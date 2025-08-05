Правозащитники раскритиковали приговор Казанчеву и Батырову

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Показания засекреченных свидетелей против Асланбека Казанчева и Анзора Батырова из Кабардино-Балкарии дословно повторяют показания из других дел о нападении на псковских десантников в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов были задержаны в мае 2023 года в Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района. Они были обвинены в причастности к нападению боевиков на псковских десантников в Чечне в 2000 году. В июле 2024 года дело было направлено в суд. Асланбек Казанчев и Анзор Батыров получили 17 и 14 лет заключения соответственно, а Таймураз Накусов, заключивший досудебное соглашение, был приговорен к 11,5 года колонии.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Асланбек Казанчев и Анзор Батыров не признали себя виновными по делу о нападении на псковских десантников в Чечне. Оба мужчины в прошлом отбыли сроки за участие в незаконном вооруженном формировании: Казанчева в 2006 году осудили на два года с половиной года, Батырова в 2000 году - на пять лет, говорится в публикации Центра защиты прав человека “Мемориал” (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) от 4 августа.

Показания против Казанчева и Батырова дал третий фигурант дела Таймураз Накусов, который сотрудничал со следствием. В суде он заявил, что Казанчев и Батыров вместе с ним вступили в так называемый “кабардинский джамаат”. Накусов признал себя самого участником нападения на псковских десантников, однако не смог вспомнить, участвовали ли в бою Казанчев и Батыров. В деле также есть показания трех засекреченных свидетелей, якобы бывших боевиков, против Казанчева и Батырова.

Анзор Батыров утверждает, что в 1999-2000 годах он безвыездно находился в Нальчике и работал грузчиком. Асланбек Казанчев признает, что в конце июля 1999 года приехал вместе со знакомым в Чечню для военной подготовке в учебном центре под руководством Басаева и Хаттаба в Урус-Мартане. В декабре 1999 года он покинул этот центр вместе с примерно сотней других бойцов, преимущественно чеченцев, а с 29 февраля до 1 марта 2000 года находился в 3-4 км от места боестолкновения между боевиками и псковскими десантниками, не принимая в нем участия. Казанчев настаивает, что в целом он никогда не применял оружие против российских военных.

Следователи фабрикуют дела на предполагаемых участников боестолкновения с псковскими десантниками, используя список боевиков, сдавшихся 5 марта 2000 года у села Сельментаузен. В этом списке, составленном со слов самих сдавшихся, изначально было 69 человек, более половины из них на следующий день были расстреляны федеральными военными в селе Дуц-Хутор. По информации правозащитников, силовики регулярно пополняют новыми именами тот засекреченный список.

“Из тех тридцати выживших какая-то часть погибла позже - но уже осуждены более сорока человек, якобы сдавшихся тогда. Доказательной базой во всех этих сфабрикованных делах являются показания засекреченных свидетелей и они дословно кочуют из одного дела в другое, меняя имена свидетелей. Зачастую эти показания абсурдны”, - заявил представитель правозащитной организации.

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