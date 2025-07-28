Три человека пострадали при обрушении подъезда аварийной пятиэтажки
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Спасатели ищут людей под завалами. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.
Как информировал "Кавказский узел", жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние. В подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины. Власти не торопятся расселять дом, пожаловались жильцы.
Три человека пострадали при обрушении части аварийной пятиэтажки в Астрахани на улице Ляхова, сообщила пресс-служба МЧС России. В телеграм-канале ведомства говорится, что на месте развернут оперативный штаб, для поиска людей под завалами объявляют минуты тишины.
«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении службы. В министерстве уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, возгорания не было.
Эвакуированы 15 человек, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия. Часть квартир на момент ЧП была расселена, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Из 131 помещения 94 были расселены", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Пункт временного размещения для жителей частично обрушившегося дома организован в Астрахани, сообщил глава города Игорь Редькин. "Пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы №8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание ", - написал Редькин в своем телеграм-канале.
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Как сообщал ранее корреспондент "Кавказского ущла", понять, что дом на улице Ляхова, 6 в Астрахани находится в аварийном состоянии, можно издалека: кирпичи со стен и с крыши местами обвалились, на доме видны трещины, стены даже снаружи как будто влажные. Вода в подвале стоит постоянно. Спуститься в подвал невозможно, вода затопила лестницу, которая туда ведет. В феврале 2024 года вода достигла уровня пола подъезда, убедилась корреспондент "Кавказского узла", хотя, по словам жильцов, за несколько дней до этого воды было настолько много, что она стояла и в подъезде, до первой ступеньки лестницы, ведущей на этажи. Чтобы проходить с улицы на лестницу, жильцы положили своего рода "мостки" - в частности, старую деревянную дверь. Внутри стоит невыносимый запах сырости, стены обшарпанные, с потолка в подъезде штукатурка местами обвалилась целыми пластами, а за ней видны влажные пятна.
Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года.
"По всему дому трещины. Не во всех комнатах, но во многих. А в одной комнате в первом подъезде есть трещины, которые были опечатаны еще в 2010 году. Администрация приезжала, обклеивала лентой, и там есть дата. Сантехника тут вся старая, все друг друга постоянно топят - вода сквозь стены проступает либо на кухне вдоль потолка, либо вдоль стен в подъезде", - рассказала в феврале 2024 года жительница дома Нина Докучаева.
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