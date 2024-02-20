Жильцы аварийного дома в Астрахани опасаются за свою жизнь

20 февраля 2024, 02:13

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В подвале дома на улице Ляхова в Астрахани, признанного аварийным в 2020 году, постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Как информировал "Кавказский узел", жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. Они заявили, что опасаются обрушения. Другие горожане, комментируя жалобу жильцов дома в соцсети, раскритиковали чиновников, а также напомнили, что жители регулярно отчисляют взносы на капремонт.

Понять, что дом на улице Ляхова, 6 в Астрахани находится в аварийном состоянии, можно издалека: кирпичи со стен и с крыши местами обвалились, на доме видны трещины, стены даже снаружи как-будто влажные. Вода в подвале стоит постоянно. Спуститься в подвал невозможно, вода заполняет лестницу, которая туда ведет. 15 февраля вода достигла уровня пола подъезда, убедилась корреспондент "Кавказского узла", хотя, по словам жильцов, за несколько дней до этого воды было настолько много, что она стояла и в подъезде, до первой ступеньки лестницы, ведущей на этажи. Чтобы проходить с улицы на лестницу, жильцы положили своего рода "мостики" - в частности, старую деревянную дверь. Внутри стоит невыносимый запах сырости, стены обшарпанные, с потолка в подъезде штукатурка местами обвалилась целыми пластами, а за ней видны влажные пятна.

Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года.

"По всему дому трещины. Не во всех комнатах, но во многих. А в одной комнате в первом подъезде есть трещины, которые были опечатаны еще в 2010 году. Администрация приезжала, обклеивала лентой, и там есть дата. Сантехника тут вся старая, все друг друга постоянно топят - вода сквозь стены проступает либо на кухне вдоль потолка, либо вдоль стен в подъезде. И тут же и проводка старая - возникают опасения, что из-за постоянной воды случится короткое замыкание. А поменять сантехнику, нам сказали, мы не можем, потому что это угроза обрушения, только частично можно. Из-за воды постоянная сырость, плесень повсюду. Это же опасно! Вытяжки тут не работают, всё это засыпано. Стены в ужасном состоянии. Мы делаем ремонт, но всё опять осыпается из-за постоянных течей. А еще из-за сырости развелось очень много тараканов и клопов. Я вызывала несколько раз службу, чтобы обработали, это каждый раз две-три тысячи. В комнате еще более-менее, а на секции они просто кишат. Антисанитария", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Нина Докучаева.

Она отметила, что ситуация ухудшается. "Мы живем в третьем подъезде. Недавно первый раз такое увидела, что по лестницу, до ступеней первых всё было затоплено. У нас же основной подвал идет во втором подъезде. Он часто затоплен, но в нашем подъезде я раньше такого не наблюдала, чтобы затапливало пол до лестницы", - сообщила она.

По словам Докучаевой, они постоянно обращаются в различные инстанции. "Я писала уполномоченному по правам человека, в Жилнадзор, соседи - в администрацию, в Водоканал. Но никто нам не дает ответа, что делать, все направляют один к другому. Управляющей компании у нас нет, все от нас отказались. А в подвале вода всегда стоит, ее там по пояс. Когда мы в начале февраля вызывали МЧС, они всё осмотрели и сказали, что в подвале вода - это плохо, опасно. Убирать оттуда воду - тоже опасно. Зато жить, они сказали, безопасно!" - возмущается собеседница.

Она отметила, что собственникам положена компенсация. "Я хочу, чтобы нам выдали эти компенсации как можно быстрее. Страшно тут жить, страшно, что дом рухнет. Нам предлагали не компенсации, а переехать в маневренный фонд. Те, кто жил по соцнайму, уже переехали в маневренный фонд. Но это в переулке Грановского. Это очень далеко. К тому же там подселение. Неизвестно, с кем поселят, кто это будет, может, алкаши какие-то. Бывшую соседку - она по соцнайму жила - подселили к женщине не совсем психически уравновешенной. И там места меньше, там же квартиры, получается, на три семьи, трехкомнатные. У нас тут общежитие - секция просторная, кухня большая, своя стиральная машина стоит, свой холодильник, в секции можно что-то поставить, потому что есть место, а там в квартире как это всё размещать - непонятно. И это очень далеко, окраина города. Общественным транспортом туда добираться тяжело, а такси если тут будет стоить 100-120 рублей, а в час пик 200, то оттуда я уеду за 300, а в час пик - за 700 рублей! Нет, нам положена денежная компенсация, и мы все, собственники, хотим получить компенсацию. У меня есть определенные накопления и мне хотелось бы уже получить компенсацию, чтобы купить отдельное жилье", - пояснила Докучаева.

