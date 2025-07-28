×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:55, 28 июля 2025

Три человека пострадали при обрушении подъезда аварийной пятиэтажки

Сотрудники МЧС на месте обрушившегося дома в Астрахани. 28 июля 2025 г. Скриншот видео МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели ищут людей под завалами. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.

Как информировал "Кавказский узел",  жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. В подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Подъезд дома по улице Ляхова, фото: корреспондент
02:13 20.02.2024
Жильцы аварийного дома в Астрахани опасаются за свою жизнь
В подвале дома на улице Ляхова в Астрахани, признанного аварийным в 2020 году, постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.

Три человека пострадали при обрушении части аварийной пятиэтажки в Астрахани на улице Ляхова, сообщила пресс-служба МЧС России. В телеграм-канале ведомства говорится, что на месте развернут оперативный штаб, для поиска людей под завалами объявляют минуты тишины. 

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении службы. В министерстве уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, возгорания не было.

Эвакуированы 15 человек, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия. Часть квартир на момент ЧП была расселена, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Из 131 помещения 94 были расселены", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Пункт временного размещения для жителей частично обрушившегося дома организован в Астрахани, сообщил глава города Игорь Редькин. "Пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание ", - написал Редькин в своем телеграм-канале.

.

Как сообщал ранее корреспондент "Кавказского ущла", понять, что дом на улице Ляхова, 6 в Астрахани находится в аварийном состоянии, можно издалека: кирпичи со стен и с крыши местами обвалились, на доме видны трещины, стены даже снаружи как будто влажные. Вода в подвале стоит постоянно. Спуститься в подвал невозможно, вода затопила лестницу, которая туда ведет. В феврале 2024 года вода достигла уровня пола подъезда, убедилась корреспондент "Кавказского узла", хотя, по словам жильцов, за несколько дней до этого воды было настолько много, что она стояла и в подъезде, до первой ступеньки лестницы, ведущей на этажи. Чтобы проходить с улицы на лестницу, жильцы положили своего рода "мостки" - в частности, старую деревянную дверь. Внутри стоит невыносимый запах сырости, стены обшарпанные, с потолка в подъезде штукатурка местами обвалилась целыми пластами, а за ней видны влажные пятна. 

Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года.

"По всему дому трещины. Не во всех комнатах, но во многих. А в одной комнате в первом подъезде есть трещины, которые были опечатаны еще в 2010 году. Администрация приезжала, обклеивала лентой, и там есть дата. Сантехника тут вся старая, все друг друга постоянно топят - вода сквозь стены проступает либо на кухне вдоль потолка, либо вдоль стен в подъезде", - рассказала в феврале 2024 года жительница дома Нина Докучаева. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 25.07.25, https://t.me/mod_russia/54978
23:59, 27 июля 2025
7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
Асламшо Шарипов. Скриншот публикации администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10452
05:00, 25 июля 2025
Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях
ФСБ. Фото: ФСБ России
17:53, 24 июля 2025
Жители двух регионов юга России арестованы за призывы к убийствам военных
Артур Романов. Скриншот публикации администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10440
06:55, 23 июля 2025
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
Волгомурат Конскалиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 21.07.25, https://t.me/regionvol/10438.
09:53, 22 июля 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Восстановительные работы в Тырныаузе. Кадр видео пресс-службы местной администрации.
25 июля 2025, 20:59
Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
25 июля 2025, 17:56
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше