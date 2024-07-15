Три жителя Кабардино-Балкарии обвинены в нападении на военных в Чечне

15 июля 2024, 20:00

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Передано в суд дело трех жителей Кабардино-Балкарии, которых следствие считает участниками нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов были задержаны в мае 2023 года в Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района. Они подозреваются в причастности к нападению боевиков на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщил Следственный комитет.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Завершено расследование уголовных дел Таймураза Накусова, Анзора Батырова и Асланбека Казанчева, сообщил сегодня Следственный комитет. "Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Накусов, Батыров и Казанчев в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих Псковской дивизии. "Заняв свои позиции, они из автоматов производили прицельные выстрелы в военнослужащих", - приводится в сообщении версия следствия.

Уголовные дела Накусова, Батырова и Казанчева направлены в суд для рассмотрения по существу. "Ранее 24 участника боестолкновения были осуждены к длительным срокам лишения свободы. По уголовному делу семь лиц объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении девяти лиц уголовные дела рассматриваются судами. Продолжается […] установление всех участников банды, совершивших нападение", - отмечается в публикации.

Напомним, в апреле 2022 года Следственный комитет сообщил о задержании шести человек по делу о нападении в 2000 году на псковских десантников. Все шесть задержанных – жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им были предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева также обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отверг обвинения, его адвокат заявил об отсутствии доказательств, а родственники грозненца обратились к правозащитникам. Показания засекреченных свидетелей по делу Батыкаева противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств его вины в деле нет, заявили правозащитники.

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали в сентябре 2023 года правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу Батыкаева.

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