Кроме того, отметила она, переезжать в маневренный фонд не хочется, потому что есть ощущение, что, если жильцы согласятся на этот вариант, то про компенсации "все забудут и так и будем жить там". "Мне непонятно, как так? Когда мы в начале февраля вызывали МЧС, приезжали и с администрации. И они говорят, что да, вода в подвале - опасно, а жить здесь, говорят, безопасно!" - заключила она.

"Основная проблема - что у нас нет управляющей компании, никто не соглашается с нами работать. Вот мы сейчас бились, бились, наконец-то откачали подвал. Вода месяц стояла. А там, оказывается, опять прорвало трубу, через день, и теперь не знаю, как будем это решать. Буду обращаться в соседний ЖЭК, может, они нам помогут. У нас постоянно какие-то аварии", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Галина Верц.

При этом, по ее словам, могут возникнуть сложности со сбором средств на ремонт. "Делать надо, там труба лопнула, но делать некому. И сколько это будет стоить? У нас тут собственников осталось несколько человек. Остальные - квартиранты, найти хозяев сложно, как (на ремонт) деньги собрать? Наш дом еще и простоит, может, просто им нужно заниматься", - считает Верц.

Она также отметила, что жильцы дома хотят получить компенсации и съехать. "Но нам сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут", - заявила собеседница.

Перспектива переезда в маневренный фонд ей также не нравится: "Грановского - это в Трусовском районе (единственный район Астрахани, расположенный на другом берегу Волги - прим. "Кавказского узла"). И это будет подселение, попадешь с каким-нибудь алкашом. Зачем это мне? Это очень далеко, трудно добираться на работу, час-полтора только в пробке на мосту можно простоять".

По ее словам, жильцы дома боятся, что он просто обвалится. "Месяц вода стояла в подвале, а тут по подъездам стала растекаться, раньше такого не было. В январе началось и к февралю вода даже в подъезды дошла. Мы стали везде жаловаться, писать, кто-то в МЧС позвонил. Все приехали - МЧС, из администрации Ленинского района, еще какие-то чиновники, целая комиссия была. Они сказали, что нам надо отсюда переселяться. Две недели стояла вода, не знаю уже, что сработало, что все-таки приехали и откачали", - сказала женщина.

"Мы хотели бы, чтобы у нас управляющая компания была, чтобы кто-то смотрел за домом, потому что своими силами мы ничего сделать не можем, это очень дорого, а вода в подвале без конца набирается и даже вытекает из подвала в подъезд. А когда вызываешь Водоканал, они не приезжают по несколько дней. Вонь стоит на весь подъезд, сырость. Сам дом старый - страшно, что от этой сырости пойдут трещины и дом обвалится <..> Пусть бы за домом хотя бы следил кто-нибудь! Чтобы оперативно удаляли воду из подвала. Подолгу стоит вода и никто не приезжает", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Ольга.

Она сообщила, что маневренный фонд - это подселение в маленькой квартире. "Так жить невозможно. У нас все-таки тут большие секции, две плиты, две раковины. А там как? Неудобно. Нам деньги должны выделять, когда это будет происходить - неизвестно, и сколько вообще выделят, можно ли будет на это что-то купить", - заключила она.

Расселение аварийного дома планируется в текущем году

В администрации Ленинского района Астрахани корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что дом №6 по улице Ляхова уже находится не в их компетенции. "Мы в своей части всё сделали - собрали комиссию, было вынесено техническое заключение, сформирован пакет документов, дом был признан аварийным. И после выхода распоряжения администрацией города было поручено управлению Мунимущества расселять людей, которые проживают там на правах собственников, а теми, кто живет по договору соцнайма, занимается жилищное управление", - сказала замначальника отдела по работе с населением администрации Ленинского района Альфия Додонова.

