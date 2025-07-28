Уточнены данные о пострадавших после обрушения подъезда астраханской пятиэтажки

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Раненых непосредственно в результате обрушения дома в Астрахани нет, единственный госпитализированный доставлен в больницу из-за стресса, рапортовали власти.

Как информировал "Кавказский узел", ранее сообщалось, что три человека пострадали при обрушении части аварийной пятиэтажки в Астрахани,

Жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. В подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жители дома.

Жильцы аварийного дома в Астрахани опасаются за свою жизнь В подвале дома на улице Ляхова в Астрахани, признанного аварийным в 2020 году, постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Информация МЧС РФ о трех пострадавших не подтвердилась. Госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда, говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора региона Игоря Бабушкина.

Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий частичного обрушения дома в Астрахани, с места происшествия эвакуированы 22 жильца, сообщил начальник ГУ МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский.

"Спасатели разбирают завалы, ищут возможных пострадавших. В работах задействованы 207 специалистов и 50 единиц техники, в том числе 3 кинологических расчета", - говорится сообщении в телеграм-канале МЧС РФ.

В пункт временно размещения эвакуированных жильцов обратились 7 человек, сообщается в телеграм-канале главы города Игоря Редькина.

Трещины в стенах и вода в подвале

Как сообщал ранее корреспондент "Кавказского узла", понять, что дом на улице Ляхова, 6 в Астрахани находится в аварийном состоянии, можно издалека: кирпичи со стен и с крыши местами обвалились, на доме видны трещины, стены даже снаружи как будто влажные. Вода в подвале стоит постоянно. Спуститься в подвал невозможно, вода затопила лестницу, которая туда ведет. В феврале 2024 года вода достигла уровня пола подъезда, убедилась корреспондент "Кавказского узла", хотя, по словам жильцов, за несколько дней до этого воды было настолько много, что она стояла и в подъезде, до первой ступеньки лестницы, ведущей на этажи. Чтобы проходить с улицы на лестницу, жильцы положили своего рода "мостки" - в частности, старую деревянную дверь. Внутри стоит невыносимый запах сырости, стены обшарпанные, с потолка в подъезде штукатурка местами обвалилась целыми пластами, а за ней видны влажные пятна.

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Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года.

«Дом убитый. Я когда туда ходил, поднимался с опаской. В стенах — огромные трещины, и казалось, что дом развалится от любого чиха», — цитирует сегодня мужчину РБК. Он также рассказал, что в 2024 году жильцы жаловались на затопленный подвал. По его словам, тогда туда приехали сотрудники МЧС и заверили людей, что дом не развалится. «Спустя год — развалился», — подытожил мужчина.

В июне корреспондент местного издания Astrakhan.ru рассказал о неудовлетворительном состоянии дома. «У нас соседи — веселые люди. Постоянно пьют, ругаются и дерутся. Может, поэтому чиновники о нас не думают, потому что мы больше на «асоциальных элементов» похожи. Но есть и нормальные жильцы, крыша протекает, стены трескаются. Сколько раз тревогу били, или все просто ждут обрушения?», - привело издание слова одного из жителей.

Дом восстанавливать, скорее всего, не будут. "Пять лет назад дом был признан аварийным. Обсуждается версия, что его восстановление нецелесообразно. Скорее всего, так и будет", - сообщил сегодня "Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.