже власти рапортовали, что раненых нет, единственный госпитализированный доставлен в больницу из-за стресса. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о решении не восстанавливать дом по улице Ляхова, где обрушился подъезд. По его словам, часть жильцов получила компенсации за квартиры, остальные будут переселены в жилье из маневренного фонда и тоже получат компенсации.

Ранее корреспондент "Кавказского узла" сообщал, что дом №6 по улице Ляхова в Астрахани находится в аварийном состоянии. Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года. Жильцы дома потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. В подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жители дома.