По словам сотрудницы управления муниципального имущества, начальницы отдела изъятия имущества и резервирования земельных участков Надежды Красновой, расселение дома №6 на улице Ляхова планируется в текущем году. "Они входят в федеральную программу по переселению из аварийного жилья. Это большая программа, рассчитанная на несколько лет, с 2023 по 2027 год. Речь идет о более чем 800 домах, которые необходимо расселить. Поэтому программа разделена на несколько этапов, и дом на Ляхова входит в этап 2024-2025 годов. Но с этим конкретным домом мы будем работать в 2024 году. Сейчас идет работа по подготовке распорядительного акта об изъятии жилых помещений и земельного участка. После этого будет проводиться оценка, которая определит размеры выплат жильцам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист посоветовала жильцам аварийного дома контролировать действия чиновников

Распоряжение об изъятии может готовиться долго, год или два, предупредила астраханский юрист Диана Кисарова. "Важно понимать, что в соответствии с действующим законодательством изъятие - это право государства, а не его обязанность. То есть Жилищный кодекс говорит о том, что многоквартирные дома и их содержание - это теперь обязанность непосредственно собственников жилых помещений. Если большая часть жильцов дома - собственники, то государство им, по сути, ничего не должно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



"Но если речь идет о домах, которым не один десяток лет. Очевидно, что в течение многих лет, до принятия Жилищного кодекса в 2004 году, обязанность по содержанию этих домов несло государство. И так как государство эту свою обязанность нормально не исполняло, капитальный ремонт этих домов практически не проводился, была создана большая федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного фонда. До 2022 года эта программа полностью финансировалась федеральным бюджетом, поэтому проблем с включением аварийных домов в эту программу не возникало, переселение из аварийного фонда шло достаточно быстро. Пока не были внесены изменения, в соответствии с которыми 25% в эту программу должен вносить бюджет Астраханской области. И с тех пор программа очень затормозилась", - рассказала собеседница.



Ускорить процесс может иск в суд, добавила она. "Можно через суд обязать администрацию города принять решение об изъятии таких домов. Пока что это возможно, в моей практике такие решения есть, судьи становятся на сторону истцов. Хотя всё может измениться, правовая позиция судов в этом вопросе достаточно неоднозначная. В случае отсутствия судебного решения администрация теоретически вправе отказывать в изъятии аварийного жилья, ссылаясь на отсутствие финансирования программы "Ветхое и аварийное жилье", так как собственники, в соответствии с законом, обязаны сами содержать свои дома и решать их судьбу и судьбу участка. Так что даже если в управлении муниципального имущества говорят, что готовят распоряжение об изъятии, собственникам стоило бы не оставлять этот процесс без пристального внимания", - посоветовала юрист.



Можно, по ее словам, обращаться с периодическими заявлениями в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство держало на контроле, когда будет вынесено распоряжение об изъятии. "Это тоже бывает достаточно эффективным - контроль со стороны прокуратуры. Если в администрации отвечают, что распоряжение "в работе", то как долго оно будет в работе, можно ли обозначить примерные сроки вынесения распоряжения и от каких факторов и решений конкретных должностных лиц это зависит? Такие вопросы можно задавать через прокуратуру", - посоветовала Кисарова.

Если же подобные действия не дадут результата, то собственники вправе обратиться в суд с иском об обязании администрации принять меры к изъятию аварийного жилья и проведению оценки стоимости выкупной цены имущества, заключила юрист.

Жильцы аварийных домов в Астрахани не раз требовали внимания властей, опасаясь угрозы обрушения. В частности, 10 апреля 2023 года жильцы многоэтажного дома на улице 1-я Перевозная рассказали, что из-за сырости стены дома значительно обветшали, что грозит обрушением. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры.

16 ноября 2023 года пожилая женщина погибла после обрушения части многоквартирного дома по улице Вокзальная в Астрахани.

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