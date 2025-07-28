Три человека пострадали при обрушении подъезда аварийной пятиэтажки

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Спасатели ищут людей под завалами. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.

Как информировал "Кавказский узел", жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. В подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Жильцы аварийного дома в Астрахани опасаются за свою жизнь В подвале дома на улице Ляхова в Астрахани, признанного аварийным в 2020 году, постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Три человека пострадали при обрушении части аварийной пятиэтажки в Астрахани на улице Ляхова, сообщила пресс-служба МЧС России. В телеграм-канале ведомства говорится, что на месте развернут оперативный штаб, для поиска людей под завалами объявляют минуты тишины.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении службы. В министерстве уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, возгорания не было.

Эвакуированы 15 человек, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия. Часть квартир на момент ЧП была расселена, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Из 131 помещения 94 были расселены", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Пункт временного размещения для жителей частично обрушившегося дома организован в Астрахани, сообщил глава города Игорь Редькин. "Пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание ", - написал Редькин в своем телеграм-канале.

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