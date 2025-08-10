На Кубани перед Крымским мостом вновь растет очередь

Водители и пассажиры 945 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по Крымскому мосту. Со стороны Керчи проезд осуществляется без задержек.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа после двух перекрытий движения по Крымскому мосту на пункты досмотра выстроились длинные очереди из машин. К 11.00 со стороны Тамани проезда ожидали 2120 машин, со стороны Крыма - 1450.

По информации на 07.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 945 транспортных средств. "Время ожидания около трех часов", - сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

При этом источник отметил, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

О заторах сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат".

"Мы встали в 04.40, до сих пор стоим", - написала в 05.44 мск Екатерина Кот. "Мы уже один час 10 минут стоим... дальше - хуже", - написала Алёна в 04.57 мск.

"Пробка огромная со стороны Тамани, примерно 8 километров насчитали", - прокомментировала в 04.53 мск Ю...Юлия.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.